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Gaza War Deaths : ड्रोन, स्नायपर आणि बॉम्ब…. गाझातील मुलांसाबोत नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 25, 2026 | 11:49 AM IST
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सारांश

Gaza War Deaths : संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाने गाझातील परिस्थितीबाबत एक ताजा अहवाला जारी केला आहे. या अहवालानुसार, इस्रायलच्या हल्ल्यात २० हजारांहून अधिक बालकांचा बळी गेला असून मुलांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले गेले असल्याचे म्हटले आहे.

Gaza War Deaths

Gaza War Deaths : गाझात २० हजार बालकांचा बळी; इस्रायलने जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याचा UN चा आरोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गाझात २० हजार बालकांचा बळी
  • इस्रायलने जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याचा UN चा आरोप
  • UN च्या अहवालात धक्कादायक दावा
Gaza War Deaths UN Report : तेल अवीव : संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगोने एक खळबळजनक अहवाला जारी केला आहे. या अहवालानुसार, गाझातील मुलांच्या मृत्यूमागे इस्रायलचा सुनियोजित कट आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, ७ ऑक्टोबर २०२३ ते ७ ऑक्टोबर २०२५ च्या कालावधीत गाझा, वेस्ट बँक, आणि पूर्व जेरुसलेममध्ये २० हजारांहून अधित बालकांचा मृत्यू झाला आहे. इस्रायलने या बालकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले आहे.

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दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांवर इस्रायलचा हल्ला

अहवालानुसार, इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये शेकडो बालके गंभीर जखमी झाली आहेत. इस्रायलने जाणूनबुजून दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांवर, शाळांवर आणि निर्वासित छावण्यांवर हल्ले केल्याचे पुरावे आढळले असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. अहवालानुसार, इस्रायली सैन्याने अत्याधुनिक ड्रोन, क्काडकॉप्टर आणि स्नायपर रायफल्ससारख्या लक्ष्यभेदी शस्त्रांचा वापर हल्ल्यांमध्ये केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

रिपोर्टमधील माहितीनुसार, गाझातील हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिलेल्या साक्षनुसार अनेक मुलांच्या डोक्यावर आणि मानेवर गोळ्या लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेक मुलांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसमोरच आपले प्राणा गमावले आहेत. या हल्ल्यांमुळे अनेक मुलांना अपंगत्व आल्यचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिपोर्टनुसार, गाझातील सुमारे ९७ टक्के शाळा उद्ध्वस्त झाल्या असून हजोर मुले गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित आहेत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे चौकशीची मागणी

दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी गाझातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी केवळ निषेध करुन चालणार नाही तर याबाबत ठोस कारवाई केली जावी अशी मागणी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आयोगाकडे केली आहे.

एका अहवालानुसार, इस्रायल-हमास युद्धामुळे गाझातील ९०% लोकसंख्या बेघर झाली आहे. अनेक लोक उघड्यांवर राहत आहे. गाझातील ९५% शाळा उद्धव्सत झाल्या आहेत. यामुळे गाझातील मुलांचे शिक्षणही पूर्णत: थांबले आहे. यामुळे त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न उद्भवला आहे.

सध्या इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगात सहभागी होण्यास इस्रायलने नकार दिला आहे. परंतु संस्थेने संवादासाठी दारे खुली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.


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Web Title: Gaza war deaths children became victims of the conflict un report

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Published On: Jun 25, 2026 | 11:41 AM

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