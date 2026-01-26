Republic Day 2026: ड्रॅगन आणि हत्तीची जोडी पुन्हा एकत्र; शी जिनपिंग यांचा पंतप्रधान मोदींना संदेश, म्हटले, ‘दोन्ही देश…’

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने अवघे जग भारताच्या सामर्थ्याचे दर्शन घेत असतानाच, शेजारील देश चीनमधून एक अतिशय सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण संदेश आला आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शुभेच्छा पाठवताना भारत आणि चीनच्या संबंधांवर भाष्य केले आहे. जिनपिंग यांच्या मते, भारत आणि चीन हे केवळ शेजारी नाहीत, तर ते ‘मित्र आणि भागीदार’ आहेत. गेल्या चार वर्षांच्या सीमावादानंतर आलेला हा संदेश दोन्ही देशांमधील बर्फ वितळत असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे.
आपल्या शुभेच्छा संदेशात शी जिनपिंग यांनी एका प्रसिद्ध रूपकाचा वापर केला. त्यांनी म्हटले की, “भारत आणि चीनचे संबंध अशा स्तरावर पोहोचले पाहिजेत जिथे ‘ड्रॅगन आणि हत्ती’ (Dragon and Elephant) एकत्र नाचताना दिसतील.” याचा अर्थ दोन्ही महासत्तांनी एकमेकांशी स्पर्धा करण्याऐवजी सहकार्य करून पुढे जावे, असा होतो. जिनपिंग यांनी पुढे म्हटले की, भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशांमधील परस्पर सहकार्य हे जागतिक शांतता आणि समृद्धीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
२०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. सीमेवर दोन्ही बाजूंनी लाखो सैनिक तैनात करण्यात आले होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील कझान येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक भेटीनंतर परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांनी एलएसीवरून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आणि आता २०२६ च्या सुरुवातीलाच जिनपिंग यांनी दिलेला हा मैत्रीचा संदेश संबंध पूर्णपणे पूर्ववत होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणांमुळे (Tariff War) चीन सध्या दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारताशी संबंध सुधारणे चीनसाठी अनिवार्य झाले आहे. दुसरीकडे, भारतालाही आपल्या आर्थिक विकासासाठी आणि सीमा सुरक्षेसाठी चीनशी शांततापूर्ण संबंध हवे आहेत. थेट विमानसेवा सुरू होणे, व्हिसा प्रक्रियेतील सुलभता आणि गुंतवणुकीला मिळणारा वेग यामुळे २०२६ हे वर्ष भारत-चीन संबंधांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकते.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, सीमेवर शांतता असल्याशिवाय संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत. जिनपिंग यांनी आपल्या संदेशात “एकमेकांच्या चिंता समजून घेण्यावर” भर दिला आहे. याचा अर्थ चीन आता भारताच्या सुरक्षाविषयक तक्रारींची दखल घेण्यास तयार आहे. जर दोन्ही देशांनी एकमेकांचा सार्वभौम आदर केला, तर आशियाई शतकाचे स्वप्न सत्यात उतरू शकते, असेही जिनपिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.