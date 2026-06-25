Video Viral : NEET सेंटर बाहेर Instamart ने मोफत वाटली दही-साखर, लोक म्हणाले, ही आहे स्मार्ट मार्केटिंग

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काय घडलं व्हिडिओत?
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओतील ही घटना रविवारी २१ जून रोजी नीटच्या पुर्नपरिक्षेवेळी घडून आली. नीटची रि-एग्झाम घेतली जात होती आणि अशात इंस्टामार्टने काही आगळे-वेगळे करु पाहिली. हिंदू संस्कृतीनुसार, कोणतेही शुभ काम करताना किंवा चांगल्या कामासाठी जाताना घरातून दही-साखर खाऊन कामासाठी गेले जाते. यामुळे आपण कामात यशस्वी होतो अशी मान्यता आहे. भारतात अनेकजण दही-साखर खाऊनच चांगल्या कामासाठी निघतात. हिच गोष्ट लक्षात घेऊन इंस्टामार्टने नवा उपक्रम राबवला ज्याच्या मदतीने त्यांनी विद्यार्थ्यांना दही-साखर खाऊ घातली. दिल्लीतील अनेक परिक्षा केंद्रांच्या बाहेर इंस्टामार्टची गाडी निळ्या रंगाची गाडी दिसून आली ज्यातून दही-साखर विद्यार्थ्यांना मोफत वाटले जात होते. सोशल मिडियावर हा उपक्रम पाहून आता अनेक यूजर्स कंपनीच्या धोरणावर चांगलेच खुश असून लोकांनी या दृष्यांना वेगाने शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे.
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हा व्हिडिओ @the_odishaindex नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या मोरांच्या या मुंबई भेटीवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इन्स्टामार्टची डिलिव्हरी तर फास्ट आहेच, पण शुभेच्छाही एक्सप्रेस स्पीडने पोहोचल्या”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “परीक्षेपूर्वीचा ताण कमी करण्यासाठी हा खूप छान उपक्रम आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आई घरी नसली तरी दही-साखरेची परंपरा कायम ठेवली!”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.