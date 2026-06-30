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रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्… नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 30, 2026 | 01:53 PM IST
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सारांश

Stunt Video : रिलसाठी आजकाल कोण काय करेल याचा नेम राहिला नाही. लाईक्स-व्ह्यूजसाठी लोक स्वत:चा जीव धोक्यात घालायलाही तयार असतात. याचा प्रत्यय देणार एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

Stunt Video

रिलसाठी भलताच प्रताप! वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्... नेमकं काय केलं तरुणाने? VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • रिलसाठी भलताच प्रताप
  • वॉकी-टॉकी घेऊन धावत्या ट्रेनच्या छतावर चढला अन्…
  • नेमकं काय केलं तरुणाने?
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Train Stunt Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या नादात लोक आपला आणि आपल्या आसपासच्या लोकांचा जीव धोक्यात घालायला देखील घाबरत नाहीत. सध्या याचा प्रत्यय देणार एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एक व्यक्ती धावत्या ट्रेनच्या छतावर जाऊन उभा राहिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या व्यक्तीने डोक्यावर गमछा बांधला आहे आणि हातात वॉकी-टॉकी घेऊन उभा आहे. हे दृश्य पाहून लोक संभ्रमात पडले आहेत. हा व्यक्ती नक्की रेल्वे कर्मचारी आहे की, कोणता स्टंट करत आहे.

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नेमकं काय केलं तरुणाने?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक ट्रेन वाऱ्याच्या वेगाने धावत आहे. या ट्रेनच्या छतावर एक व्यक्ती डोक्याला गमछा बांधून हातात वॉकी-टॉकी घेऊन उभा आहे. जणू तो एक रेल्वे कर्मचारी आहे. ट्रेन वेगाने धावत असून त्याच्या आसपास असलेल्या विजेच्या तारा तरुणाच्या डोक्याला लागत आहेत. परंतु तरुणाला याची जराही भीती नाही. या तरुणासोबत एक व्यक्ती असून याचा व्हिडिओ बनवत आहे. यामुळे हा स्टंट नेमका रीलसाठी करण्यात आला की खरेच तो एक कर्मचारी आहे अशा चर्चांणा सोशल मीडियावर उधाण आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Razanagnostic या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये रेल्वे आणि रिल अशा दोन्हीकडून पैसा कमवायचा आहे पठ्ठ्याला… पण एवढा मोठा धोका घेणे योग्य नाही असं लिहिलं आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तरुणाच्या वेडेपणावर संताप व्यक्त करत आहेत. एका नेटकऱ्याने विजेच्या तारांना चिकटला की जळून खाक होईल मग समजेल याला असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हा निव्वळ वेडेपणा आहे, काम असो किंवा रिल असा वेडेपणा करुन नये असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Train stunt man climb on moving train walkie talkie in hand video viral

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Published On: Jun 30, 2026 | 01:53 PM

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