Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • China Oic Meeting Wang Yi Trump Tariffs Law Of The Jungle 2026

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की, बीजिंगने नेहमीच इस्लामिक देशांशी संबंध सुधारण्याला धोरणात्मक महत्त्व दिले आहे. ओआयसीने म्हटले आहे की ते चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाहेरील हस्तक्षेपाला विरोध करते.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:08 PM
china oic meeting wang yi trump tariffs law of the jungle 2026

ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी चीन मुस्लिम देशांना एकत्र आणत आहे, बीजिंगची ओआयसीसोबतची बैठक, म्हणाला- 'जंगली कायदा...' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांना चीनचे आव्हान
  • ‘जंगली कायदा’ रोखण्याचा निर्धार
  • शिनजियांगवर ओआयसीचे समर्थन

China OIC meeting Beijing 2026 news : जगातील दोन महासत्तांमधील व्यापार युद्ध आता केवळ पैशांपुरते मर्यादित राहिले नसून, त्याला आता धोरणात्मक युतीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जगभरातील अनेक देशांवर, विशेषतः चीनवर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचे संकेत दिल्यानंतर चीनने आपली नवी रणनीती आखली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी ५७ मुस्लिम देशांचा समावेश असलेल्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (OIC) चे सरचिटणीस हुसेन इब्राहिम ताहा यांची बीजिंगमध्ये भेट घेऊन जगाला एक मोठा संदेश दिला आहे.

काय आहे चीनचा ‘जंगली कायदा’ रोखण्याचा इशारा?

या महत्त्वाच्या बैठकीत वांग यी यांनी थेट अमेरिकेचे नाव न घेता ट्रम्प प्रशासनावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, “आज जग एका अशा वळणावर आहे जिथे एकाधिकारशाही आणि दडपशाही वाढत आहे. चीन इस्लामिक देशांसोबत अशा पद्धतीने काम करण्यास तयार आहे, जेणेकरून जगाला पुन्हा एकदा ‘जंगलाच्या कायद्याकडे’ (ज्यामध्ये शक्तीशाली देश कमकुवत देशांवर अन्याय करतात) जाण्यापासून रोखता येईल.” ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमक्यांकडे चीन ‘व्यापारी गुंडगिरी’ म्हणून पाहत असून, त्याविरुद्ध ग्लोबल साउथ आणि मुस्लिम देशांची एकजूट उभी करण्याचा हा चीनचा प्रयत्न आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा

शिनजियांग आणि तैवानवर ओआयसीचा चीनला पाठिंबा

या चर्चेचा सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे शिनजियांगमधील मुस्लिम अल्पसंख्याकांचा मुद्दा. अमेरिका आणि युरोपीय देश नेहमीच चीनवर शिनजियांगमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करतात. मात्र, या बैठकीत ओआयसीचे सरचिटणीस हुसेन इब्राहिम ताहा यांनी स्पष्ट केले की, “ओआयसी ‘एक चीन’ (One China Policy) धोरणाचे ठामपणे पालन करते आणि चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला आमचा विरोध आहे.” शिनजियांगमधील विकासाचे ओआयसीने कौतुक केल्यामुळे अमेरिकेच्या आरोपांची धार कमी झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

मध्य पूर्वेतील शांतता आणि बेल्ट अँड रोड (BRI)

चीनने केवळ राजकीयच नाही तर आर्थिक आघाडीवरही मुस्लिम देशांना गळाला लावले आहे. वांग यी यांनी ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्याचे आवाहन केले. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव, विशेषतः इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष पाहता, चीनने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. इराणवर हल्ला झाल्यास त्याचे रूपांतर महायुद्धात होईल, अशा परिस्थितीत चीनची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

ट्रम्प यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा?

ट्रम्प यांनी नुकताच अमेरिकन नौदल ताफा इराणकडे रवाना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याच वेळी चीनने इस्लामिक देशांशी संवाद साधून अमेरिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॅनडा आणि युरोपीय देश आधीच अमेरिकेच्या व्यापार धोरणामुळे नाराज आहेत; आता मुस्लिम देशही चीनच्या बाजूने झुकल्यास ट्रम्प यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण जागतिक स्तरावर एकटे पडू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनने 'जंगली कायदा' (Law of the Jungle) असा शब्दप्रयोग का केला?

    Ans: अमेरिकेने लादलेल्या एकतर्फी टॅरिफ आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करून इतर देशांवर दबाव आणण्याच्या धोरणाला चीनने 'जंगली कायदा' म्हटले आहे.

  • Que: ओआयसीने शिनजियांगमधील मुस्लिमांच्या मुद्द्यावर काय भूमिका घेतली?

    Ans: ओआयसीने चीनच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असून, या मुद्द्यावर बाहेरील देशांनी (विशेषतः अमेरिकेने) हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटले आहे.

  • Que: या बैठकीचा ट्रम्प प्रशासनावर काय परिणाम होईल?

    Ans: यामुळे मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचा प्रभाव कमी होऊ शकतो आणि चीनला एक मोठी जागतिक बाजारपेठ व राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे.

Web Title: China oic meeting wang yi trump tariffs law of the jungle 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 08:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा
1

Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’
2

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?
3

Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’
4

Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

Jan 26, 2026 | 08:08 PM
 अभिषेक शर्माची विकेट घेणारी लैला फैसल कोण आहे? स्फोटक सलामीवीराची प्रेयसी असल्याचा सोशल मीडियावर दावा; वाचा सविस्तर 

 अभिषेक शर्माची विकेट घेणारी लैला फैसल कोण आहे? स्फोटक सलामीवीराची प्रेयसी असल्याचा सोशल मीडियावर दावा; वाचा सविस्तर 

Jan 26, 2026 | 08:00 PM
Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या

Elvish Yadav ने ओरीच्या मारली कानशि‍लात, Video पाहून फॅन्स झाले हैराण, कारण जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 07:59 PM
Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

Jan 26, 2026 | 07:52 PM
Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप

Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप

Jan 26, 2026 | 07:47 PM
प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष

प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष

Jan 26, 2026 | 07:46 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM