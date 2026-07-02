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Thailand Accident : थायलंडमध्ये भीषण अपघात! अल्पवयीन मुलाने यात्रेकरुंच्या अंगावर चढवला ट्रक; ८ बौद्ध भिक्षूंचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jul 02, 2026 | 04:32 PM IST
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सारांश

Thailand Accident News : थायलंडमध्ये एक भीषण अपघात घडला आहे. एका अल्पवयीन मुलाने बौद्ध भिक्षूंच्या समूहावर पिकअप ट्रक चढवला असून यामध्ये ८ भिक्षूंचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे.

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Thailand Accident : थायलंडमध्ये भीषण अपघात! अल्पवयीन मुलाने यात्रेकरुंच्या अंगावर चढवला ट्रक; ८ बौद्ध भिक्षूंचा दुर्दैवी मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • थायलंडमध्ये भीषण अपघात
  • अल्पवयीन मुलाने यात्रेकरूंच्या अंगावर चढवला ट्रक
  • ८ बौद्ध भिक्षुंचा दुर्दैवी मृत्यू
Thailand Accident News in Marathi : बँकॉक : थायलंडमध्ये एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. मुकदाहान प्रांतात तीर्थयात्रेसाठी पायी निघालेल्या बौद्ध भिक्षूंच्या समूहावर एका अल्पवीयन मुलाने ट्रक चढवला आहे. यामध्ये ८ भिक्षूंचा मृत्यू झाला असून ११ वर्षयी मुलाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस सध्या अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा शोध घेत आहेत.

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नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्टनुसार, थायलंडच्या मुकदाहान प्रांतात गुरुवारी(०२ जुलै) सकाळी ही घटना घडली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. तीर्थयात्रेसाठी पायी निघालेल्या बौद्ध भिक्षूंच्या समूहाला भरधाव पिकअप ट्रकने जोरात धडक दिली. यामध्ये आठ भिक्षूंना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, अपघाताच्या वेळी ११ वर्षीय अल्पवीयन तरुण वाहन चालवत होता.

पाच जण जागीच ठार

स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३५ बौद्ध भिक्षू धार्मिक पदयात्रेसाठी निघाले होते. ते रस्त्याच्या कडेने शिस्तबद्ध पद्धतीने चालत आपली यात्रा करत होते. यावेळी अचानक एका पिकअप ट्रकने नियंत्रण गमावले आणि थेट त्यांच्या समूहाला टक्कर दिली. अपघात एवढा भयंकर होता की पाच भिक्षूंचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या तीन जणांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

सध्या १४ गंभीर जखमी झालेल्या बौद्ध भिक्षूंना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे स्थानिक सरकारने म्हटले. यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, धडक होण्यापूर्वी वाहनाचे नियंत्रण सुटले होते आणि ते थेट भिक्षूंच्या दिशेने गेले.

घटनेचा तपास सुरु

स्थानिक पोलिसांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, ११ वर्षीय मुलाला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरु आहे. अपघातावेळी त्याचा हातात वाहन कसे आले याचा तपास केला जात आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून रस्ते सुरक्षेसह अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवण्याच्या घटनांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. स्थानिक सरकार जखमींच्या उपचाराला प्राधान्य देत आहे. तसेच अपघाताचा तपासही सुरु आहे.

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Web Title: Thailand accident 8 buddhist monks killed

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Published On: Jul 02, 2026 | 04:30 PM

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