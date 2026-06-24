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Deutsche Bahn : जर्मनीमधील रेल्वे सेवा झाली पूर्णपणे ठप्प! मध्यरात्रीच्या गोंधळामुळे झाली वाहतूक कोंडी; हजारो प्रवासी पडले अडकून

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:29 AM IST
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सारांश

Germany Train Network: जर्मनीमधील एका तांत्रिक बिघाडामुळे देशभरातील रेल्वेगाड्या अडीच तास थांबल्या. जीएसएम-आर प्रणालीतील बिघाडामुळे रेल्वे नेटवर्क पूर्णपणे ठप्प झाले, ज्यामुळे हजारो प्रवासी स्थानकांवर अडकून पडले.

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Deutsche Bahn : जर्मनीमध्ये डिजिटल यंत्रणा कोलमडली; मध्यरात्री संपूर्ण देशातील रेल्वे सेवा ठप्प, हजारो प्रवासी स्थानकांवर अडकले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • रेल्वे नेटवर्क पूर्णपणे ठप्प
  • हजारो प्रवासी स्थानकांवर अडकले
  • पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह

Germany train network halt technical issue : युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि आपल्या वेगासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जर्मनीतून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. जर्मनीच्या (Germany) रेल्वे इतिहासातील कदाचित सर्वात मोठ्या संकटांपैकी एक संकट बुधवारी मध्यरात्री पाहायला मिळाले. एका गंभीर तांत्रिक बिघाडामुळे संपूर्ण देशाचे रेल्वे नेटवर्क अचानक ठप्प झाले. या बिघाडाचा फटका केवळ एखाद्या शहराला किंवा राज्याला बसला नाही, तर संपूर्ण जर्मनीचा वेग यामुळे अडीच तासांसाठी पूर्णपणे थांबला होता. मध्यरात्रीच्या वेळी अचानक गाड्या जागच्या जागी थांबल्यामुळे देशभरातील प्रमुख स्थानकांवर हजारो प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.

जर्मनीची मुख्य सरकारी रेल्वे कंपनी ‘डॉइच बान’ (Deutsche Bahn) च्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री उशिरा अचानक सर्व रेल्वे सेवा सुरक्षेच्या कारणास्तव थांबवण्यात आल्या. यामुळे बर्लिन, म्युनिक, आणि फ्रँकफर्ट यांसारख्या गजबजलेल्या आणि प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळाली. अचानक गाड्या रद्द झाल्याची किंवा थांबल्याची माहिती मिळाल्याने प्रवाशांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानकांवरील सर्व चौकशी केंद्रांवर (Inquiry Counters) प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अनेक जण आपल्या पुढील प्रवासाची माहिती मिळवण्यासाठी हताशपणे इकडेतिकडे धावपळ करत होते. काही तासांसाठी संपूर्ण देशाची वाहतूक व्यवस्था जणू पक्षाघात झाल्यासारखी एकाच जागी थिजून गेली होती.

नेमका काय होता हा तांत्रिक बिघाड?

रेल्वेच्या तांत्रिक पथकाने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले की, हा संपूर्ण गोंधळ रेल्वेच्या ‘जीएसएम-आर’ (GSM-R) या डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीममधील बिघाडामुळे झाला होता. ही प्रणाली रेल्वे नेटवर्कमधील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी, नियंत्रण कक्षाशी संपर्क ठेवण्यासाठी आणि चालणाऱ्या गाड्यांमध्ये थेट संवाद कायम ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आणि पायाभूत मानली जाते. रेल्वे तज्ज्ञांच्या मते, या डिजिटल कम्युनिकेशन प्रणालीशिवाय रेल्वे चालवणे म्हणजे प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे, कारण या यंत्रणेअभावी दोन गाड्यांची आपसात टक्कर होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. यामुळेच सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत रेल्वे प्रशासनाने संपूर्ण देशातील गाड्या जिथल्या तिथे थांबवण्याचा अत्यंत कठीण पण महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

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या गंभीर परिस्थितीची जाणीव होताच ‘डॉइच बान’ व्यवस्थापनाने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. मध्यरात्री स्थानकांवर अडकलेल्या प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत म्हणून कंपनीने तात्काळ हॉटेल व्हाउचर आणि टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून दिली. ज्या प्रवाशांना तात्काळ कुठे जाणे शक्य नव्हते, त्यांच्यासाठी स्थानकांवर उभ्या असलेल्या गाड्यांच्या डब्यांमध्येच (Train Coaches) विश्रांती घेण्याची आपत्कालीन व्यवस्था करण्यात आली. डॉइच बानच्या कार्यकारी अधिकारी एव्हलिन पाला यांनी या मोठ्या गैरसोयीबद्दल प्रवाशांची अधिकृतपणे माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की, तांत्रिक पथकाने आपत्कालीन बॅकअप प्रणालीचा वापर करून अत्यंत कौशल्याने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आणि नेटवर्क पुन्हा स्थिर केले.

credit – social media and Twitter

जर्मनीच्या जुनाट प्रणालीवर उपस्थित झाले प्रश्नचिन्ह

या अभूतपूर्व घटनेने जर्मनीच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणावर आणि सद्यस्थितीवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था एएफपी (AFP) च्या अहवालानुसार, गेल्या काही दशकांपासून जर्मनीच्या रेल्वे क्षेत्रात पुरेशी सार्वजनिक गुंतवणूक झालेली नाही. परिणामी, येथील रेल्वे नेटवर्क बरेच जुने आणि कालबाह्य झाले आहे. यामुळेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दावा करणाऱ्या जर्मनीमध्ये आता गाड्यांना वारंवार विलंब होणे किंवा अचानक तांत्रिक बिघाड होणे सामान्य झाले आहे. दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल घेत जर्मन सरकारने आता या जुन्या पायाभूत सुविधा बदलण्यासाठी आणि त्यांच्या वेगाने आधुनिकीकरणासाठी एका मोठ्या सार्वजनिक गुंतवणूक योजनेवर काम सुरू केले आहे.

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बुधवारी रात्री सुमारे १ वाजता रेल्वे कंपनीने अधिकृत घोषणा केली की, मुख्य तांत्रिक समस्या पूर्णपणे सोडवण्यात आली आहे आणि बॅकअप सिस्टीम यशस्वीरित्या कार्यान्वित झाली आहे. त्यानंतर देशभरातील रेल्वे वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. तथापि, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, संपूर्ण वेळापत्रक आणि परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होण्यासाठी काही काळ लागू शकतो, त्यामुळे पुढील काही तासांसाठी प्रवाशांना अंशतः रेल्वे विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो.

Web Title: Germany train network halt technical issue gsmr system failure deutsche bahn passengers stranded

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:29 AM

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