मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

Geo News ban Pakistan June 2026 : पाकिस्तानमधील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय खाजगी उर्दू वृत्तवाहिनी ‘जिओ न्यूज’ (Geo News) सध्या एका मोठ्या कायदेशीर आणि धार्मिक वादात अडकली आहे. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरणाने (PEMRA – पेमरा) एका अत्यंत कडक कारवाईत जिओ न्यूजचा परवाना पुढील १५ दिवसांसाठी निलंबित केला आहे. मुहर्रमच्या पवित्र आणि संवेदनशील काळात वाहिनीने त्यांच्या एका विशेष कार्यक्रमात काही वादग्रस्त धार्मिक दृश्ये प्रसारित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पाकिस्तानात माध्यम स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संवेदनशीलता या विषयावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान सरकार आणि पेमराच्या आदेशानुसार, २७ जून रोजी ही बंदी लागू करण्यात आली. या आदेशामुळे सॅटेलाइट, केबल नेटवर्क आणि इतर सर्व डिजिटल वितरण मंचांवर जिओ न्यूजचे प्रसारण पूर्णपणे रोखण्यात आले आहे. पेमराने आपल्या अधिकृत नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, वाहिनीने दाखवलेल्या दृश्यांमुळे देशातील बहुसंख्य जनतेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकल्या असत्या, ज्यामुळे धार्मिक सलोखा बिघडण्याचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेची गंभीर समस्या निर्माण होण्याचा मोठा धोका होता. म्हणूनच हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि सामाजिक शांततेचा मुद्दा मानून तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे.
हा संपूर्ण वाद जिओ न्यूजवरील ‘सफर-ए-इश्क’ (Safar-e-Ishq) या मुहर्रमच्या विशेष प्रक्षेपणादरम्यान सुरू झाला. या माहितीपटात (Documentary) इराक आणि मध्य-पूर्व (Middle East) देशांमधील काही विशिष्ट समुदायांद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींचे आणि प्रथांचे थेट चित्रण (Religious Visualisation) दाखवण्यात आले होते. पाकिस्तानातील धार्मिक संरचनेनुसार अशा प्रकारची दृश्ये टीव्हीवर दाखवणे अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. ‘मर्कझी जमियत अहले हदीस’ चे प्रमुख इब्तिशाम झहीर यांच्यासह काही धार्मिक संघटनांनी या दृश्यांवर तीव्र आक्षेप घेत तक्रार दाखल केली होती. पेमराने स्पष्ट केले की, वाहिनीने १५ जून रोजी जारी केलेल्या ‘मुहर्रम महिन्याचे पावित्र्य राखण्याच्या’ मार्गदर्शक तत्त्वांचे थेट उल्लंघन केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US Conflict: होर्मुझवरून महासत्तांमध्ये पुन्हा तणावाचा स्फोट; वाचा इराण-अमेरिका करारातील कलम 5 का बनले आहे वादाचे मूळ?
या वाद चक्रव्यूहात अडकल्यानंतर, जिओ न्यूजने २८ जून रोजी जाहीरपणे आणि अधिकृतपणे आपली चूक मान्य करत माफी मागितली आहे. वाहिनीने स्पष्ट केले की, ही एक अत्यंत दुर्दैवी संपादकीय चूक (Editorial Error) होती. कार्यक्रमात दाखवलेले व्हिडिओ हे इराक मधील स्थानिक परंपरांचे भाग होते आणि कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीला किंवा पंथाला पाठिंबा देणे हा वाहिनीचा हेतू नव्हता. हा व्हिडिओ जिओ न्यूजने स्वतः तयार केला नव्हता, तर तो केवळ संदर्भासाठी वापरण्यात आला होता. चूक लक्षात येताच त्यांनी तो भाग सर्व सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून हटवला असून थेट प्रक्षेपण करून प्रेक्षकांची माफी मागितली आहे. तसेच या प्रक्रियेत निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर अंतर्गत कारवाई देखील करण्यात आली आहे.
جی تو اب بتائیں انصار عباسی صاحب کہ معافی بنتی ہے کہ نہیں؟ یا باقی جیو والے جو کہ 9 مئی کی معافی منگوا رہے تھے۔۔ ویسے تو کل دن تک جیو والے کہتے پھر رہے تھے کہ جو ہم نے چلایا اس میں غلط کیا ہے؟ اور اب ملی بھگت سے چینل آف آئیر اور معافی؟ جی پیمرا کا نوٹفیکیشن بالکل ملی بھگت ہے!… — Adeel Raja (@adeelraja) June 28, 2026
credit – social media and Twitter
जिओ न्यूजने जरी जाहीर माफी मागितली असली तरी पेमराने हे प्रकरण त्यांच्या ‘तक्रार परिषदेकडे’ (Council of Complaints) सविस्तर चौकशीसाठी पाठवले आहे. या १५ दिवसांच्या बंदीच्या कालावधीत जिओ न्यूजला एका अंतर्गत चौकशी समितीची स्थापना करावी लागणार आहे. ही तांत्रिक आणि संपादकीय चूक नेमकी कशी झाली, मॉनिटरिंग टीमकडून ती कशी सुटली आणि भविष्यात अशा संवेदनशील घटना टाळण्यासाठी वाहिनी काय उपाययोजना करणार आहे, याचा संपूर्ण अहवाल परिषदेसमोर सादर करावा लागणार आहे. या अहवालानंतर वाहिनीवर आणखी काही आर्थिक दंड किंवा कायदेशीर कारवाई करायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NASA Swift Boost Mission: नासा पहिल्यांदाच वाचवणार पडणारा उपग्रह; यशस्वी होईल का 282 कोटी रुपयांची बचाव मोहीम?
पाकिस्तानमध्ये धार्मिक बाबी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. २००२ मध्ये सुरू झालेली जिओ न्यूज ही गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ पाकिस्तानमधील राजकीय संकटे, निवडणुका, नैसर्गिक आपत्ती आणि दहशतवादाचे वार्तांकन करणारी अग्रगण्य वाहिनी आहे. मात्र, यापूर्वीही या वाहिनीला अनेकदा सरकारी आणि लष्करी रोषाचा सामना करावा लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ (RSF) च्या २०२६ च्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात (World Press Freedom Index) पाकिस्तान १८० देशांपैकी १५३ व्या स्थानावर आहे, जे तिथल्या माध्यमांवरील दबावाची परिस्थिती दर्शवते. या ताज्या बंदीमुळे आता पाकिस्तानच्या माध्यम वर्तुळात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.