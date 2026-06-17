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US-Iran War : ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ कोणाची? अखेर ‘हा’ देश घेणार जागतिक अर्थव्यवस्था ताब्यात; अमेरिकेचा गुप्तचर अहवाल प्रसिद्ध

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:25 PM IST
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सारांश

US Iran War: अमेरिकेच्या गुप्तचर अहवालानुसार, अमेरिका-इराण युद्धानंतर इराण कोणत्याही क्षणी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करू शकतो. या मार्गावरून जगातील २० टक्के तेलाचा व्यापार होतो आणि सध्या तो पूर्णपणे इराणच्या नियंत्रणाखाली आहे.

us iran war intelligence report iran controls strait of hormuz global oil trade at risk

US-Iran War : युद्धानंतर इराणने होर्मुझवर नियंत्रण मिळवले, अमेरिकी गुप्तचर अहवाल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • होर्मुझवर इराणचे वर्चस्व
  • अणुबॉम्बपेक्षा घातक शस्त्र
  • चर्चा आणि कराराची तयारी

US Iran war Hormuz strait control 2026 : वाढत्या जागतिक तणावाच्या आणि भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत खळबळजनक आंतरराष्ट्रीय बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अलीकडील लष्करी संघर्षानंतर जागतिक ऊर्जा बाजाराचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च गुप्तचर यंत्रणांनी (US Intelligence Agencies) जाहीर केलेल्या एका अत्यंत गोपनीय आणि ताज्या अहवालात ही धक्कादायक कबुली देण्यात आली आहे की, या युद्धानंतर इराणने एका अशा अफाट आणि विनाशकारी शक्तीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे, ज्याच्या तीव्रतेची कल्पना खुद्द अमेरिकेलाही नव्हती. हा धोका कोणताही अण्वस्त्र किंवा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र नसून, जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग म्हणजेच ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आहे. या मार्गावर आता इराणचे वास्तविक आणि संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे.

भूगोलाच्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार केल्यास, होर्मुझची सामुद्रधुनी ही संपूर्ण जगाची ‘ऑइल लाइफलाइन’ (Oil Lifeline) मानली जाते. संपूर्ण जगात होणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) सागरी व्यापारापैकी सुमारे २० टक्के वाहतूक केवळ याच अरुंद आणि महत्त्वाच्या मार्गावरून सुरक्षितपणे पार पडत असते. या युद्धाच्या समाप्तीनंतर इराणच्या नेतृत्वाला या गोष्टीची पूर्ण जाणीव झाली आहे की, जर त्यांनी हा मार्ग रोखला किंवा बंद केला, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि पाश्चात्य देशांना एका झटक्यात गुडघ्यावर आणता येऊ शकते. इराणची ही नवीन आणि अत्यंत शक्तिशाली क्षमता सध्या अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

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शुक्रवारी होणार ऐतिहासिक करार; ६० दिवसांत अणुचर्चा सुरू

या संपूर्ण संघर्षातून आणि तणावातून मार्ग काढण्यासाठी पडद्यामागे वेगाने राजनैतिक हालचाली सुरू होत्या. अखेर अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका महत्त्वपूर्ण कराराचा आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. विश्वासार्ह सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या करारावर येत्या शुक्रवारी दोन्ही देशांच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडून स्वाक्षरी केली जाईल. या नवीन कराराची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आणि राजनैतिक तडजोडीचा भाग म्हणून इराणने तात्पुरती होर्मुझची सामुद्रधुनी जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली केली आहे.

credit – social media and Twitter

तथापि, हा प्रश्न इथेच संपत नाही. करार अंमलात आल्याच्या अचूक ६० दिवसांच्या आत अमेरिका आणि इराण यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली अणुचर्चा (Nuclear Talks) पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. सध्याच्या घडीला जरी युद्धाचे मोठे संकट टळले असले, तरी अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांचे असे स्पष्ट मूल्यांकन आहे की, इराणने कोणत्याही क्षणी होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याची आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत करण्याची आपली क्षमता जगाला दाखवून दिली आहे. भविष्यात कोणत्याही राजकीय वादात इराण या कार्डाचा वापर पुन्हा करू शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

अणुबॉम्बपेक्षाही मोठी शक्ती आणि बदललेली राजनैतिक रणनीती

वॉशिंग्टनमधील या गुप्तचर अहवालाशी आणि घडामोडींशी परिचित असलेल्या एका वरिष्ठ सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “अमेरिकेने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वास्तविक ताबा आणि तिथली सुरक्षा व्यवस्था इराणच्या मर्जीवर सोडली आहे.” या तज्ज्ञांच्या मते, इराणच्या हातात असलेला हा भौगोलिक आणि सागरी ताबा कोणत्याही रासायनिक किंवा अणुबॉम्बपेक्षा खूप मोठी आणि अधिक वेगाने परिणाम करणारी शक्ती आहे.

या भीषण युद्धामुळे भविष्यात जागतिक स्तरावर दबाव आणण्यासाठी कोणत्या मार्गांचा वापर करावा, याबद्दल तेहरानच्या (Tehran) धोरणकर्त्यांचा विचार पूर्णपणे बदलला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजांना सुरक्षित रस्ता मिळवून देण्यासाठी अमेरिकेला इराणच्या कठोर अटींसमोर अनेक पातळ्यांवर वाटाघाटी कराव्या लागल्या आणि राजनैतिक पातळीवर प्रचंड संघर्ष करावा लागला, यावरून इराणचा जागतिक दबदबा किती वाढला आहे हे स्पष्ट होते.

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इराणचा शक्तिशाली शस्त्रसाठा आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर अचूक हल्ले

इराणकडे केवळ हा भौगोलिक मार्गच आहे असे नाही, तर या मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा प्रचंड साठा सज्ज आहे. इराणकडे स्वतःच्या तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली हजारो प्रगत क्षेपणास्त्रे, रडार यंत्रणेला गुंगारा देणारे धोकादायक आत्मघातकी ड्रोन (Kamikaze Drones), किनारपट्टीवर तैनात असलेले मोबाइल क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक आणि शेकडो लहान पण अत्यंत वेगवान आणि प्राणघातक बोटी (Fast Attack Crafts) आहेत. या बोटींच्या साहाय्याने इराण कोणत्याही मोठ्या युद्धनौकेला किंवा तेलवाहू जहाजाला (Oil Tanker) वेढा घालू शकतो.

अहवालातील दुसऱ्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या लष्कराने आखाती देशांच्या (Gulf Countries) ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर, जसे की तेल विहिरी, रिफायनरी आणि पाइपलाइन्सवर ‘निवडक आणि अचूक हल्ले’ (Selective and Precision Strikes) करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि रणनीती आत्मसात केली आहे. युद्धादरम्यान इराणने हे अत्यंत प्रभावीपणे करून दाखवले. या पायाभूत सुविधांवर नेमका हल्ला करून इराण कोणत्याही जागतिक महासत्तेला आपल्या अटी मान्य करण्यास सहजपणे भाग पाडू शकतो. त्यामुळे भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा कोणत्याही क्षणी इराणच्या एका इशाऱ्यावर थांबवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडू शकतात आणि जागतिक महागाईचा भडका उडू शकतो.

Web Title: Us iran war intelligence report iran controls strait of hormuz global oil trade at risk

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Published On: Jun 17, 2026 | 01:25 PM

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