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व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:14 PM IST
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सारांश

Bull Attack Video : न्यूयाॅर्कच्या रोडियो इव्हेंटमध्ये बैलाचा ताबा सुटला आणि त्याने दिवसाच रायडरला रात्रीचे तारे दाखवले. बैल गोल गोल फिरला, त्याने रायडरला फरफटत नेलं आणि मग जमिनीवर पटकतच पायदळी तुडवलं. ही सर्व दृष्ये पाहून तिथे उपस्थित प्रेक्षकही घाबरले आणि जोरजोरात किंचाळू लागले.

व्यक्तीला हवेत उडवलं, तब्बल ८ वेळा पायदळी तुडवलं; LIVE शोमध्ये बेभान बैलाचा थरारक हल्ला! Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • LIVE शोमध्ये काही सेकंदांतच वातावरणाने धोकादायक वळण घेतले.
  • उपस्थितांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतल्याने मोठी धावपळ उडाली.
  • घटनेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे.
न्यूयाॅर्क शहरातील ब्रॉन्क्स परिसरातून एका भयानक घटनेचा व्हिडिओ समोर येत आहे, ज्यातील दृष्ये पाहून सर्वांच्याच अंगावर काटा आला. सोमवरी इथे एका रोडियो इव्हेंटचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अचानक उत्साहाच्या वातावरणाने धोकादायक वळण घेतले. २५ वर्षांचा एक रायडर बैलाच्या पाठीवर बसून स्टंट करु पाहत होता पण यावेळीच अचानक बैल पिसाळला. त्याने जोरजोरात उड्या मारत रायडरला आपल्या पाठीवरुन खाली जमिनीवर फेकले आणि मग अनेकदा पायदळी तुडवलं.

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हा सर्व थरार पाहून आजूबाजूची लोकही घाबरली आणि आयोजकांनी तरुणाला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. सुदैवाने यात कोणतीही जिवितहानी झाली नाही. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये इतकी थरारक आहेत की पाहून यूजर्सच्या अंगावर काटा आला. सदर घटनेत नक्की काय घडून आलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

बैलाचा थरारक हल्ला

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओत बैल अनियंत्रित होऊन व्यक्तीवर जीवघेणा हल्ला करताना दिसतो. बैल व्यक्तीला ओढतो, पायदळी तुडवतो आणि काही केल्या त्याला सोडायला तयार नसतो. हा हल्ला इतका जबरदस्त असतो की व्यक्ती जागीच बेशुद्ध होतो. सुरवातील तेथील लोक बघ्याची भूमिक बजावतात पण काहीच क्षणात बैलाची क्रुरता इतकी वाढते की उपस्थितांना व्यक्तीच्या मदतीसाठी धाव घ्यावी लागते. प्रेक्षक हे दृष्य पाहून ओरडत असतात तर आयोजक बैलाला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात. बऱ्याच वेळानंतर लोक व्यक्तीला बैलाच्या तावडीतून सोडवण्यात यशस्वी होतात. या अपघातात रायडर गंभीर जखमी झाल्याने त्याला तत्काळ रुग्णलायात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार होत असून लवकरात लवकर त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची आशा आहे.

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मित्राने व्यक्त केले दु:ख

या दु:खद घटनेवेळी घायाळ रायडरचा मित्र देखील तिथे उपस्थित होता. या घटनेची माहिती देताना त्याने ‘द पोस्ट’ला सांगितले की, “”माझा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. तो बैलावर आपले काम व्यवस्थित करत होता, पण नंतर बैल गोल गोल फिरू लागला ज्यामध्ये तो वाईटरित्या अडकला. त्याला वरून जोरदार फटका बसला, मग तो खाली पडला, चिरडला गेला आणि बेशुद्ध झाला. तो लवकर बरा व्हावा अशीच माझी इच्छा आहे.”

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Live show bull attack rider seriously injured new york bronx video viral marathi news

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:13 PM

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