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Gurbhej Singh : लंडनमध्ये 26 वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; पोलिसांनी 7 जणांना केली अटक

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

लंडनमध्ये गुरभेज सिंग या २६ वर्षीय भारतीय वंशाच्या तरुणाची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. हा हल्ला साउथॉल परिसरात झाला. पोलिसांनी या हत्येप्रकरणी सात जणांना ताब्यात घेतले होते, त्यापैकी सहा जणांना नंतर सोडून देण्यात आले आहे.

indian origin man gurbhej singh stabbed to death southall london 7 arrested

Gurbhej Singh : लंडनमध्ये २६ वर्षीय भारतीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; पोलिसांनी ७ जणांना केली अटक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • लंडनमध्ये भारतीय तरुणाची हत्या
  • ७ संशयितांना अटक
  • कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Gurbhej Singh Southall London murder : लंडनमधून ( London) एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पश्चिम लंडनच्या साउथॉल (Southall) या प्रामुख्याने आशियाई आणि भारतीय नागरिक राहत असलेल्या भागात एका २६ वर्षीय भारतीय वंशाच्या तरुणाची चाकूने भोसकून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. या मृत तरुणाची ओळख ‘गुरभेज सिंग’ (Gurbhej Singh) म्हणून झाली असून तो मूळचा पंजाबमधील तरनतारन (Tarn Taran) जिल्ह्यातील मेहदीपूर गावचा रहिवासी होता. या भीषण हल्ल्यात आणखी एक तिशीतील तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारांनंतर रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे लंडनमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांमध्ये (NRIs) भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ही घटना बुधवार, १० जून रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. लंडन मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री अंदाजे १२:३० वाजताच्या सुमारास साउथॉलमधील नॉर्थ रोड आणि डॉर्मर्स वेल्स लेनच्या (North Road and Dormers Wells Lane) जंक्शनवर असलेल्या एका दुकानाबाहेर गुरभेज सिंगवर काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केला. प्रत्यक्षदर्शींनी आणि स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका खानावळीत (Eating Joint) पंजाबी वंशाच्याच काही मुलांशी गुरभेजचा किरकोळ वाद झाला होता. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, हॉटेलबाहेर पडताच एका टोळीने गुरभेजला घेरले आणि धारदार शस्त्राने थेट त्याचा गळा चिरला.

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घटनास्थळीच मृत्यू आणि पोलिसांची मोठी कारवाई

घटनेची माहिती मिळताच लंडन ॲम्ब्युलेन्स सर्व्हिस आणि मेट्रोपॉलिटन पोलिसांचे पथक रात्री १२:४१ वाजता घटनास्थळी दाखल झाले. डॉक्टरांनी आणि पॅरामेडिक्सच्या पथकाने गुरभेजला वाचवण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, शरीरातून अतिरक्तस्राव झाल्यामुळे त्याचा घटनास्थळावरच मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत हत्येच्या संशयावरून घटनास्थळावरून आणि आसपासच्या परिसरातून २० ते ३० वयोगटातील ७ जणांना ताब्यात घेतले.

मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या विशेष गुन्हे शाखेच्या (Specialist Crime Command) डिटेक्टिव्ह चीफ इन्स्पेक्टर ॲलिसन फॉक्सवेल (Alison Foxwell) यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशी आणि पुराव्यांच्या अभावामुळे अटक करण्यात आलेल्या ७ जणांपैकी ६ संशयितांना कोणतीही पुढील कारवाई न करता सोडून देण्यात आले आहे. तर एका मुख्य संशयिताला सध्या जामिनावर सोडण्यात आले असून, पुढील तपास पूर्ण होईपर्यंत त्याची कडक चौकशी केली जाणार आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून प्रत्यक्षदर्शींना पुढे येऊन साक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे.

credit – social media and Twitter

२४ लाखांचे कर्ज आणि एकाुलत्या एक मुलाचा अंत

गुरभेज सिंगच्या मृत्यूची बातमी पंजाबमधील त्याच्या मेहदीपूर गावी पोहोचताच संपूर्ण गावाला धक्का बसला असून त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गुरभेज हा तीन बहिणींचा एकुलता एक भाऊ होता. त्याचे वडील मुख्तियार सिंग हे केवळ ५ एकर शेती असलेले अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. आपल्या मुलाचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे आणि कुटुंबाची गरिबी दूर व्हावी यासाठी वडिलांनी स्वतःची शेती गहाण ठेवून आणि खासगी सावकारांकडून तब्बल २४ लाख रुपयांचे कर्ज काढून २०२२ मध्ये गुरभेजला लंडनला पाठवले होते.

लंडनमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून गुरभेज हा मजूर म्हणून काम करत होता आणि अत्यंत कष्टाने पैसे कमावून पंजाबमध्ये आपल्या आई-वडिलांना कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पाठवत होता. कुटुंबाला आशेचा किरण असलेला हा तरुण अचानक एका हिंसेचा बळी ठरल्याने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे.

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मृतदेह मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकारकडे याचना

गुरभेजच्या हत्येनंतर आता त्याचे पार्थिव भारतात परत आणण्यासाठी त्याचे कुटुंब आणि गावातील लोक अत्यंत हतबल झाले आहेत. त्यांच्याकडे मृतदेह भारतात आणण्यासाठी आवश्यक असलेला मोठा खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे गुरभेजच्या वडिलांनी आणि नातेवाईकांनी भारत सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि दुबईतील प्रसिद्ध समाजसेवक एस. पी. एस. ओबेरॉय यांच्या संस्थेकडे आर्थिक व प्रशासकीय मदतीची आर्त हाक मारली आहे. ‘भारतीय किसान युनियन’ देखील यासाठी प्रशासनाशी संपर्क साधून आहे. लंडन पोलीस सध्या या हत्येमागचा मुख्य हेतू काय होता, हा वर्णद्वेषी हल्ला होता की वैयक्तिक वैमनस्य, याचा कसून शोध घेत आहेत.

Web Title: Indian origin man gurbhej singh stabbed to death southall london 7 arrested

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:20 PM

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