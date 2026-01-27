Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rajasthan Crime: माणुसकीला काळीमा! निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकलं; भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात मृत्यू

राजस्थानच्या भीलवाडा जिल्ह्यात निर्दयी आईने नवजात बाळ झुडपात टाकले. भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात बाळाचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी अज्ञात महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 11:09 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • भीलवाड्यात नानोदिया गावाजवळ झुडपात नवजात बाळ आढळले
  • भटक्या जनावरांच्या हल्ल्यात बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू
  • अज्ञात महिलेविरोधात गुन्हा; पोलिसांचा सखोल तपास सुरू
राजस्थान: राजस्थान येथील भिलवाडा जिल्ह्यातून एक संतापजनक आणि हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका निर्दयी आईने आपल्या नवजात बाळाला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झुडपात टाकून दिल्याची धक्कदायक बाब समोर आली आहे. बाळाला एकटं पाहून भटक्या जनावरांनी त्याच्यावर हल्ला केला. या हल्यात नवजात बाळाचा दुदैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना भिलवाडा येथील बनेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नानोदिया गावाजवळ घडली.

ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन बेतले जीवावर; आर्थिक अडचण आल्याने तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या

१०८ रुग्णवाहिका सेवेला माहिती

ही बाब स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तातडीने या घटनेची माहिती १०८ रुग्णवाहिका सेवेला देण्यात आली. माहिती मिळताच मांडल येथील १०८ रुग्णवाहिका सेवा तात्काळ सक्रिय झाली. रुग्णवाहिकेचे चालक प्रभू प्रजापत आणि पुरुष नर्स गिरिराज पायक यांनी वेळ न दवडता घटनास्थळी धाव घेतली. झुडपात पडलेल्या नवजात शिशुला तात्काळ रुग्णवाहिकेतून बनेडा येथील सामुदायिक आरोग्या केंद्रात दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी बाळाला मृत घोषित केले. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, बाळाच्या शरीरावर भटक्या जनावरांनी लचके तोडल्याच्या स्पष्ट खुणा आढळून आल्या.

पोलीस तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच बनेडा पोलीस ठाण्याचे अधिकारीही तात्काळ रुग्णालयात आणि घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी नवजात बाळाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन मोर्चरीत ठेवला असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घटनेचा पंचनामा करून शवविच्छेदनासाठी मृतदेह पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणी अज्ञात महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास वेगाने सुरू आहे. बाळाच्या अंगावरील जखमांना बघून अनेकांचे डोळे अश्रुने पाणावले.

पोलिसांकडून गावांमध्ये चौकशी केली जात आहे. एवढेच नाही तर अलीकडेच प्रसूती झालेली महिला, संशयित हालचाली, तसेच परिसरातील आरोग्य केंद्रांचीही माहिती घेतली जात आहे. नवजात बाळाला झुडपात ठेवणारी महिला कोण होती, या मागचे नेमके कारण काय? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Sangli Crime: मावा मागणं बेतलं जीवावर! सांगलीत 28 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: राजस्थानच्या भीलवाडा जिल्ह्यातील नानोदिया गावाजवळ.

  • Que: नवजात बाळाचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: झुडपात टाकल्यानंतर भटक्या जनावरांनी हल्ला केल्याने.

  • Que: पोलिसांची काय कारवाई सुरू आहे?

    Ans: अज्ञात महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 27, 2026 | 11:09 AM

