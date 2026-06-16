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PM Modi Slovakia Visit : भारत-स्लोव्हाकिया मैत्रीला नवी दिशा; PM मोदींना मिळाला सर्वोच्च नागरी सन्मान

Updated On: Jun 16, 2026 | 10:58 AM IST
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सारांश

PM Modi Slovakia Visit : पंतप्रधान मोदींना सोमवारी (१५ जून) स्लोव्हाकियाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

PM Modi honored with Slovakia's highest award

PM Modi Slovakia Visit : भारत-स्लोव्हाकिया मैत्रीला नवी दिशा; PM मोदींना मिळाला सर्वोच्च नागरी सन्मान (फोटो सौजन्य: एक्स/@narendramodi)

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विस्तार
  • भारत-स्लोव्हाकिया मैत्रीला नवी दिशा
  • PM मोदींना मिळाला सर्वोच्च नागरी सन्मान
  • PM मोदी ठरले स्लोव्हाकियाला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान
PM Modi Slovakia Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) युरोपीय राष्ट्र स्लोव्हाकियाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांना सोमवारी (१५ जून) स्लोव्हाकियाच्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. स्लोव्हाकियाचे राष्ट्रापती पीटर पेलेग्रिनी यांनी ब्रातिस्लाव्हा शहरात एका कार्यक्रमादरम्यान मोदींना ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस(फर्स्ट क्लास)’ या पुरस्काराने सन्मानित केले. स्लोव्हाकियातर्फे परदेशी नागरिकांना दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी आणि लष्करी सन्मान आहे.

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पंतप्रधान मोदींनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर हा सन्मान भारत आणि स्लोव्हाकियाच्या मैत्रीला समर्पित केला. तसेच हा सन्मान १४० कोटी भारतीयांचा असल्याचे म्हटले. पंतप्रधान मोदींना आपतापर्यंत परदेशी सरकारकडून ३३ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनीही या पुरस्काराबद्दल आनंद व्यक्त केला. यामुळे भारत आणि स्लोव्हाकियाच्या मैत्रीला नवी दिशा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान मोदींना स्लोव्हाकियाच्या पहिल्याच दौऱ्यात सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळणे अत्यंत सन्मानजक बाब असून याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्लोव्हाकिया युरोपमधील एक छोटेस राष्ट्र असून १९९३ मध्ये तो स्वतंत्र झाला होता.

भारत-स्लोव्हाकिया संबंध

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे आहे. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढवण्याविरही चर्चा होणार आहे. तसेच संरक्षण सहकार्य वाढविण्याचा संकल्पही करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान रॉबर्ट फिको यांच्यात भेटीत दोन्ही देशांनी प्रवासन, डिजिटन टेक्नोलॉजी आणि डिफेन्स क्षेत्रात सहकार्य वाढविणाऱ्या ११ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

G-7 परिषदेत सहभागी होणार पंतप्रधान

या दौऱ्यानंतर पंतप्रधान फ्रान्समध्ये होणाऱ्या जागतिक स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या बहुपक्षीय G-7 शिखर परिषदेतही १६ आणि १७ जून रोजी सहभागी होणार आहेत. याचा उद्देश नवोपक्रम आणि विकासाच्या क्षेत्रात प्रमुख भागीदारांशी संबंध अधिक दृढ करणे आहे. यापूर्वी त्यांनी १४ जून रोजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत भारत-फ्रान्स भागीदारी बळकट करणाऱ्यावर चर्चा झाली.

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Web Title: Pm modi slovakia visit highest civilian award india slovakia friendship

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Published On: Jun 16, 2026 | 10:53 AM

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