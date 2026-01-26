Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Xi Jinping Republic Day 2026 Message India China Relations Dragon Elephant Tango

Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारत-चीन संबंधांबाबत सकारात्मक आणि मैत्रीपूर्ण संदेश दिला. त्यांनी सांगितले की भारत आणि चीन हे केवळ चांगले शेजारीच नाहीत तर...

Updated On: Jan 26, 2026 | 02:54 PM
xi jinping republic day 2026 message india china relations dragon elephant tango

ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाला संदेश म्हटले, 'दोन्ही देश...' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘ड्रॅगन आणि हत्ती’ पुन्हा एकत्र
  • शांततेचा नवा अध्याय
  • जागतिक स्थिरतेसाठी सहकार्य

 भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने अवघे जग भारताच्या सामर्थ्याचे दर्शन घेत असतानाच, शेजारील देश चीनमधून एक अतिशय सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण संदेश आला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शुभेच्छा पाठवताना भारत आणि चीनच्या संबंधांवर भाष्य केले आहे. जिनपिंग यांच्या मते, भारत आणि चीन हे केवळ शेजारी नाहीत, तर ते ‘मित्र आणि भागीदार’ आहेत. गेल्या चार वर्षांच्या सीमावादानंतर आलेला हा संदेश दोन्ही देशांमधील बर्फ वितळत असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे.

“ड्रॅगन आणि हत्तीचे नृत्य”: जिनपिंग यांचा ऐतिहासिक पुनरुच्चार

आपल्या शुभेच्छा संदेशात शी जिनपिंग यांनी एका प्रसिद्ध रूपकाचा वापर केला. त्यांनी म्हटले की, “भारत आणि चीनचे संबंध अशा स्तरावर पोहोचले पाहिजेत जिथे ‘ड्रॅगन आणि हत्ती’ (Dragon and Elephant) एकत्र नाचताना दिसतील.” याचा अर्थ दोन्ही महासत्तांनी एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी सहकार्य करून पुढे जावे, असा होतो. जिनपिंग यांनी पुढे म्हटले की, भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशांमधील परस्पर सहकार्य हे जागतिक शांतता आणि समृद्धीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Republic Day 2026: कर्तव्य पथावरून जगाला संदेश; युरोपियन प्रमुखांच्या उपस्थितीत भारताचा जागतिक दबदबा, ट्रम्पना थेट इशारा

२०२० च्या गलवान संघर्षानंतरचा मोठा बदल

२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. सीमेवर दोन्ही बाजूंनी लाखो सैनिक तैनात करण्यात आले होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील कझान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक भेटीनंतर परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांनी एलएसीवरून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि आता २०२६ च्या सुरुवातीलाच जिनपिंग यांनी दिलेला हा मैत्रीचा संदेश संबंध पूर्णपणे पूर्ववत होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

credit – social media and Twitter

आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधांची गरज

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांमुळे (Tariff War) चीन सध्या दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताशी संबंध सुधारणे चीनसाठी अनिवार्य झाले आहे. दुसरीकडे, भारतालाही आपल्या आर्थिक विकासासाठी आणि सीमा सुरक्षेसाठी चीनशी शांततापूर्ण संबंध हवे आहेत. थेट विमानसेवा सुरू होणे, व्हिसा प्रक्रियेतील सुलभता आणि गुंतवणुकीला मिळणारा वेग यामुळे २०२६ हे वर्ष भारत-चीन संबंधांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-EU FTA: भारत-ईयू व्यापार करारादरम्यान 27 देशांसाठी मोठी बातमी; उद्या होणार जगातील सर्वात मोठ्या करारावर स्वाक्षरी

परराष्ट्र धोरणातील ‘बॅलन्सिंग ॲक्ट’

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, सीमेवर शांतता असल्याशिवाय संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत. जिनपिंग यांनी आपल्या संदेशात “एकमेकांच्या चिंता समजून घेण्यावर” भर दिला आहे. याचा अर्थ चीन आता भारताच्या सुरक्षाविषयक तक्रारींची दखल घेण्यास तयार आहे. जर दोन्ही देशांनी एकमेकांचा सार्वभौम आदर केला, तर आशियाई शतकाचे स्वप्न सत्यात उतरू शकते, असेही जिनपिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

Web Title: Xi jinping republic day 2026 message india china relations dragon elephant tango

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 02:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा
1

PM Modi Republic Day greetings : भारताच्या अभिमानाचे आणि वैभवाचे प्रतीक…! PM मोदींनी दिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा
2

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक
3

जेजुरी स्थानकावर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा द्या; प्रवासी संघटना अन् लोकप्रतिनिधी आक्रमक

तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? भाजपचे Operation Lotus? पंतप्रधान मोदी आज थेट…
4

तामिळनाडूत राजकीय भूकंप? भाजपचे Operation Lotus? पंतप्रधान मोदी आज थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

Jan 26, 2026 | 02:52 PM
”कधी पाय, कधी जीभ…”, या आजाराशी झुंज देतोय Hrithik Roshan, पोस्ट करत म्हणाला…

”कधी पाय, कधी जीभ…”, या आजाराशी झुंज देतोय Hrithik Roshan, पोस्ट करत म्हणाला…

Jan 26, 2026 | 02:49 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

Bihar Crime: नवऱ्याशी भांडणानंतर घर सोडले, बिहारची महिला बंगालच्या रेड लाईट एरियात विकली; कस्टमरमुळे सुटका

Jan 26, 2026 | 02:41 PM
मुळावा परिसरातील ऊस उत्पादकांची कोंडी! टोळ्यांचा तुटवडा, कारखान्यांची मनमानी; ऊस शेतात उभा

मुळावा परिसरातील ऊस उत्पादकांची कोंडी! टोळ्यांचा तुटवडा, कारखान्यांची मनमानी; ऊस शेतात उभा

Jan 26, 2026 | 02:41 PM
Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Shubhanshu Shukla Ashok Chakra : कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांना अशोकचक्र; ठरले पुरस्कार मिळणारे पहिले अंतराळवीर

Jan 26, 2026 | 02:36 PM
Dharashiv News: एबी फॉर्म वादाने धाराशिव शिवसेनेत उघडी फूट; पालकमंत्र्यांसमोर तीन तास गोंधळ, महायुतीच्या जागावाटपावर प्रश्नचिन्ह

Dharashiv News: एबी फॉर्म वादाने धाराशिव शिवसेनेत उघडी फूट; पालकमंत्र्यांसमोर तीन तास गोंधळ, महायुतीच्या जागावाटपावर प्रश्नचिन्ह

Jan 26, 2026 | 02:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM