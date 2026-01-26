बिग बॉस ओटीटी २ पासून प्रसिद्ध युट्यूबर एल्विश यादवचे आयुष्य बदलले आहे. तो या शोचा विजेता बनला, त्यानंतर तो टीव्ही इंडस्ट्रीचा भाग बनला. एल्विश यादव हा बॉलिवूड पार्ट्यांमध्येही वारंवार उपस्थित राहतो, ज्यामुळे तो सोशल मीडियावर वारंवार चर्चेचा विषय बनतो. आता एल्विश यादव त्याच्या रागामुळे लक्ष वेधून घेत आहे. एल्विश यादवने ओरीला थप्पड मारल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पाहून चाहते हैराण झाले आहेत आणि आता सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे की एल्विशचा हा व्हिडिओ खरा आहे की तो एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे आणि यूट्यूबरची बदनामी केली जात आहे.
एका सेलिब्रिटी फोटोग्राफरने एल्विश यादव आणि ओरीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्यात दोघेही शांत दिसत आहेत, पण अचानक असे काही घडते ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसतो. व्हिडिओमध्ये, ओरी बाजूला उभा राहून फोन वापरताना दिसतो, तेव्हा अचानक, एल्विश त्याच्याकडे पाहतो आणि नंतर अचानक त्याला कानशिलात मारतो. हे इतके लवकर घडते की ओरीला सावरण्याची संधी मिळत नाही आणि तो पूर्णपणे धक्का बसतो. व्हिडिओमध्ये, ओरी एल्विशकडे पाहतो आणि एल्विश त्याला थप्पड मारून निघून जातो.
हा व्हिडिओ समोर येताच लोकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. एका वापरकर्त्याने वापरकर्त्याने लिहिले, “हे स्क्रिप्टेड आहे…” अशाच प्रकारच्या कमेंट येत आहेत. एका वापरकर्त्याने असेही सुचवले की हे एका पॉडकास्ट दरम्यान घडले. “हे सर्व बनावट आहे.”
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एल्विश यादव सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. स्वतःचा पॉडकास्ट चालवण्याव्यतिरिक्त, त्याने लाफ्टर शेफमध्ये देखील भाग घेतला होता, जिथे त्याला खूप प्रेम मिळाले. तो गेम शोमध्ये करण कुंद्राच्या टीमचा भाग होता, जो शेवटी हरला. शिवाय, एल्विश सतत म्युझिक व्हिडिओंवर काम करत आहे. त्याचे आणि जन्नत झुबेरचे गाणे हिट झाले आहे.