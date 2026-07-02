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Venezuela Red Sky : मोठ्या संकटाचा इशारा? भूकंपानंतर रक्तासारखे लाल झाले व्हेनेझुएलाचे आकाश; नागरिकांची उडाली झोप, नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 02, 2026 | 12:21 PM IST
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सारांश

Venezuela Red Sky : व्हेनेझुएलाच्या आकाशात सूर्यास्ताच्या वेळी आकाश गडद लाल रक्तासारखे दिसून आले होते. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. याचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

Venezuela Red Sky

Venezuela Red Sky : मोठ्या संकटाचा इशारा? भूकंपानंतर रक्तासारखे लाल झाले व्हेनेझुएलाचे आकाश; नागरिकांची उडाली झोप, नेमकं काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कंपानंतर रक्तासारखे लाल झाले व्हेनेझुएलाचे आकाश
  • नागरिकांची उडाली झोप
  • नेमकं काय घडलं?
Venezuela Red Sky News in Marathi : काराकस : व्हेनेझुएला अजून भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरला नसताना दुसरीकडे सूर्यास्ताच्या वेळी घडलेल्या दुर्मिळ घटनेने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकसमध्ये सर्यास्ताच्या वेळी आकाश पूर्णपणे रक्तासारखे गडद लाल झाले होते. या दृश्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काही लोक याला चमत्कार म्हणत आहे, तर काहींनी याला मोठ्या संकटाचा इशारा मानला आहे. परंतु वैज्ञानिकांनी या दाव्यांचे खंडन केले आहे.

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काय आहे लाला आकाशामागील कारण?

तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ एक नैसर्गिक घटना आहे. सूर्यास्ताच्या वेळी सूर्यकिरणे वातावरणातील जाड हवेच्या थरातून प्रवास करतात. या प्रक्रियेत आकाश निळा प्रकाश अधिक प्रमाणात विखुरते. तर लाल आणि नारंगी रंगाची किरणे अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट दिसतात. या प्रक्रियेला रेले स्कॅटरिंग म्हटले जाते.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, आफ्रिकेच्या सहारा वाळवंटातून उडणारी अतिसूक्ष्म धूळ अटलांटिक महासागर ओलांडून दरवर्षी कॅरिबियन आणि व्हेनेझुएलाच्या परिसरात पसरते. या धुळीमुळेच आकाशाचा रंग गडद लाल दिसतो.

अशा गडद लाल सूर्याला कँडिलाझो म्हटले जाते. हा शब्द जुन्या तेलाच्या दिव्याच्या लालसर प्रकाराशावरुन पडला आहे. ही एक नैसर्गिक घटना असून कोणत्याही संकटाचा इशारा नाही.

भूकंपाशी काही संबंध आहे का?

या घटनेचा सध्या व्हेनेझुएलाच्या भूकंपाशी संबंध जोडला जात आहे. नुकेतच व्हेनेझुएलाला भूकंपाच्या दोन शक्तिशाली धक्क्यांनी हादरवून सोडले असून यामध्ये १,५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आहे.

परंतु तज्ज्ञांनी लाल आकाशाचा भूकंपाशी कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. भूकंपामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रकाशापेक्षा ही घटना पूर्णपणे वेगळी असून वातावरणातील प्रकाशाचे विखुरणे आणि धुळीचे प्रमाण यामुळेच आकाश लाल दिसते असे म्हटले आहे.

तज्ज्ञांनी लोकांना सोशल मीडियावरवर अफवांवर विश्वास न ठेवण्यात वैज्ञानिक कारणांवर आधारित माहिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे.

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Web Title: Venezuela red sky after earthquake viral video fact check

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Published On: Jul 02, 2026 | 12:18 PM

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