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अतिसुंदर! पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरताना दिसलं मोराचं जोडपं, पाहून यूजर्स मंत्रमुग्ध; Video Viral

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

Peacock In Mumbai : दक्षिण मुंबईतील पेडर रोड आणि केम्प्स कॉर्नर परिसरात मोरांचे सुंदर जोडपे विहार करताना दिसून आले. मुंबईत मोरांच्या या अनपेक्षित भेटीने यूजर्सना थक्क केलं तर काहींनी वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला.

अतिसुंदर! पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरताना दिसलं मोराचं जोडपं, पाहून यूजर्स मंत्रमुग्ध; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • पावसाळ्याच्या आगमनानंतर मुंबईत एक अनोखे आणि मनमोहक दृश्य पाहायला मिळाले.
  • शहरातील गजबजलेल्या परिसरात दिसलेल्या या घटनेने नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मुंबई एक अशी मायानगरी मानली जाते जिथे अनेक सुंदर आणि प्रसिद्ध गोष्टी पाहायला मिळतात. अशात अलिकडेच निसर्गाचे सुंदर दृष्य मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरताना दिसून आले आहे ज्याला पाहून सर्वच खुश झाले. पावसाचे भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये आगमन झाले असून महाराष्ट्रातही पावसाच्या सरी बरसू लागल्या आहेत. अशातच सोशल मिडियावर मुंबईच्या रस्त्यांवरील एक सुंदर दृष्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात मोर रस्त्यांवर फिरताना दिसून आला. व्हिडिओत मोराचं जोडपं मुंबई दर्शनासाठी आल्याचे दिसते जे पाहून सर्वच थक्क होतात आणि हे दृष्य आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद करु लागतात.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हिडिओतील दाव्यानुसार, व्हायरल व्हिडिओ हा २३ जूनचा असून मुंबईच्या पेडर रोड आणि कॅम्स काॅर्नर परिसरात हे सुंदर दृष्य दिसून आले आहे. पावासाच्या पहिल्या सरींनी मुंबईकरांना खुश केलं असतानाच मोरांच्या आगमनाने मुंबईकरांचा द्विगुणित आनंद दिला आहे. व्हिडिओमध्ये दोन मोर रसत्यांवर विहार करताना दिसून आले. ते फार उत्सुकतेने शहराच्या साैंदर्याकडे आपली नजर फिरवत होते. जणू ते म्हणत असो की, “अच्छा ही आहे का मायानगरी”.

कुठून आले मोर?

नेहमी खेड्यात, गावात दिसणारे मोर शहरातील रस्त्यांवर दिसल्याने नेटिझन्स हे दृष्य पाहून थक्क झाले. तर काही यूजर्सने सांगितले की, हे मोर अचानक कुठून उडत आले नाही तर त्यांचे खास अधिवास आहे. पारशी समाजाची डुंगरवाडी आणि गोदरेज बाग जवळच ते राहत असल्याचे काहींनी नमूद केले. हा संपूर्ण परिसर पारशी समाजाने हिरवागार आणि चांगल्या प्रकारे जपलेला आहे. येथे मोठ्या संख्येने मोर राहतात.

 

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लोकांच्या प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ @kanandivecha नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या मोरांच्या या मुंबई भेटीवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “मोर मुंबई फिरायला आला आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरेरे, हे खूपच वाईट आहे… यावरून दिसून येते की लोभी माणसे जंगले तोडत आहेत आणि वन्यजीवांचे घर हिरावले जात आहे.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “प्रभू ची कृपाच आहे. नशीब म्हणावी, की हा रस्ता पेदार रस्ता निघाला, चुकुन भेंडी बाजार निघाला अस्ता तर, मुंबईकराना याचे दिव्य दर्शन झालेच नस्ते.”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Beautiful wildlife sighting on mumbai streets during monsoon video goes viral

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Published On: Jun 25, 2026 | 12:09 PM

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