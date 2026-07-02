Greece Wildfire : ग्रीसमध्ये वणव्याचा कहर! अल्पवयीन मुलासह वडिलांचा आगीत होरपळून मृत्यू, अनेक भागांत अलर्ट जारी

उत्तर ग्रीसमधील थेसालोनिकीजवळ लागलेल्या एका वणव्यात एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. या वणव्यात १२ वर्षीय मुलासह वडिलांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
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स्थानिक सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (३० जून) उत्तर ग्रीसच्या थेसालोनिकीजवळ असलेल्या जंगल परिसरात भीषण आग लागली होती. या आगीने काही वेळातच आसपासच्या घरांना आगीच्या विळख्यात लपटले होते. आग वेगाने पसरत होती, ग्रीस सरकारने तातडीने बचाव कार्य आणि आग विझवण्याचे काम सुरु केले होते.
आग नियंत्रणात आणण्यासाठी १३५ हून अधिक अग्निशमन अधिकाऱ्यांना तैनात करण्यात आले. तसेच ९ पाण्याचे फवारे मारणारी विमाने आणि ६ हेलिकॉप्टरच्या मदतीने आग विझवण्यात आली. दरम्यान आग विझल्यानंतर अग्निशमन दलाला एका घराबाहेर व्यक्तीचा मृतहेद आढळला. यानंतर बुधवारी (०१ जुलै) घराच्या जळालेल्या अवशेषांमध्ये १२ वर्षीय मूलाचा मृतहेद सापडला.
आगीचा वाढता धोका लक्षात घेता सरकारने ग्रीसमधील दोन गावांतील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तर ग्रीसमधील हाल्किदिकी, राजधानी अथेन्सजवळी सलामिना बेट आणि दक्षिण ग्रीसमधील काही भागांमध्ये जंगलाने पेट घेतला होता. सुदैवाने प्रशासनाला आग विझवण्यात यश आले आहे.
ग्रीसमध्ये दरवर्षी उष्ण आणि कोरड्या हवामानामुळे जंगलातील वणव्याच्या घटना घडतात. यापूर्वी २०१८ मध्ये लागलेल्या आगीत १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर २०२३ मध्ये लागलेली आग युरोपमधील सर्वात मोठ्या आगींपैकी एक मानली गेली.
यंदाही वाढत्या तापमानामुळे वणव्यांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारने देशाच्या अनेक भागांमध्ये अलर्ट जारी केला आहे. नागरिकांना सुरक्षेच्या सुचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
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