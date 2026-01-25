Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

सोशल मीडियावर भारतीय जवानांच्या व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओने अनेकांचे मन जिंकले आहे. जोरदार बर्फवृष्टीत आपल्या साथीदांरासोबत भारतीय जवान क्रिकेटचा आनंद लुटताना दिसत आहेत.

Jan 25, 2026 | 02:49 PM
Indian Soliders Playing Cricket in Snowfall

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Indian Military :  कडक शिस्त, कडाक्याच्या थंडीत, सीमाभागांमध्ये सतर्क राहून देशाचे रक्षण आणि देशाप्रती प्रेम हे आपल्या भारतीय जवानांचे खास वैशिष्ट्ये आहे. कितीही संकट येऊदेत भारतीय जवान आपल्या देशाप्रती प्रेम व्यक्त करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. बर्फाळ प्रदेशातील सीमावर्तीत भागांमध्ये जिथे श्वास घेणेही कठीण असते अशा ठिकाणी ड्युटीवर असतानाही त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य कायम असते. देशाचे रक्षण करताना आपले मनोबल खचून देत नाहीत. अगदी तापमान कमी असले तरी आपल्या साथीदार जवानासोबत आनंदात राहतात.

सध्या याचा प्रयत्य आणणार एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये भारतीय जवान जोरदार बर्फवृष्टी होत असतानाही आनंदात दिसत आहे. आपले देशाचे रक्षण आणि त्यासोबतच बर्फाच्छादित डोंगररांगामध्ये क्रिकेटचा आनंद लुटताना दिसत आहे. बर्फाचा चेंडू तयार केला असून तेथीलच एका काठीला बॅट बनवली आहे. गुडघाभर बर्फात धावत आहे, कॅच घेत आहेत, फिल्डींग करत आहे. बर्फवृष्टीचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. कठीण परिस्थिती आपले मनोबल न तुटू ने देता आनंदाने कसे जगायचे हे आपल्या भारतीय जवानांकडून शिकावे. सध्या या दृश्याने लोकांना भावूक झाले आहेत.

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

व्हायरल व्हिडिओ 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Bharat Base (@bharat.base)


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @bharat.base या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. एका नेटकऱ्याने प्रतिक्रिया दिली आहे की, हा इंटरनेटवरील आजचा सर्वात सुंदर व्हिडिओ आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने कठीण परिस्थितीत आनंदात जगायला शिकवतात, ते म्हणजे भारतीय जवान असे म्हटले आहे, हा व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या थेट मनाला भिडला आहे.

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 25, 2026 | 02:49 PM

Jan 25, 2026 | 02:49 PM
