King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

शाहरुख खान यामध्ये म्हणतो, “मी भीती नाही, मी दहशत आहे…” असे म्हणत तो कोणाला तरी मुक्का मारतो. त्याचा चेहरा रक्ताने माखलेला दिसत आहे. रिलीज डेट घोषणेचा टीझर शेअर करताना शाहरुखने लिहिले, “किंग गर्जना करायला तयार आहे. २४ डिसेंबर २०२६ पासून थिएटरमध्ये.” #It’sKingTime #KingDateAnnouncement,’ असे लिहून ही पोस्ट अभिनेत्याने शेअर केली आहे.
“किंग” हा चित्रपट सिद्धार्थ आनंद यांनी दिग्दर्शित केला आहे. सिद्धार्थ आणि शाहरुख खान यांच्यातील हा दुसरा चित्रपट आहे. त्यांनी यापूर्वी “पठाण” मध्ये एकत्र काम केले होते. चित्रपटाच्या गडद अॅक्शन कथानकाने बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. “किंग” चित्रपटाने त्याच्या प्रभावी कलाकारांमुळे आणि लीक झालेल्या सेट फोटोंमुळे आधीच चर्चा निर्माण केली आहे.
‘किंग’ आणि नितेश तिवारीच्या ‘रामायण’मध्ये ४५ दिवसांचे अंतर
बॉलीवूड हंगामाने आधीच एका रिपोर्टमध्ये दावा केला होता की हा चित्रपट २०२६ च्या ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट ४ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होऊ शकला असता, परंतु नितेश तिवारीच्या ‘रामायण’मुळे तो ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार असल्याचे समोर आले आहे. सर्व पर्यायांचा विचार केल्यानंतर, निर्मात्यांनी या अॅक्शन-पॅक्ड चित्रपटासाठी २०२६ चा ख्रिसमस अंतिम केला आहे. शाहरुख आणि सिद्धार्थ यांना स्पष्ट होते की ते ‘रामायण’पासून अंतर राखू इच्छितात, कारण हा चित्रपट ऐतिहासिक व्यवसाय करू शकतो. यामुळे ‘रामायण’ आणि ‘किंग’मध्ये ४५ दिवसांचे अंतर निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे दोन्ही चित्रपटांना पुरेशी जागा मिळाली आहे.
‘किंग’मधील शाहरुख खानचा ॲक्शन अवतार
शाहरुख खानच्या ‘किंग’ चित्रपटाची अधिकृत घोषणा गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी त्याच्या ६० व्या वाढदिवशी करण्यात आली होती. शीर्षक रिलीज टीझरमध्ये, शाहरुख खान एका नवीन लूकमध्ये दिसला होता, ज्यामध्ये सिल्वर केस आणि कानातले सामान होते. यामुळे चाहते त्याच्या भूमिकेबद्दल खूप उत्सुक होते. शीर्षक जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच, किंग खान मुंबईत एका चाहत्याच्या मेळाव्यात सहभागी झाला आणि त्याने त्याच्या भूमिकेबद्दल बोलताना सांगितले की, चित्रपटातील त्याची भूमिका खूपच गडद आहे आणि सिद्धार्थ आनंद आणि सुजॉय घोष यांनी विचारपूर्वक लिहिली आहे. ‘किंग’ची निर्मिती रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि मार्फ्लिक्स पिक्चर्स करत आहेत. हा चित्रपट शाहरुख खान आणि त्याची मुलगी सुहाना खानची पहिली ऑनस्क्रीन जोडी आहे. या चित्रपटात दीपिका पदुकोण, अनिल कपूर, राणी मुखर्जी, अर्शद वारसी, अभय वर्मा आणि राघव जुयाल यांच्याही भूमिका पाहायला मिळणार आहेत.