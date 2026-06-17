SAGAR Vision : भारताकडून श्रीलंकेला 50 लाख डॉलर्सची लष्करी उपकरणे सुपूर्द; कोलंबोनेही म्हटले, ‘भारत हा आमचा….’

India Sri Lanka military aid 5 million dollars : हिंद महासागरातील भू-राजकीय घडामोडींच्या आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताने आपल्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (Neighborhood First) म्हणजेच ‘शेजारी प्रथम’ या परराष्ट्र धोरणाला गती देत शेजारील मित्रराष्ट्र श्रीलंकेला (Shrilanka) एक मोठी लष्करी भेट दिली आहे. भारताने श्रीलंकेच्या लष्कराची क्षमता वाढवण्यासाठी ५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची अत्याधुनिक लष्करी उपकरणे आणि इमर्जन्सी आघात उपचार (Trauma Care) वैद्यकीय सामग्री दान केली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने मंजूर केलेली ही विशेष मदत थेट भारतीय लष्कराच्या कार्यरत साठ्यातून (Active Stocks) तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक आणि मजबूत संरक्षण भागीदारीची पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर पुष्टी झाली आहे.
श्रीलंकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे येथील अत्याधुनिक संरक्षण मुख्यालय संकुलात (Defence Headquarters Complex) एका भव्य आणि अधिकृत लष्करी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशेष कार्यक्रमात भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त संतोष झा यांच्या हस्ते ही सर्व लष्करी उपकरणे श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) संपत थुयाकोंथा आणि श्रीलंकन लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल लसंथा रॉड्रिगो यांच्याकडे अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आली. या वेळी दोन्ही देशांचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि राजनैतिक दूत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारताने पाठवलेले हे कोट्यवधी रुपयांचे लष्करी साहित्य अत्यंत सुरक्षितपणे आणि वेळेत पोहोचवण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या ‘शारदा’ (INS Sharda) या विस्तीर्ण जहाजाची मदत घेण्यात आली. हे भारतीय जहाज नुकतेच १० जून ते १३ जून या कालावधीत श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोच्या बंदरावर दाखल झाले होते. जहाजावरील सर्व सामग्री अधिकृत प्रोटोकॉलनुसार श्रीलंकन अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आली.
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या ऐतिहासिक भेटीदरम्यान माध्यमांशी बोलताना भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा यांनी स्पष्ट केले की, “ही देणगी केवळ उपकरणांची देवाणघेवाण नाही, तर ती भारतीय आणि श्रीलंकन सैन्यांमधील अनेक दशकांपासून असलेले मजबूत, अतूट आणि दीर्घकालीन संबंध दर्शवते.” अलिकडच्या काही वर्षांत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील थेट संरक्षण सहकार्य अभूतपूर्व वेळेत वाढले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने श्रीलंकेच्या लष्कराची तांत्रिक क्षमता वाढवणे, तिथल्या लष्करी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, आणीबाणीच्या काळात आधुनिक उपकरणांचा पुरवठा करणे आणि श्रीलंकन सैनिकांना प्रगत प्रशिक्षण सहाय्य देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
India handed over defence and medical equipment worth USD 5 million to Sri Lanka, reaffirming the strong bilateral partnership. 🇮🇳🤝🇱🇰 High Commissioner Santosh Jha said the donation reflects growing defence cooperation, while Sri Lanka expressed gratitude for India’s… pic.twitter.com/QFJaSxUPMF — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 16, 2026
credit – social media and Twitter
हिंद महासागराच्या क्षेत्रात शांतता, प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरता राखण्यासाठी श्रीलंका हा भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा भौगोलिक भागीदार आहे. गेल्या दोन वर्षांचा इतिहास पाहिला तर भारताने श्रीलंकेसाठी तब्बल ५ अब्ज श्रीलंकन रुपयांच्या विविध संरक्षण-संबंधित विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये केवळ लष्करी ताकद वाढवणे एवढाच उद्देश नसून, दोन्ही देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणे हा मुख्य हेतू आहे.
काही काळापूर्वी श्रीलंकेला झोडपून काढणाऱ्या ‘दित्वाहा’ (Cyclone Ditwaha) या विनाशकारी चक्रीवादळादरम्यान देखील भारताने एका खऱ्या मित्राची भूमिका बजावली होती. त्या कठीण काळात भारताने तातडीने मानवतावादी मदत पुरवत श्रीलंकेमध्ये एक अत्याधुनिक फील्ड हॉस्पिटल आणि भारतीय लष्कराचे विशेष अभियांत्रिकी कार्यदल (Engineering Task Force) तैनात केले होते. या बचाव पथकाने तिथल्या हजारो नागरिकांचे प्राण वाचवले होते आणि पायाभूत सुविधा पुन्हा उभारण्यात मोठी मदत केली होती.
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भारताची ही निरंतर मदत म्हणजे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शेजारी प्रथम’ धोरण आणि ‘महासागर दृष्टी’ (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) अंतर्गत प्रादेशिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या वचनबद्धतेचे उत्तम उदाहरण आहे. या मदतीमुळे श्रीलंकेच्या मनात भारताविषयीचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
भारताकडून मिळालेल्या या भव्य लष्करी भेटीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव संपत थुयाकोंथा यांनी भारत सरकारचे आणि भारतीय जनतेचे मनापासून आभार मानले. ते भावूक होत म्हणाले की, “भारत हा केवळ आमचा शेजारी देश नाही, तर तो आमचा एक असा विश्वासू आणि जिवलग भागीदार आहे, ज्याने जेव्हा जेव्हा श्रीलंका संकटात सापडला, तेव्हा प्रत्येक वेळी मदतीचा हात पुढे केला आहे.” जागतिक राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, श्रीलंकेला आपल्या प्रभावाखाली घेण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्न करत असताना, भारताने दिलेली ही ५ दशलक्ष डॉलर्सची लष्करी भेट चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना मिळालेले एक सडेतोड आणि धोरणात्मक उत्तर मानले जात आहे.