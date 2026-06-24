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भौगोलिक अन् सांस्कृतिक बंधांची घट्ट वीण; नवे उच्चायुक्त Dinesh Trivedi ढाक्यात मिटवणार India-Bangladeshमधील अविश्वासाची दरी?

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:36 PM IST
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सारांश

India Bangladesh Ties: गोपाल कृष्ण गांधी यांनी लिहिले आहे की, उच्चायुक्त त्रिवेदी जुने संबंध दृढ करण्यास आणि नवीन संबंध निर्माण करण्यास मदत करतील, तसेच आपल्या सामायिक संभाषणांमधील अविश्वास आणि द्वेष कमी करतील किंवा पूर्णपणे नाहीसे करतील.

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India Bangladesh: इच्छा असूनही बांगलादेशला भारतासोबतचे नाते तोडणे अशक्य; नवे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांच्याकडून नेमक्या काय आहेत अपेक्षा? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • नव्या उच्चायुक्तांची नियुक्ती
  • सांस्कृतिक आणि भाषिक बंध
  • विरोधकांचा गैरसमज आणि ऐतिहासिक सत्य

India Bangladesh relations 2026 news : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शेजारी देशांमधील संबंध अनेकदा राजकीय समीकरणांवरून ठरवले जातात, पण जेव्हा बातमी भारत आणि बांगलादेशची (Bangladesh) येते, तेव्हा हे नाते केवळ करारांपुरते मर्यादित राहत नाही. ते रक्ताचे, भाषेचे, संस्कृतीचे आणि सामायिक इतिहासाचे आहे. सध्या ढाका आणि दिल्लीच्या राजनैतिक वर्तुळात एकाच नावाची सर्वात जास्त चर्चा आहे, ती म्हणजे भारताचे नवे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी. दिनेश त्रिवेदी हे उद्या, म्हणजेच गुरुवार २५ जून रोजी बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्याकडे आपले अधिकृत ओळखपत्र सादर करतील. यापूर्वी त्यांनी बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रोटोकॉल प्रमुख एम. झाहिदुल इस्लाम यांच्याकडे ओळखपत्राच्या प्रती सोपवून परराष्ट्र सचिव असद आलम सिएम यांची सदिच्छा भेट घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल गोपाळ कृष्ण गांधी यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांवर अत्यंत मार्मिक भाष्य केले आहे.

गोपाळ कृष्ण गांधी यांच्या मते, ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालयाची धुरा सांभाळण्यासाठी दिनेश त्रिवेदी यांच्यापेक्षा अधिक योग्य व्यक्ती दुसरी असूच शकत नाही. दिनेश त्रिवेदी यांचा जन्म गुजराती कुटुंबात झाला असला तरी त्यांचे बालपण, शिक्षण आणि बहुतेक व्यावसायिक आयुष्य कोलकात्यात गेले आहे. त्यामुळे ते एक ‘बंगाली भाषिक गैर-बंगाली’ व्यक्ती आहेत. बांगलादेशात पाठवल्या जाणाऱ्या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा बंगाली भाषेशी आणि संस्कृतीशी थेट संबंध असण्याची एक जुनी परंपरा आहे आणि दिनेश त्रिवेदी यांची नियुक्ती याच परंपरेला अधिक समृद्ध करते. संसदेत आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम करताना त्यांची ओळख नेहमीच बंगालचे प्रतिनिधित्व करणारा चेहरा अशी राहिली आहे. त्यामुळेच ढाक्यात पाऊल ठेवताच त्यांनी मांडलेली भूमिका थेट लोकांच्या हृदयाला भिडली.

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“आपले आकाश, हवा आणि दुःख एकच आहे…”

ढाक्यात पोहोचल्यानंतर दिनेश त्रिवेदी यांनी एका कार्यक्रमात अत्यंत भावूक आणि तितकेच परिपक्व वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, “भारताची १४० कोटी लोकसंख्या आणि बांगलादेशची २० कोटी जनता यांनी एकत्र मिळून महान गोष्टी साध्य करायलाच हव्यात. आपले आकाश, आपली हवा आणि आपले दुःख एकच आहे. आपण जे काही करू, ते एकमेकांच्या सोबतीनेच केले पाहिजे; कारण आपण एकटे राहून कधीही शक्तिशाली होऊ शकत नाही.” त्यांच्या या विधानाने दोन्ही देशांमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांना पुन्हा एकदा उजाळा दिला आहे. भारत आणि बांगलादेश भौगोलिकदृष्ट्या इतके जोडलेले आहेत की एका देशातील घडामोडींचा थेट परिणाम दुसऱ्या देशावर होतो.

ऐतिहासिक वारशाची जोड: दिनेश त्रिवेदी यांचे विचार जरी राजकीय असले, तरी त्यांच्या विधानांमधील ‘आकाश, हवा आणि दुःखाचे’ संदर्भ थेट रवींद्रनाथ टागोरांच्या कविता, सत्यजित रे यांच्या चित्रपटांमधील दुष्काळग्रस्त बंगालच्या प्रतिमा आणि अमर्त्य सेन यांनी गरिबीच्या मुळांवर केलेल्या संशोधनातून येतात. विशेष म्हणजे, या तिन्ही महान व्यक्तींच्या कार्याची मुळे आजच्या बांगलादेशशी घट्ट जोडलेली आहेत.

credit – social media and Twitter

मात्र, या भावनिक आणि मैत्रीपूर्ण वक्तव्यावर बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेते शफिकुर रहमान यांनी अत्यंत तीव्र आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. रहमान यांच्या मते, भारताच्या या वक्तव्यामागे बांगलादेशला स्वतःमध्ये सामावून घेण्याचा किंवा तिथल्या सार्वभौमत्वावर गदा आणण्याचा छुपा हेतू आहे. पण गोपाळ कृष्ण गांधी यांनी ही प्रतिक्रिया पूर्णपणे गैरसमजावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ढाक्यातील कोणत्याही नेत्याने किंवा नागरिकाने असा संशयी विचार करणे राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे. भारत नेहमीच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा आणि त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करत आला आहे आणि पुढेही करत राहील.

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अविश्वास आणि द्वेषाची दरी मिटवण्याचे मोठे आव्हान

नवे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांच्याकडून भारताला आणि बांगलादेशला खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत राजकीय उलथापालथींमुळे जो अविश्वास आणि सुप्त द्वेष निर्माण झाला आहे, तो कमी करणे किंवा पूर्णपणे नष्ट करणे हे त्रिवेदी यांचे सर्वात मोठे कार्य असेल. रॅडक्लिफ रेषा कायमची झाली आहे, पाकिस्तान एक वेगळे वास्तव आहे आणि बांगलादेश हे एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे; हे सत्य भारताने मनापासून स्वीकारले आहे. परंतु, या सीमांच्या पलीकडे जाऊन दोन्ही देशांच्या परस्पर फायद्यासाठी, व्यापारासाठी आणि सुरक्षेसाठी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे, हीच भावना दिनेश त्रिवेदी यांच्या वक्तव्यातून व्यक्त होते.

या संपूर्ण प्रकरणाचा समारोप करताना गोपाळ कृष्ण गांधी यांनी एका ऐतिहासिक घटनेची आठवण करून दिली. १० जानेवारी १९७२ रोजी जेव्हा बांगलादेशचे राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान हे लंडनहून ढाका येथे परतत असताना काही काळासाठी दिल्लीत थांबले होते, तेव्हा भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले होते. त्यावेळी दिल्लीतील एका जाहीर सभेत शेख मुजीबुर रहमान यांनी जनतेच्या आग्रहास्तव बंगाली भाषेत भाषण केले होते. ते दोघे नेते जेव्हा व्यासपीठावरून खाली उतरले, तेव्हा गर्दीतील एका व्यक्तीने हातामध्ये एक मोठा फलक धरला होता. त्या फलकावर लिहिले होते “भारत आणि बांगलादेश यांचे रक्त एक आहे. गंगा आणि पद्मा यांचा पूर एकच आहे.” हेच दोन्ही देशांमधील अढळ आणि शाश्वत सत्य आहे, जे राजकीय वादळांमध्येही कधीही पुसले जाऊ शकत नाही. दिनेश त्रिवेदी यांची ही नवी इनिंग दोन्ही देशांना याच मैत्रीच्या महामार्गावर पुढे घेऊन जाईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

Web Title: India bangladesh relations high commissioner dinesh trivedi dhaka gopal krishna gandhi ganga padma

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Published On: Jun 24, 2026 | 01:36 PM

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