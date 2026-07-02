Russia-Ukriane War : युक्रेन पुन्हा जळाले! झेलेन्स्कींच्या इशाऱ्यानंतर काही तासांतच रशियाचा हल्ला; राजधानी कीव्हमध्ये भीषण विध्वंस

या हल्ल्यामुळे कीव्हमध्ये अनेक ठिकाणी हॉटेल, व्यावसायिक इमारती आणि इतर बांधकाम भागांना आग लागली आहे. यामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण पसरले आहे. धक्कादायक म्हणजे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी हल्ल्याच्या काही तासांपूर्वीच रशियाकडून मोठ्या हल्ल्याची भीती व्यक्त केली होती.
Birthright Citizenship : ट्रम्प यांचा ‘तो’ निर्णय अमेरिकन कोर्टाने ठरवला बेकायदेशीर; भारतीयांची होणार चांदी
मीडिया रिपोर्टनुसार, या हल्ल्याचा सर्वाधिक फटका शेवचेन्किव्स्की भागाला बसला आहे.स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन इमारतींवर थेट कोसळल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. एका तीन मजली इमारतीला भीषण आग लागली होती. सुदैवाने या इमारतीत कोणी नागरिक वास्तव्यास नव्हते यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
घटनास्थळी आग लागल्याचे समजताच अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न केले. तसेच याच परिसरात आणखी एका हॉटेलवर ड्रोन कोसळल्याने आग लागल्याचीही माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यांनंतर परिसरात घबराट पसरली आहे. सरकारने नागरिकांना तातडीने सुरक्षा बंकर आणि शेल्टरमध्ये जाण्याचे आवाहन केले आहे.
Russian drone strikes City Hotel Residence in Kyiv, Ukraine. This footage was geolocated/verified by @zarGEOINT. pic.twitter.com/38gIQWTlTf — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2026
ड्रोन हल्ल्याच्या काही वेळातच रशियाने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचाही मारा केला. रशियाने एकाच वेळी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन वेगवेगळ्या दिशेने डागली होती. येत्या काही दिवसांत असे हल्ले अधिक होण्याची शक्यताही सरकारने व्यक्त केली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आयर्लंड दौऱ्यादरम्यान युक्रेनच्या गुप्तचर यंत्रणांना रशियाकडून मोठ्या हल्ल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगितले होते. झेलेन्स्कींच्या मते, हे हल्ले आधीपासूनच नियोजत होते. त्यांनी म्हटले, या सततच्या हल्ल्यांवरुन रशियाला युद्ध संपवायचे नसल्याचे स्पष्ट होते.
सध्या रशियाच्या या हल्ल्यामुळे किती जीवितहानी झाली याची माहिती अद्याप युक्रेन सरकारने जारी केलेली नाही. मात्र, यामुळे कीव्हचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. सध्या संभाव्य हल्ल्यांना रोखण्यासाठी युक्रेनच्या हवाई यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Kyiv city has been hell for a few hours now. – 13 cruise missiles have struck the city
– Several Geran-3/4/5
– Several ballistic missiles
– The lack of air defense is real sadly Attack is not over pic.twitter.com/oGpsCWDl71 — kim høvik (@kimhvik2) July 2, 2026
Helicopter Crash : अमेरिकन लष्कराचे MH60 हेलिकॉप्टर क्रॅश; आपत्कालीन लँडिंग करताना झाला अपघात