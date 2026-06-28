माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत पाहू शकता की बीचवर लोक एन्जॉय करताना दिसत आहे. इथेच एक कुटुंब समुद्रकिनाऱ्यावर लाटांचा आनंद घेत आहे. पण क्षणात असे काहीतरी घडते की सगळ्यांचाच थरकाप उडतो. निसर्ग अचानक रौद्र रुप धारण करतो. समुद्राच्या लाटा जास्त जोरात उसळू लागतात. लाटांचा वेग इतका जास्त असतो की किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या कुटुंबाचा तोल जातो आणि सर्वजण पाण्यात पडतात.
कुटुंबातील काही लोक पटकन उठून स्वत:ला सावरतात. पण एक महिलेला उठता येत नाही. यामुळे ती लाटांच्या तडाख्यात सापडते. लाटांचा प्रवाह जोरात असल्याने आणि पाण्याच्या दबावामुळे महिला उठताना वारंवार पडत अशते. मागे खेचली जाते. यावेळी तिथे उभे असलेले पर्यटक क्षणाचाही विचार न करता मदतीसाठी धाव घेतात आणि मानवी साखळी तयार करुन हळूहळू महिलेपर्यंत पोहचतात आणि तिला सुखरुप बाहेर काढतात.
🚨 Digha’s sea can turn dangerous within seconds. What starts as a fun family outing can quickly become a life-threatening situation when powerful waves pull people into deeper waters. In this heartbreaking incident, as some family members got trapped, the others rushed in… pic.twitter.com/kIV6CEBZ9x — Indian Observer (@ag_Journalist) June 26, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @ag_Journalist या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले असून अनेकांनी पर्यटकांचे कौतुक केले आहे. संकटकाळात एकमेकांना मदत करणे हीच खरी माणुसकी असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे काही लोकांनी महिलेला तिच्या वजनामुळे उठता आले नसल्याचे म्हणत तिची थट्टा उडवली होती. परंतु काही नेटकऱ्यांनी या ट्रोलर्सला चांगलेच सुनावलं आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.