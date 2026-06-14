VIRAL VIDEO : मृत्यूच्या दाढेतून परतले 233 प्रवासी! कोलंबोहून सिडनीला जाणाऱ्या विमानावर कोसळली वीज; थरार कॅमेऱ्यात कैद

Colombo to Sydney flight lightning strike : हवाई प्रवासादरम्यान खराब हवामान आणि अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्ती कशा प्रकारे एखाद्या मोठ्या अपघाताला निमंत्रण देऊ शकतात, याचा एक अत्यंत थरारक आणि भयानक अनुभव श्रीलंकेहून ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या प्रवाशांना आला आहे. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोहून ऑस्ट्रेलियातील सिडनी शहराकडे उड्डाण केलेल्या ‘श्रीलंकन एअरलाईन्स’च्या (SriLankan Airlines) एका आंतरराष्ट्रीय विमानावर हवेत असतानाच भीषण वीज कोसळली. विमान क्रमांक UL-606 (Airbus A330) वर झालेल्या या आघातानंतर विमानात एकच खळबळ उडाली. विमानात एकूण २०७ प्रवासी आणि १६ कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) असे एकूण २२३ लोक स्वार होते. सुदैवाने, वैमानिकाच्या कमालीच्या समयसूचकतेमुळे आणि तातडीने घेतलेल्या निर्णयामुळे या सर्वांचे प्राण थोडक्यात बचावले आहेत.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. विमान कोलंबोच्या ‘बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून’ (Bandaranaike International Airport – BIA) सिडनीसाठी झेपावले होते. उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच विमानाला अत्यंत खराब हवामानाचा आणि वादळी पावसाचा सामना करावा लागला. विमान जेव्हा जास्त उंचीवर जात होते (Climbing Phase), नेमके त्याच वेळी अचानक एका प्रचंड आवाजासह वीज थेट विमानावर आदळली. हा आवाज इतका भयानक आणि मोठा होता की, विमानात बसलेल्या प्रवाशांना असे वाटले की जणू काही विमानाचा हवेतच स्फोट झाला आहे. या अचानक झालेल्या घटनेमुळे विमानात एकच गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
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या थरारक घटनेचा एक अत्यंत भीतीदायक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, विमानावर वीज पडल्यानंतर लगेचच विमानाच्या उजव्या बाजूच्या इंजिनमधून (Rolls-Royce Engine) आगीच्या ठिणग्या आणि ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. रात्रीच्या गडद अंधारात हवेत उडणाऱ्या विमाना च्या इंजिनमधून निघणारा हा अग्नीचा लोळ पाहून प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकला. अनेक प्रवाशांनी रडण्यास आणि देवाचा धावा करण्यास सुरुवात केली होती.
अशा अत्यंत तणावाच्या आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत विमानातील केबिन क्रू आणि मुख्य वैमानिकांनी स्वतःवरचा ताबा सुटू दिला नाही. त्यांनी अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने परिस्थिती हाताळली. वैमानिकांनी मायक्रोफोनवरून प्रवाशांशी संवाद साधत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे सांगितले आणि त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. या धीराच्या शब्दांमुळे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला, तरीही हवेत सुरू असलेल्या या थराराने सर्वांचेच धाबे दणाणले होते.
विमानावर वीज कोसळल्यामुळे आणि इंजिनला किरकोळ तांत्रिक इजा झाल्याचे लक्षात येताच, मुख्य वैमानिकाने कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय घेतला. सिडनीचा प्रवास हा साधारणपणे ९ ते १० तासांचा मोठा आंतरराष्ट्रीय प्रवास आहे. इतका मोठा प्रवास अशा परिस्थितीत पुढे चालू ठेवणे आत्मघातकी ठरले असते. त्यामुळे वैमानिकाने एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) शी संपर्क साधून विमान पुन्हा कोलंबोकडे वळवण्याची परवानगी मागितली.
SriLankan Airlines flight STRUCK by lightning Forced to turn back to Colombo with engine damage, lands safely pic.twitter.com/JD4xRhz9MT — RT (@RT_com) June 13, 2026
credit – social media and Twitter
सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, वैमानिकाने विमानाची दिशा बदलली आणि अवघ्या काही वेळातच कोलंबोच्या बंदरनायके आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमानाचे अत्यंत सुरक्षित आणि यशस्वी आपत्कालीन लँडिंग (Emergency Landing) केले. विमान जमिनीवर सुखरूप उतरताच सर्व प्रवाशांनी सुटकेचा मोठा श्वास सोडला आणि वैमानिकांचे आभार मानले. विमानतळ प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वच्या सर्व २०७ प्रवासी आणि १६ क्रू मेंबर्स सुखरूप असून कोणालाही साधी खरचटही आलेली नाही.
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या घटनेनंतर ‘श्रीलंकन एअरलाईन्स’ने तात्काळ अधिकृत निवेदन जारी केले. त्यांनी सांगितले की, प्रतिकूल हवामानामुळे हा ‘ऑपरेशनल इन्सिडेंट’ घडला होता. विमान सुरक्षितपणे उतरल्यानंतर तांत्रिक तज्ञ आणि विमान अभियंत्यांच्या एका विशेष पथकाने विमानाला हँगरमध्ये (Hangar) नेऊन त्याची सखोल तपासणी सुरू केली आहे. वीज पडल्यामुळे विमानाची वीज संरक्षण प्रणाली (Lightning Protection System) आणि इंजिनचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, याचा अंदाज घेतला जात आहे.
दरम्यान, विमानतळावर अडकून पडलेल्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून एअरलाईनने तातडीने दुसऱ्या पर्यायी विमानाची (Replacement Airbus A330) व्यवस्था केली. अन्न आणि इतर सुविधा पुरवल्यानंतर सर्व प्रवाशांना घेऊन हे पर्यायी विमान पहाटेच्या सुमारास सिडनीसाठी रवाना झाले. या घटनेमुळे विमानांची तांत्रिक क्षमता आणि वैमानिकांना दिले जाणारे जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण किती महत्त्वाचे असते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.