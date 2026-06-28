रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral

Updated On: Jun 28, 2026 | 12:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Human Chian Rescue Video : सोशल मीडियावर माणुसकीचे एक जिवंत उदाहरण पाहायला मिळत आहे. एक महिला समुद्राच्या लाटांचा आनंद घेत असताना तिच्यासोबत असे काही घडलं की पाहून थरकाप उडले. पण सुदैवाने पर्यटकांच्या सावधगिरीने आणि धाडसामुळे तिचे प्राण थोडक्यात बचावले आहेत.

Human Chian Rescue Video

माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; 'ह्यूमन चेन' बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला
  • ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव
  • पाहा व्हिडिओ
Digha Beach Viral Video :  सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. काही व्हिडिओ अत्यंत मजेशीर असतात, तर काही व्हिडिओ पाहून काळजाचा थरकाप उडतो. सध्या एक अत्यंत थरारक पण माणुकीचे जिवंत उदाहरण सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. पश्मिम बंगालच्या दीघा बीचवरुन हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक महिला समुद्राच्या चित्तथरारक लाटांमध्ये अडकली असताना पर्यटकांनी तिचे प्राण बचावले आहेत.

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले

नेमकं काय घडलं ?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत पाहू शकता की बीचवर लोक एन्जॉय करताना दिसत आहे. इथेच एक कुटुंब समुद्रकिनाऱ्यावर लाटांचा आनंद घेत आहे. पण क्षणात असे काहीतरी घडते की सगळ्यांचाच थरकाप उडतो. निसर्ग अचानक रौद्र रुप धारण करतो. समुद्राच्या लाटा जास्त जोरात उसळू लागतात. लाटांचा वेग इतका जास्त असतो की किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या कुटुंबाचा तोल जातो आणि सर्वजण पाण्यात पडतात.

कुटुंबातील काही लोक पटकन उठून स्वत:ला सावरतात. पण एक महिलेला उठता येत नाही. यामुळे ती लाटांच्या तडाख्यात सापडते. लाटांचा प्रवाह जोरात असल्याने आणि पाण्याच्या दबावामुळे महिला उठताना वारंवार पडत अशते. मागे खेचली जाते. यावेळी तिथे उभे असलेले पर्यटक क्षणाचाही विचार न करता मदतीसाठी धाव घेतात आणि मानवी साखळी तयार करुन हळूहळू महिलेपर्यंत पोहचतात आणि तिला सुखरुप बाहेर काढतात.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ag_Journalist या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी पर्यटकांचे कौतुक केले आहे. संकटकाळात एकमेकांना मदत करणे हीच खरी माणुसकी असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे काही लोकांनी महिलेला तिच्या वजनामुळे उठता आले नसल्याचे म्हणत तिची थट्टा उडवली होती. परंतु काही नेटकऱ्यांनी या ट्रोलर्सला चांगलेच सुनावलं आहे.

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Digha beach human chain woman rescue video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral
1

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले
2

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले

Kolhapur Viral Video: कोल्हापुरात रवीकिरण इंगवलेंचा ‘व्हिडिओ बॉम्ब’! राजेश क्षीरसागरांवर ४० लाखांच्या टक्केवारीचा गंभीर आरोप
3

Kolhapur Viral Video: कोल्हापुरात रवीकिरण इंगवलेंचा ‘व्हिडिओ बॉम्ब’! राजेश क्षीरसागरांवर ४० लाखांच्या टक्केवारीचा गंभीर आरोप

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral
4

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral

माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral

Jun 28, 2026 | 12:20 PM
US-Iran Conflict: ‘जर हल्ले थांबले नाहीत, तर आता आर की पार! इराणला संपवण्याची वेळ आली; ट्रम्प यांची IRGC विरुद्ध रणगर्जना

US-Iran Conflict: ‘जर हल्ले थांबले नाहीत, तर आता आर की पार! इराणला संपवण्याची वेळ आली; ट्रम्प यांची IRGC विरुद्ध रणगर्जना

Jun 28, 2026 | 12:19 PM
Raigad News: रोह्यात हेल्मेट सक्तीवर नागरिकांचा संताप; ‘सामान्यांऐवजी बेदरकार वाहनचालकांवर कारवाई करा’, स्थानिकांची मागणी

Raigad News: रोह्यात हेल्मेट सक्तीवर नागरिकांचा संताप; ‘सामान्यांऐवजी बेदरकार वाहनचालकांवर कारवाई करा’, स्थानिकांची मागणी

Jun 28, 2026 | 12:12 PM
लग्नाच्या सातव्या दिवशीच पत्नी गेली सोडून; नैराश्येत पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या

लग्नाच्या सातव्या दिवशीच पत्नी गेली सोडून; नैराश्येत पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या

Jun 28, 2026 | 12:05 PM
पाकिस्तानात निकाह, ‘लेडी स्लीपर सेल’चा संशय… जयपूरमधून संशयित गुप्तहेर अटकेत; तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती बबीता

पाकिस्तानात निकाह, ‘लेडी स्लीपर सेल’चा संशय… जयपूरमधून संशयित गुप्तहेर अटकेत; तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती बबीता

Jun 28, 2026 | 12:00 PM
Ketan Agrawal Murder Case: डमी पुतळा, लोहगड किल्ला आणि सियाची उपस्थिती; पोलिसांनी पुन्हा उभा केला हत्येचा थरार

Ketan Agrawal Murder Case: डमी पुतळा, लोहगड किल्ला आणि सियाची उपस्थिती; पोलिसांनी पुन्हा उभा केला हत्येचा थरार

Jun 28, 2026 | 11:57 AM
PM Rashtriya Bal Puraskar 2026: ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’द्वारे आता ‘या’ मुलांना मिळणार राष्ट्रीय ओळख!

PM Rashtriya Bal Puraskar 2026: ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’द्वारे आता ‘या’ मुलांना मिळणार राष्ट्रीय ओळख!

Jun 28, 2026 | 11:53 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा