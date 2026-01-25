Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Up Viral Video Girl Locked Lover In Iron Trunk And See What Happnes Next Video Goes Viral

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर उत्तर प्रदेशमधून एक धक्कादायक पण तितकाच फिल्मी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. एक प्रियकर प्रेयसी भेटायला गेला होता पण त्याचा भांडा फुटला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 07:20 PM
Shocking Viral Video

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्... 'असं' फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रेयसीला भेटायला गेला अन् पोलिसांचा मार खाऊन आला
  • उत्तर प्रदेशमधील घटनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. सध्या एक मजेशीर, पण तितकाच भयावह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये एक घटना घडली आहे. एक प्रियकर आपल्या प्रेयसीला भेटायला गेला होता, पण पठ्ठ्या मार खाऊन परतला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून लोकांनी याचा आनंद लुटला आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तप प्रदेशच्या कानपूर येथे एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एक प्रियकर आपल्या प्रेयसीला भेटायला घरी गेला होता. तिच्या कुटुंबातील लोक बाहेरगावी गेले होते. संधी साधून प्रयेसीने देखील प्रियकराला कॉल केला आणि तिच्या घरी गेला. दोघेही एकाच गावातले असल्याने प्रियकर तिथे लवकर पोहतवा. यानंतर दोघे घरात गेले. परंतु त्यांचा हे गुपित फार काळ टिकलं नाही. इतक्यात शेजारच्या काकू मुलीला बोलावायला आल्या. यामुळे मुलीने घाबरुन आपल्या प्रियकराला एका पेटीत लपवले. शेजारच्या काकींना घरात कसल्या तरी हालचालीचा संशय येतो.

यामुळे त्या पोलिसांना बोलावून घेतात.यानंतर पोलिस घरभर चोराला शोधतात परंतु कोणीही सापडत नाही. जवळपास ४५ मिनिटे हा सर्व प्रकार सुरुच असतो. यावेळी मुलीने पेटीला बाहेरुन कडी लावल्याने प्रियकराचा श्वास गुदमरू लागतो. यामुळे तो बाहेर येण्यासाठी तडफडू लागतो आणि इथेच सगळा खेळ पलटतो. पोलिसांना संशय येतो आणि ते पेटी उघडून पाहतात तर त्यामध्ये मुलीचा प्रियकर असतो. पोलिस त्याला बाहेर काढतात. तेवढ्यात इकडे शेजारच्या काकू घडलेला सर्व प्रकार तरुणीच्या आईला सांगतात. यानंतर प्रियकराला बेदम मारहाण होते.

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

व्हायरल व्हिडिओ 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशवृल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SachinGuptaUP या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लोकांनी पाहिला आहे. या व्हिडिओची अनेकांनी मज्जा घेतली असून या घटनेमुळे उत्तर प्रेदशमध्ये खळबळ उडाली आहे.

क्या से क्या हो गया! काकांच्या अंगातला रेहमान किडा जागला अन् त्यांनी असं काही केलं की सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Up viral video girl locked lover in iron trunk and see what happnes next video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL
1

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

क्या से क्या हो गया! काकांच्या अंगातला रेहमान किडा जागला अन् त्यांनी असं काही केलं की सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं; Video Viral
2

क्या से क्या हो गया! काकांच्या अंगातला रेहमान किडा जागला अन् त्यांनी असं काही केलं की सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं; Video Viral

काही सेकंदातच कायापालट! बाजारात आला अन् क्षणार्धात झाला भिकारी; ट्रान्सफॉर्मेशनचा VIDEO पाहून व्हाल हैराण
3

काही सेकंदातच कायापालट! बाजारात आला अन् क्षणार्धात झाला भिकारी; ट्रान्सफॉर्मेशनचा VIDEO पाहून व्हाल हैराण

हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral
4

हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

Jan 25, 2026 | 07:20 PM
अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

Jan 25, 2026 | 07:20 PM
नांदेडमध्ये ‘वाहे गुरू .. वाहे गुरू’ चा जयघोष! अनेक ठिकाणी उत्साहपूर्ण वातावरणात लंगर सेवा,

नांदेडमध्ये ‘वाहे गुरू .. वाहे गुरू’ चा जयघोष! अनेक ठिकाणी उत्साहपूर्ण वातावरणात लंगर सेवा,

Jan 25, 2026 | 07:10 PM
King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

Jan 25, 2026 | 07:00 PM
Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Jan 25, 2026 | 06:42 PM
महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

Jan 25, 2026 | 06:40 PM
‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

Jan 25, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM