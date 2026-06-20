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Donald Trump : ‘जरा डोकं वापरा…’ ट्रम्प यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना भर बैठकीत काय सुनावले? वाचा इनसाईड स्टोरी

Updated On: Jun 20, 2026 | 12:28 PM IST
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सारांश

Israel Hezbollah Ceasefire: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप करून, लेबनॉन युद्धामुळे अमेरिका-इराण शांतता प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो असा इशारा दिल्यानंतर इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धविराम झाला.

israel hezbollah ceasefire donald trump advice lebanon war stop us iran peace talks

जरा डोकं वापरा… ट्रम्प यांच्या सल्ल्यानंतर इस्रायल-हिजबुल्लाह शस्त्रसंधी; युद्ध थांबेल का? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा थेट हस्तक्षेप
  • अमेरिका-इराण शांतता कराराला प्राधान्य
  • ६० दिवसांची मुदत आणि अटी

Israel Hezbollah ceasefire Donald Trump : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रक्तपाताने होरपळणाऱ्या मध्य पूर्वेतून (Middle East) अखेर जगाला दिलासा देणारी एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लेबनॉनच्या भूमीवर एकमेकांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी लढणाऱ्या इस्रायल आणि हिजबुल्लाह (Israel-Hezbollah War) यांच्यात अखेर अधिकृतपणे युद्धविराम स्थापित झाला आहे. या अत्यंत कठीण आणि गुंतागुंतीच्या युद्धविराम करारामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पडद्यामागून अत्यंत आक्रमक आणि थेट भूमिका बजावली आहे. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेतील युद्धाचे समीकरण एका झटक्यात बदलले असून, या प्रदेशात चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

नुकत्याच दिलेल्या एका खळबळजनक मुलाखतीत स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी स्वतः इस्रायल प्रशासनाला आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या युद्धविरामासाठी सहमती दर्शवण्याचा कडक शब्दात आग्रह केला होता. लेबनॉन आणि गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण लष्करी कारवायांमुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक शांतता प्रक्रिया (US-Iran Peace Process) पूर्णपणे कोलमडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला होता. हा धोका टाळण्यासाठी आणि जागतिक सुरक्षिततेसाठी हे युद्ध थांबवणे अत्यंत आवश्यक होते, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

“शांत राहा आणि डोकं वापरा”  ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंना सल्ला?

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारासाठी इस्रायली नेतृत्वासोबत अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत संवाद साधला. एका प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय पत्रकाराने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना खडसावत म्हटले होते की, “कधीकधी तुम्हाला केवळ युद्ध करणे सोडून, जरा शांत राहण्याची आणि आपले डोकं वापरण्याची जास्त गरज असते.” ट्रम्प यांनी थेट इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्याशी संवाद साधला की नाही, हे अधिकृतपणे स्पष्ट केले नसले तरी, त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख थेट इस्रायली युद्ध धोरणावरच होता. सुरू असलेल्या या भीषण लढाईमुळे मोठ्या कष्टाने सुरू झालेला शांतता करार पूर्णपणे धोक्यात येत असल्याचा थेट इशारा ट्रम्प यांनी दिला होता.

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या जागतिक दबावानंतर आणि पडद्यामागील हालचालींनंतर, स्थानिक वेळेनुसार दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास लेबनॉनच्या सीमेवर दोन्ही बाजूंनी होणारा गोळीबार पूर्णपणे थांबला आणि हा ऐतिहासिक युद्धविराम लागू करण्यात आला. एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा अत्यंत कठीण करार यशस्वी करण्यासाठी अमेरिका आणि कतार (Qatar) च्या वाटाघाटीकारांनी अहोरात्र कष्ट घेतले आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या करारात इराणने देखील पडद्यामागून अत्यंत सकारात्मक आणि मोठी भूमिका बजावली आहे. हिजबुल्लाहच्या वरिष्ठ सूत्रांनी आणि इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयानेही या युद्धविरामाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तथापि, इस्रायलने एक अट ठेवली आहे की, जर हिजबुल्लाहने पुन्हा कोणताही रॉकेट हल्ला किंवा घुसखोरी केली नाही, तरच इस्रायल शांत राहील, मात्र त्यांचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील आपल्या तळांवर तैनात असेल.

credit – social media and Twitter

अमेरिका-इराण ऐतिहासिक चर्चेवरील मोठे संकट टळले

या युद्धविरामाच्या मागे केवळ लेबनॉनमधील नागरिकांचा जीव वाचवणे हा एकमेव उद्देश नव्हता, तर त्यामागे एक खूप मोठे आंतरराष्ट्रीय राजकारण दडलेले आहे. लेबनॉनमध्ये सातत्याने होत असलेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे स्वित्झर्लंड (Switzerland) येथे होणारी अत्यंत संवेदनशील आणि गुप्त अशी ‘अमेरिका-इराण द्विपक्षीय चर्चा’ पुढे ढकलावी लागली होती. ही चर्चा जागतिक अर्थकारण आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, कारण यामध्ये इराणचा वादग्रस्त अणुकार्यक्रम (Iran Nuclear Program) आणि जगातील सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी सागरी मार्ग म्हणजेच ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) यांच्या भवितव्याचा निर्णय होणार आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक अंतरिम करार झाला आहे. या नवीन करारानुसार, दोन्ही देशांनी इराणचा अणुकार्यक्रम मर्यादित करणे आणि मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक सुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ६० दिवसांची अत्यंत महत्त्वाची मुदत (60-Day Deadline) निश्चित केली आहे. जर लेबनॉनमध्ये युद्ध सुरूच राहिले असते, तर इराण या चर्चेतून बाहेर पडला असता, ज्यामुळे संपूर्ण जगावर अणुयुद्धाचे सावट निर्माण झाले असते.

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इराण आणि हिजबुल्लाहची अमेरिकेला चेतावणी

दुसरीकडे, हिजबुल्लाहचे खंदे पाठीराखे असलेल्या इराणनेही या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हिजबुल्लाहचे ज्येष्ठ खासदार हसन फदलल्लाह यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, इराणने आम्हाला आधीच स्पष्ट केले होते की, अमेरिकेसोबत भविष्यात होणारी कोणतीही अणुकरार किंवा व्यापारी चर्चा ही लेबनॉनमधील संपूर्ण आणि कायमस्वरूपी युद्धविरामावरच अवलंबून असेल. जर इस्रायलने लेबनॉनमधील हल्ले थांबवले नाहीत, तर इराण अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा करणार नाही.

दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची (Abbas Araqchi) यांनी वॉशिंग्टनला थेट इशारा दिला आहे की, या अंतरिम शांतता करारानुसार अमेरिकेने घेतलेली सर्व दायित्वे आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आता फक्त आणि फक्त अमेरिकेची आहे. अमेरिकेने आपल्या शब्दावरून मागे हटू नये. या सर्व नाट्यमय घडामोडींमुळे झालेल्या युद्धविरामाकडे आता मध्य पूर्वेमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पडलेले एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

Web Title: Israel hezbollah ceasefire donald trump advice lebanon war stop us iran peace talks

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Published On: Jun 20, 2026 | 12:28 PM

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