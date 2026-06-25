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Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:43 AM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Update : व्हेनेझुएलाला दोन शक्तिशाली भूकंपांनी हादरवून सोडले आहे. बुधवारी (२४ जून) संध्याकाळी ४० सेंकद झालेल्या दुर्घटनेने लोकांना आपला जीव वाचवण्यासाठी वेळही दिला नाही. या भूकंपामुळे १०,००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

venezuela earthquake death toll

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम?
  • भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती
  • अनेक इमारती जमीनदोस्त
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : दक्षिण अमेरिका शहर व्हेनेझुएला भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरला आहे. बुधवारी (२४ जून) संध्याकाळी व्हेनेझुएलात दोन शक्तिशाली भूकंप झाले. केवळ ४० सेकंदात या भूकंपाने हाहा:कार माजवला आहे. यामुळे लोकांना आपल्या बचावासाठी वेळही मिळाला आहे. राजधानी काराकससह अनेक भागांतील इमारती कोसळल्या असून मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

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मृतांचा आकडा १०,००० पार होण्याची शक्यता

युनायडेट स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्ह (USGS) ने गंभीर इशारा जारी केला असून हा व्हेनेझुएलाच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली भूंकप मानला जात आहे. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत मृतांचा आकडा १०,००० पार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, मृतांचा अधिकृत आकडा स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी १९०० साली व्हेनेझुएलाला ७.७ तीव्रतेच्या भूंकपाने उद्ध्वस्त केले होते. यानंतरटचा हा सर्वात शक्तिशाली भूंकप मानला जात आहे.

देशात आणीबाणीची घोषणा

याच पार्श्वभूमीवर देशाच्या अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, बुधवारी (२४ जून) संध्याकाळी ७.२ रिश्टर स्केलवर पहिली भूकंप झाला. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू राजधानी काराकसपासून २० किलोमीटर अंतरावर काराबोबो राज्यात होता. त्यानंतर काही सेकंदातच ७.५ तीव्रतेचा दुसरा आणि सर्वात शक्तिशाली झटक्याने व्हेनेझुएला हादरून निघाले.

अनेक इमारती जमीनदोस्त

या दुर्घटनेमुळे राजधानी काराकसमध्ये अनेक बहुमजली इमारती कोसळल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, चाकाओ जिल्ह्यात दोन मोठ्या इमारती जमिनदोस्त झाल्या असून ढिगाऱ्याखाली अनेल लोक अडकले असल्याची भीती सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय काराकस विमानतळाच्या छताचा भागही कोसळला आहे.

युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु

सध्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांच्या बचावासाठी अग्निशमन दल पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी कार्य सुरु केले आहे. याशिवाय देशबरातील रुग्णालयांनाही हाय अलर्ट देण्यात आला आहे. याशिवाय सर्व शैक्षणिक व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.

व्हेनेझुएलात भूकंप

भूकंप तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला कॅरिबियन आणि दक्षिण अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेले आहे. यामुळे व्हेनेझुएला सतत भूकंप होण्याची शक्यता असते. १९८२ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या भूकंपाने ३०,००० लोकांचा बळी घेतला होता. हा भूकंप इतिहासातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक मानला जातो.

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Web Title: Venezuela earthquake death toll feared to cross 10000 after powerful quake

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:43 AM

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