Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Usa Immigration Policy Man Shot Dead By Us Immigration Agents In Minnieapolis

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

US Immigration Controversy : अमेरिकेत पुन्हा इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या कठोर कारवाईमुळे गोंधळ उडाला आहे. मिनियापोलिसमध्ये कारावईदरम्यान एका व्यक्तीचा गोळीबारात मृत्यू झाला असून यावर लोकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 07:20 PM
US Immigration Controversy

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाच्या चिमुकलीही ताब्यात (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत एकाचा मृत्यू
  • २ वर्षाच्या चिमुकलीला घेतलं ताब्यात
  • मिनियापोलिसमझ्ये ICE अधिकाऱ्यांविरोधात तीव्र आंदोलन
USA Immigration Controversy : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत (America) पुन्हा एकदा इमिग्रेशन कारवाईमुळे वाद निर्माण झाला आहे. संघीय अधिकाऱ्यांच्या इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान मिनियापोलिसमध्ये एका व्यक्तीवर गोळीबार करण्यात आला आहे. या गोळीबारात त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेमुळे मिनियापोलिसमध्ये तीव्र संताप उफळला आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ही कारवाई ट्रम्प प्रशासानाच्या इमिग्रेशन धोरणाचा (Immigration) भाग असल्याचे म्हटले आहे. परंतु इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या जबरदस्तीच्या कारवाईला तीव्र विरोध केला जात आहे.

California Protest : कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यावर उफाळला संताप; ICE विरोधात हजारो नागरिकांचे आंदोलन

मिळालेल्या माहितीनुसार, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी एका ५१ वर्षीय व्यक्तीवर गोळीबार केला असून त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या घटेनेममुळे मिनियापोलिसच्या स्थानिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या अधिकाऱ्यांनी या व्यक्तीकडे धोकादायक शस्त्रे आणि काडतुसे होती यामुळे गोळीबारा करण्याता आले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मिनियापोलिसच्या गव्हर्नरर टीम वॉल्झ यांनी या घटनेचा तीव्र विरोध केला आहे.

इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या अधिकाऱ्यांनी या व्यक्तीकडे धोकादायक शस्त्रे आणि काडतुसे होती यामुळे गोळीबार करण्याता आले असल्याचे म्हटले आहे. वॉल्झ यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, गोळीबाराच्या घटनेनंतर त्यांनी व्हाइट हाउससोबत संपर्क साधला आहे. तसेच त्यांनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) प्रशासानाच्या इमिग्रेशन धोरणाला दडपशाही म्हणून संबोधले आहेत. सध्या या घटनांमुळे मिनियापोलिसमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.

वडीलांसह २ वर्षाची चिमुकली ताब्यात

या वेळी इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने आणखी एका व्यक्तीला त्याच्या २ वर्षाच्या चिमुकलीसह ताब्यात घेतले आहे. या व्यक्तीचे नाव एल्विस जोएल टिपॉन-एचेव्हेरिया असून तो आपल्या मुलीसोबत किराणा दुकानातून घरी परतत होता. यावेळी त्याला आणि त्याच्या मुलीला ताब्यात घेण्यात आले. CNN ने दिलेल्या वृत्तानुसार, यानंतर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी वडिल आणि मुलीली तात्काळ टेक्क्सासमधील डिटेन्शन कार्यालयात नेण्यात आले. काही तासानंतर मुलीला तिच्या नातेवाईकांकडे सोपवण्यात आले आहे.

या घटनेच्या एक दिवस आधीच एका पाच वर्षीय चिमुकल्यालाही त्याच्या वडीलांसह ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना टेक्सासमधील डिटेन्शन तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. याशिवाय एका गरदोर महिलेला जमिनीवर दाबत जबरदस्तीने अटक करण्यात आली होती. सध्या या वाढत्या हिंसक घटनांमुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला तीव्र विरोध केला जात आहे. लोक ट्रम्प प्रशासनाविरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत.

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याच्या गोळीबारात एक महिला ठार, VIDEO

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मिनियापोलिसमध्ये गोळीबाराची घटना कधी आणि कशी घडली?

    Ans: मिनियापोलिसमध्ये संघीय अधिकाऱ्यांच्या इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान एका ५१ वर्षीय व्यक्तीवर गोळी झाडण्यात आली आहे. त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

  • Que: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी २ वर्षाच्या चिमुकलीला ताब्यात का घेतलं आहे?

    Ans: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी बेकादेशीर स्थलांतरितांवरिोधात केलेल्या कारवाई व्यक्तीला ताब्यात घेतले होते, यामुळे त्याच्या २ वर्षाच्या मुलीलाही काही काळासाठी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवण्यात आले आहे.

  • Que: या घटनांवर अमेरिकेत काय प्रतिसाद येत आहे?

    Ans: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत लोकांचा बळी जात आहे, लहान मुलांना ताब्यात घेतले जात आहे. तसेच गर्भवती महिलेला जबदस्तीने अटक केली जात आहे. यामुळे लोकांनी ICE अधिकाऱ्यांच्या कारवाईला आणि ट्रम्प प्रशासानच्या धोरणाला तीव्र विरोध केला आहे. लोकांनि निदर्शने सुरु केली आहेत.

Web Title: Usa immigration policy man shot dead by us immigration agents in minnieapolis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

परराष्ट्र धोरणातील कुटनीती ठरवणार भारताचे भविष्य; धोरणात्मक स्वायत्ततेवर घ्यावा लागणार निर्णय
1

परराष्ट्र धोरणातील कुटनीती ठरवणार भारताचे भविष्य; धोरणात्मक स्वायत्ततेवर घ्यावा लागणार निर्णय

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 
2

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर
3

India-Canada: मार्क कार्नी आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेदांचे रण पेटले; US च्या 100% टॅरिफवर कॅनडाचे ‘Buy Canadian’ने प्रतिउत्तर

Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन
4

Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

Jan 25, 2026 | 07:20 PM
अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

Jan 25, 2026 | 07:20 PM
नांदेडमध्ये ‘वाहे गुरू .. वाहे गुरू’ चा जयघोष! अनेक ठिकाणी उत्साहपूर्ण वातावरणात लंगर सेवा,

नांदेडमध्ये ‘वाहे गुरू .. वाहे गुरू’ चा जयघोष! अनेक ठिकाणी उत्साहपूर्ण वातावरणात लंगर सेवा,

Jan 25, 2026 | 07:10 PM
King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

Jan 25, 2026 | 07:00 PM
Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Jan 25, 2026 | 06:42 PM
महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

Jan 25, 2026 | 06:40 PM
‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

Jan 25, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM