Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Kolhapur News Important Step For Education For Children Of Sugarcane Workers Valuable Effort Of Krishna Factory

Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

पोटासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने सामाजिक जाणीवेचा ठोस प्रत्यय दिला आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 07:52 PM
Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न
Follow Us:
Follow Us:
  • ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल
  • कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न
कराड : पोटासाठी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने सामाजिक जाणीवेचा ठोस प्रत्यय दिला आहे. कारखान्याच्या साखर शाळेतील तब्बल २६५ विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करून कारखान्याने शिक्षणप्रवाह टिकवून ठेवण्याचा मोलाचा प्रयत्न केला आहे.ऊसतोड मजुरांना सहा महिने कारखाना परिसरात वास्तव्य करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना गावातील शाळांपासून दूर राहावे लागून शिक्षणात मोठा खंड पडतो. अनेक मुले या कारणामुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकली जातात. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याने चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखाना परिसरात चार साखर शाळा सुरू केल्या आहेत.

Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? अनुभवी सदस्यांसह नवख्या सदस्यांत रस्सीखेच

या शाळांमुळे स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे.शालेय साहित्य वाटप कार्यक्रमात बोलताना कारखान्याचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाजीराव सुतार म्हणाले, बीड, जालना, धाराशिव, परभणी, सोलापूर आदी जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजूर कृष्णा कारखान्यात दाखल झाले आहेत. या मजुरांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी चेअरमन डॉ.सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जात आहेत. आरोग्य शिबिरे, मूलभूत सुविधा आणि आता विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक मदत अशा उपक्रमांतून कारखाना आपली सामाजिक बांधिलकी जपत आहे.

विद्यार्थ्यांना पुस्तके, वह्या, पेन, शालेय साहित्य वाटप

विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या शालेय साहित्यात पाटी, पुस्तके, वह्या, पेन, पेन्सिल, चित्रकला वह्या, तसेच गोष्टींच्या पुस्तकांचा समावेश होता. साखर शाळांच्या यशस्वी संचालनासाठी जनार्थ सेवा संस्थेचे सहकार्य लाभत असून, या उपक्रमाचे उपस्थितांनी कौतुक केले. या प्रसंगी जनरल मॅनेजर केन दादासाहेब शेळके, शिक्षिका राधिका लोखंडे, स्वाती चोपडे, मानसी चोपडे, मयुरी वडकर, अमृता धर्मे, अश्विनी गायकवाड, दीपाली हुलवान यांच्यासह शेती व उसविकास विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Kolhapur ZP Election 2026: गडहिंग्लजमध्ये महायुतीत सावळा गोंधळ राष्ट्रवादी-भाजपा आमने-सामने; महाविकास आघाडी बॅकफूटवर

Web Title: Kolhapur news important step for education for children of sugarcane workers valuable effort of krishna factory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 07:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष
1

प्रजासत्ताक दिनी रंगले कोकणचे वैभव! छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संचलनात ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथाने वेधले लक्ष

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती
2

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण
3

Ahilyanagar News: ‘बेटी बचाव’ फक्त फक्त घोषणा ठरणार का? छेडछाडीच्या घटनांमुळे भीतीचे वातावरण

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता
4

Bigg Boss Marathi 6: तिसऱ्याच आठवड्यात ‘बिग बॉस’च्या घरात येणार वाइल्ड कार्ड? प्रोमोमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

Kolhapur News : ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी शिक्षणासाठी महत्वाचं पाऊल; कृष्णा कारखान्याचा मोलाचा प्रयत्न

Jan 26, 2026 | 07:52 PM
Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप

Nouri Al Maliki: इराकचे हवाई क्षेत्र आता इराणच्या ताब्यात? नूरी अल-मलिकींच्या पुनरागमनाने अमेरिकेची उडाली झोप

Jan 26, 2026 | 07:47 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

”तो माणूस माझ्या…”, ६-७ वर्षांची असतानाच वडिलांच्या मित्रानेच केलेलं गैरवर्तन, ‘या’ अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

Jan 26, 2026 | 07:22 PM
Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा

Xi Mingze : चीनची ‘राजकुमारी’ सांभाळणार सत्तासूत्रे? शी जिनपिंग यांच्या मुलीच्या राजकीय प्रवेशाची संपूर्ण जगभरात जोरदार चर्चा

Jan 26, 2026 | 07:22 PM
Cervical cancer: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ‘HPV’ लसीचे सुरक्षा कवच, कसे होते स्क्रिनिंग

Cervical cancer: गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ‘HPV’ लसीचे सुरक्षा कवच, कसे होते स्क्रिनिंग

Jan 26, 2026 | 07:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM