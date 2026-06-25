पावसाळ्यात उसळणारा समुद्र ठरला मृत्यूचा सापळा, खडकावर बसलेल्या व्यक्तीला पाण्याने खेचलं आत... घटनेचा चित्तथरारक Video Viral

परदेशात भारताविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य? भारतीय महिलांनी वेटरला सुनावले खडे बोल; अखेर मागायला लावली माफी… Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
माहितीनुसार, सदर घटना ही गोव्याच्या बागा बीचवर घडून आली. कर्नाटकाच्या बीजापुरचा ३३ वर्षीय तरुण फिरण्यासाठी गोव्याला आला होता. समुद्रकिनारी लाटांचा आनंद घेण्यासाठी तो एका खडकावर जाऊन बसला आणि इथेच त्याची चूक झाली. लाटांच्या वेगवान प्रवाहातही तो खडकावर उठला नाही ज्यामुळे एका मोठ्या लाटेने त्याला आपल्याजवळ खेचलं आणि पाण्यात बुडून त्याला मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्यक्ती आपल्या मित्रांसोबत गोवा फिरायला आला होता. यावेळी तो गोव्यातील प्रसिद्ध बागा बीचला भेट द्यायला गेला आणि इथेच ही दुर्घटना घडली.
व्हिडिओत दिसलं थरारक दृष्य
सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला असून यात व्यक्तीचा निष्काळजीपणा स्पष्ट दिसून येतो. लाटांचा प्रचंड वेग असतानाही व्यक्ती खडकावर बसून राहतो. खरंतर लाटांचा वेग पाहता त्याने लगेच तिथून उठायला हवं होतं पण व्यक्तीने असं केलं नाही. लाटा अनेकदा त्याला स्पर्श करुन मागे जात होता, त्या जणू त्याला संदेश देत होत्या की इथून उठून नाहीतर मारला जाशील पण अखेर नको तेच घडलं. शांतपणे खडकावर व्यक्ती बसून राहिली आणि एका वेगवान लाटेने त्याला पाण्यात खेचलं.
ગોવાના બાગા બીચ પર જોરદાર મોજામાં પ્રવાસી તણાઈ ગયો. pic.twitter.com/71PWFzOdxJ — Krishna (@HeyKisu) June 24, 2026
रिलच्या नादात आयुष्य सोडलं वाऱ्यावर… तरुणाचा धोकादायक स्टंट पाहून यूजर्स चक्रावले, म्हणाले ‘याला नाही यमराजांची भिती’
पोलिस दाखल झाली
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी बचाव दलाला सुचना दिली. यानंतर तत्काळ शोधकार्य सुरु करण्यात आले. बचावकर्त्यांनी बराच काळ शोध घेतल्यानंतर व्यक्तीचा मृतदेह किनाऱ्यावरुन ताब्यात घेतला. व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली असून पावसाळ्यात सावधगिरी बाळगणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या घटनेतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.