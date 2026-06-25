गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Ebola Outbreak France Doctor Returning From Congo Tests Positive Who Alert

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Updated On: Jun 25, 2026 | 09:39 AM IST
जाहिरात
सारांश

Ebola Outbreak in France : इबोला विषाणूचा धोका वाढत असून आता याने थेट युरोप गाठले आहे. फ्रान्समध्ये इबोलाचा एक रुग्ण आढळला असून WHO कडून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये संसर्ग आढळ्याने फ्रान्समध्ये आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे.

Ebola Outbreak in France

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फ्रान्समध्ये आढळला इबोलाचा रुग्ण
  • कॉंगोहून परतलेल्या डॉरक्टरमध्ये आढळला संसर्ग
  • WHO कडून अलर्ट जारी
Ebola Outbreak in France : पॅरिस : जगावर पुन्हा मोठे संकट घोंगावू लागले आहे. इबोला विषाणूचा धोका वाढत असून आता या भयंकर विषाणूने थेट युरोप गाठला आहे. युरोपीयन शहर फ्रान्समध्ये इबोलाचा पहिला रुग्ण आढळल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे फ्रान्समध्ये आरोग्य यंत्रणा अलर्ट झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये या विषाणूचा संसर्ग आढळला आहे. यामुळे WHO कडून आपत्कालीन घोषणा करण्यात आली आहे.

India-Pakistan Dispute : पाकिस्तानची बोलती बंद! UNSC मध्ये काश्मीर मुद्याचा उल्लेख करताचा भारताने दाखवला आरसा

मीडिया रिपोर्टनुसार, कॉंगो लोकशाही प्रजासत्ताक (DRC) येथे मानवतावादी मोहिमेवर गेलेल्या एका डॉक्टरमध्ये इबोलाची लक्षणे दिसून आली. डॉक्टर कॉंगोहून परतल्यानंतर त्यांची तपासणी करण्यात आली असता त्यांना इबोलाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले. या पुष्टी होताच डॉक्टरांना विशेष विलगीकरण केंद्रात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर डॉक्टर आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरु आहेत.

फ्रान्सच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे. तसेच याचा सर्वसामान्यांना कोणताही धोका नाही. लक्षणे दिसताच संबंधित व्यक्तिला लोकांपासून वेगळे करण्यात आले होते.

आफ्रिकेतील परिस्थिती भयंकर

WHO कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इबोला विषाणूमुळे आफ्रिकेतील काही भागांंमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. कॉंगो आणि युगांडामध्ये या विषाणूचा संसर्गाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालांमध्ये समोर आले आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, जगभरात हजाराहून अधिक संशयित आणि पुष्टी झालेल्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. या विषाणूने शेकडो लोकांचा बळी घेतला आहे.

डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इबोलाचा बुंदीबुग्यो दुर्मिळ विशेष प्रकार असून चिंताजनक ठरत आहे. यासाठी प्रभावी लस किंवा खात्रीशीर उपतार नसल्याचे सांगितले जाते आहे. इबोलाचा संसर्ग झाल्यास रुग्णाला तीव्र ताप, अशक्तपणा, उलट्या, जुलाब आणि गंभीर परिस्थितीत अंतर्गत रक्तस्त्रावाची लक्षणे दिसून येतात.

WHO कडून आपत्कालीन परिस्थितीची घोषणा

याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने विविध संस्थांना परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. अनेक देशांना विमानतळे, बंदरे आणि सीमावर्ती भागांमध्ये आरोग्य तपासणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. इबोलाचा वाढता प्रादुर्भाव जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण करत आहे.

India LPG Import : भारतावरील ऊर्जा संकट टळणार? अमेरिकेकडून जूनमध्ये विक्रमी १० लाख टन LPG आयात

Web Title: Ebola outbreak france doctor returning from congo tests positive who alert

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 09:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले
1

Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

India LPG Import : भारतावरील ऊर्जा संकट टळणार? अमेरिकेकडून जूनमध्ये विक्रमी १० लाख टन LPG आयात
2

India LPG Import : भारतावरील ऊर्जा संकट टळणार? अमेरिकेकडून जूनमध्ये विक्रमी १० लाख टन LPG आयात

India-Pakistan Dispute : पाकिस्तानची बोलती बंद! UNSC मध्ये काश्मीर मुद्याचा उल्लेख करताचा भारताने दाखवला आरसा
3

India-Pakistan Dispute : पाकिस्तानची बोलती बंद! UNSC मध्ये काश्मीर मुद्याचा उल्लेख करताचा भारताने दाखवला आरसा

Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान
4

Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी

Jun 25, 2026 | 09:31 AM
NCERT Curriculum Change: एनसीईआरटीचा मोठा बदल! ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना आता शिकवली जाणार ‘१९७५ ची आणीबाणी!

NCERT Curriculum Change: एनसीईआरटीचा मोठा बदल! ९ वीच्या विद्यार्थ्यांना आता शिकवली जाणार ‘१९७५ ची आणीबाणी!

Jun 25, 2026 | 09:29 AM
Top Marathi News Today Live : व्हेनेझुएलात शक्तिशाली भूकंप; 22 मजली इमारत कोसळली

LIVETop Marathi News Today Live : व्हेनेझुएलात शक्तिशाली भूकंप; 22 मजली इमारत कोसळली

Jun 25, 2026 | 09:21 AM
‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार

‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार

Jun 25, 2026 | 09:19 AM
Beetroot Chila Recipe : लालचुटूक बीटापासून घरी बनवा हेल्दी आणि टेस्टी चिला, पोषकतत्वांनी आहे भरपूर

Beetroot Chila Recipe : लालचुटूक बीटापासून घरी बनवा हेल्दी आणि टेस्टी चिला, पोषकतत्वांनी आहे भरपूर

Jun 25, 2026 | 09:15 AM
Tech News: यूबोनेची पॉवर बँक सिरीज लाँच! आता प्रवासात चार्जिंगची चिंता होणार दूर, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Tech News: यूबोनेची पॉवर बँक सिरीज लाँच! आता प्रवासात चार्जिंगची चिंता होणार दूर, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jun 25, 2026 | 09:00 AM
Color TV Day 2026: जेव्हा जगाला मिळाले रंगांचे पंख; जाणून घ्या 25 जूनच्या ‘कलर टीव्ही डे’ चा इतिहास आणि भारतातील सुवर्णकाळ

Color TV Day 2026: जेव्हा जगाला मिळाले रंगांचे पंख; जाणून घ्या 25 जूनच्या ‘कलर टीव्ही डे’ चा इतिहास आणि भारतातील सुवर्णकाळ

Jun 25, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा