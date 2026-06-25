Gaza War Deaths : ड्रोन, स्नायपर आणि बॉम्ब…. गाझातील मुलांसाबोत नेमकं काय घडलं?

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अहवालानुसार, इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये शेकडो बालके गंभीर जखमी झाली आहेत. इस्रायलने जाणूनबुजून दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांवर, शाळांवर आणि निर्वासित छावण्यांवर हल्ले केल्याचे पुरावे आढळले असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, इस्रायली सैन्याने अत्याधुनिक ड्रोन, क्काडकॉप्टर आणि स्नायपर रायफल्ससारख्या लक्ष्यभेदी शस्त्रांचा वापर हल्ल्यांमध्ये केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
रिपोर्टमधील माहितीनुसार, गाझातील हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिलेल्या साक्षनुसार अनेक मुलांच्या डोक्यावर आणि मानेवर गोळ्या लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक मुलांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसमोरच आपले प्राणा गमावले आहेत. या हल्ल्यांमुळे अनेक मुलांना अपंगत्व आल्यचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिपोर्टनुसार, गाझातील सुमारे ९७ टक्के शाळा उद्ध्वस्त झाल्या असून हजोर मुले गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित आहेत.
दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी गाझातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी केवळ निषेध करुन चालणार नाही तर याबाबत ठोस कारवाई केली जावी अशी मागणी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आयोगाकडे केली आहे.
एका अहवालानुसार, इस्रायल-हमास युद्धामुळे गाझातील ९०% लोकसंख्या बेघर झाली आहे. अनेक लोक उघड्यांवर राहत आहे. गाझातील ९५% शाळा उद्धव्सत झाल्या आहेत. यामुळे गाझातील मुलांचे शिक्षणही पूर्णत: थांबले आहे. यामुळे त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उद्भवला आहे.
सध्या इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगात सहभागी होण्यास इस्रायलने नकार दिला आहे. परंतु संस्थेने संवादासाठी दारे खुली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Israeli forces have killed over 20,000 children & injured 44,000 more since 7 Oct. 2023, Srinivasan Muralidhar, chair of the @UN Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory & Israel, told reporters today. #HRC62 More on their new report ➡️ https://t.co/gK2KhtlgFb pic.twitter.com/ZQGUQkJKxD — UN Human Rights Council Investigative Bodies (@uninvhrc) June 23, 2026
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