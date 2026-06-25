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Video Viral : NEET सेंटर बाहेर Instamart ने मोफत वाटली दही-साखर, लोक म्हणाले, ही आहे स्मार्ट मार्केटिंग

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:56 PM IST
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सारांश

Viral Video : नीटच्या पुर्नपरिक्षेदरम्यान इंस्टामार्टने राबवला धम्माल उपक्रम. भारतीय परंपरेला जाग करत विद्यार्थ्यांमध्ये मोफत वाटली दही-साखर. व्हिडिओतील दृष्यांवर यूजर्स खुश झाले असून हा सोशल मीडियावर या उपक्रमाचे जोरदार कौतुक केले जात आहे.

Video Viral : NEET सेंटर बाहेर Instamart ने मोफत वाटली दही-साखर, लोक म्हणाले, ही आहे स्मार्ट मार्केटिंग

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • परीक्षार्थ्यांसाठी एका अनोख्या उपक्रमाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा.
  • परीक्षा केंद्रांबाहेर विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात आली.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी उपक्रमाचे कौतुक करत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या.
पेपरफुटीनंतर NEET परिक्षा देशभरात चर्चेचं चांगलंच कारण बनली. पेपर लीकपासून, पुन्हा परिक्षा घेण्यापर्यंत परिक्षा केंद्रांमध्ये बराच गोंधळ माजला आणि याचे व्हिडिओज देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले. अशात अलिकडेच इंटरनेवर एक नवीन व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात इंस्टामार्ट विद्यार्थ्यांना फ्रीमध्ये दही-साखर वाटताना दिसला. इंस्टामार्ट एक डिलिव्हरी ॲप असून ते आपल्या क्विक डिलिव्हरीसाठी प्रामुख्याने ओळखले जाते. लोक आता इंस्टामार्टच्या या नव्या प्रकल्पावर आपले मत व्यक्त करत असून व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच शेअर केला जात आहे. चला यात काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हिडिओतील ही घटना रविवारी २१ जून रोजी नीटच्या पुर्नपरिक्षेवेळी घडून आली. नीटची रि-एग्झाम घेतली जात होती आणि अशात इंस्टामार्टने काही आगळे-वेगळे करु पाहिली. हिंदू संस्कृतीनुसार, कोणतेही शुभ काम करताना किंवा चांगल्या कामासाठी जाताना घरातून दही-साखर खाऊन कामासाठी गेले जाते. यामुळे आपण कामात यशस्वी होतो अशी मान्यता आहे. भारतात अनेकजण दही-साखर खाऊनच चांगल्या कामासाठी निघतात. हिच गोष्ट लक्षात घेऊन इंस्टामार्टने नवा उपक्रम राबवला ज्याच्या मदतीने त्यांनी विद्यार्थ्यांना दही-साखर खाऊ घातली. दिल्लीतील अनेक परिक्षा केंद्रांच्या बाहेर इंस्टामार्टची गाडी निळ्या रंगाची गाडी दिसून आली ज्यातून दही-साखर विद्यार्थ्यांना मोफत वाटले जात होते. सोशल मिडियावर हा उपक्रम पाहून आता अनेक यूजर्स कंपनीच्या धोरणावर चांगलेच खुश असून लोकांनी या दृष्यांना वेगाने शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

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हा व्हिडिओ @the_odishaindex नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या मोरांच्या या मुंबई भेटीवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “इन्स्टामार्टची डिलिव्हरी तर फास्ट आहेच, पण शुभेच्छाही एक्सप्रेस स्पीडने पोहोचल्या”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “परीक्षेपूर्वीचा ताण कमी करण्यासाठी हा खूप छान उपक्रम आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आई घरी नसली तरी दही-साखरेची परंपरा कायम ठेवली!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Instamart distributes free curd and sugar to neet reexam students video goes viral

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Published On: Jun 25, 2026 | 01:56 PM

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