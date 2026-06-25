Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

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मीडिया रिपोर्टनुसार, कॉंगो लोकशाही प्रजासत्ताक (DRC) येथे मानवतावादी मोहिमेवर गेलेल्या एका डॉक्टरमध्ये इबोलाची लक्षणे दिसून आली. डॉक्टर कॉंगोहून परतल्यानंतर त्यांची तपासणी करण्यात आली असता त्यांना इबोलाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले. या पुष्टी होताच डॉक्टरांना विशेष विलगीकरण केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर डॉक्टर आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरु आहेत.
फ्रान्सच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे. तसेच याचा सर्वसामान्यांना कोणताही धोका नाही. लक्षणे दिसताच संबंधित व्यक्तिला लोकांपासून वेगळे करण्यात आले होते.
WHO कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इबोला विषाणूमुळे आफ्रिकेतील काही भागांंमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. कॉंगो आणि युगांडामध्ये या विषाणूचा संसर्गाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालांमध्ये समोर आले आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, जगभरात हजाराहून अधिक संशयित आणि पुष्टी झालेल्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. या विषाणूने शेकडो लोकांचा बळी घेतला आहे.
डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इबोलाचा बुंदीबुग्यो दुर्मिळ विशेष प्रकार असून चिंताजनक ठरत आहे. यासाठी प्रभावी लस किंवा खात्रीशीर उपतार नसल्याचे सांगितले जाते आहे. इबोलाचा संसर्ग झाल्यास रुग्णाला तीव्र ताप, अशक्तपणा, उलट्या, जुलाब आणि गंभीर परिस्थितीत अंतर्गत रक्तस्त्रावाची लक्षणे दिसून येतात.
याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने विविध संस्थांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. अनेक देशांना विमानतळे, बंदरे आणि सीमावर्ती भागांमध्ये आरोग्य तपासणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. इबोलाचा वाढता प्रादुर्भाव जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण करत आहे.
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