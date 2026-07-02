Venezuela Red Sky : मोठ्या संकटाचा इशारा? भूकंपानंतर रक्तासारखे लाल झाले व्हेनेझुएलाचे आकाश; नागरिकांची उडाली झोप, नेमकं काय घडलं?

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तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ एक नैसर्गिक घटना आहे. सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्यकिरणे वातावरणातील जाड हवेच्या थरातून प्रवास करतात. या प्रक्रियेत आकाश निळा प्रकाश अधिक प्रमाणात विखुरते. तर लाल आणि नारंगी रंगाची किरणे अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट दिसतात. या प्रक्रियेला रेले स्कॅटरिंग म्हटले जाते.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, आफ्रिकेच्या सहारा वाळवंटातून उडणारी अतिसूक्ष्म धूळ अटलांटिक महासागर ओलांडून दरवर्षी कॅरिबियन आणि व्हेनेझुएलाच्या परिसरात पसरते. या धुळीमुळेच आकाशाचा रंग गडद लाल दिसतो.
अशा गडद लाल सूर्याला कँडिलाझो म्हटले जाते. हा शब्द जुन्या तेलाच्या दिव्याच्या लालसर प्रकाराशावरुन पडला आहे. ही एक नैसर्गिक घटना असून कोणत्याही संकटाचा इशारा नाही.
🇻🇪 Sky over Caracas turns blood-red days after the deadly Venezuela earthquakes due to dust, sand, and other microscopic particles that rose into the atmosphere. pic.twitter.com/8oEZ2j7AGq — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2026
या घटनेचा सध्या व्हेनेझुएलाच्या भूकंपाशी संबंध जोडला जात आहे. नुकेतच व्हेनेझुएलाला भूकंपाच्या दोन शक्तिशाली धक्क्यांनी हादरवून सोडले असून यामध्ये १,५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आहे.
परंतु तज्ज्ञांनी लाल आकाशाचा भूकंपाशी कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. भूकंपामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रकाशापेक्षा ही घटना पूर्णपणे वेगळी असून वातावरणातील प्रकाशाचे विखुरणे आणि धुळीचे प्रमाण यामुळेच आकाश लाल दिसते असे म्हटले आहे.
तज्ज्ञांनी लोकांना सोशल मीडियावरवर अफवांवर विश्वास न ठेवण्यात वैज्ञानिक कारणांवर आधारित माहिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे.
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