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US Iran Conflict : युद्धाचा धोका टळला? अमेरिका आणि इराण हल्ले थांबवण्यास तयार; कतारमध्ये ‘होर्मुझ’बाबत होणार महत्त्वाची बैठक

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:21 AM IST
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सारांश

US Iran Conflict Update : अमेरिका आणि इराणने एकमेकांवरील परस्पर हल्ले थांबवण्यास सहमती दिली आहे. दोन्ही देशांमध्ये कतारमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार असून यामध्ये होर्मुझवर कायस्वरुपी तोडगा काढण्यावर चर्चा होईल.

US-Iran Ceasefire Talks

US Iran Conflict : युद्धाचा धोका टळला? अमेरिका आणि इराण हल्ले थांबवण्यास तयार; कतारमध्ये 'होर्मुझ'बाबत होणार महत्त्वाची बैठक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • युद्धाचा धोका टळला?
  • अमेरिका आणि इराण हल्ले थांबवण्यास तयार
  • कतारमध्ये ‘होर्मुझ’बाबत होणार महत्त्वाची बैठक
US Iran Conflict : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचे ढग गडद होत असतानाच एक दिलासादायक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिका आणि इराणने परस्पर लष्करी हल्ले थांबवण्याचे मान्य केले आहे. दोन्ही देशांतील तणाव शिगेला पोहोचला असून एका मोठ्या संघर्षाची भीती निर्माण झाली होती. परंतु सध्या दोन्ही देशांनी मवाळ भूमिका घेत होर्मुझवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कतारमध्ये आज होर्मुझबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडेल.

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युद्धविरामानंतरच हल्ले सुरुच

दोन्ही देशांमध्ये १८ जून रोजी ६० दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली होती. यानंतर या ६० दिवसांच्या कालवधीत शांतता चर्चा पार पडणार होती. परंतु युद्धविराम लागू झाल्याच्या एक आठवड्यानंतरच अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने देखील आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांना लक्ष्य केले. दोन्ही देश एकमेकांवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत होतो. यामुळे शांतता करार मोडकळीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

कतारमध्ये होणार निर्णायक बैठक

परंतु आता दोन्ही देश हल्ले आणि आक्रमक कारवाया थांबवण्यास तयार आहेत. अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी कतारची राजधानी दोहा येथे निर्णयाक बैठक होणार आहे. मंगळवारी (३० जून) स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत सुरु असलेला वादावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात येईल असे अधिकाऱ्याने म्हटले.

ट्रम्प यांचा इशारा

या कराराआधी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी इराणने हल्ले थांबवले नाही, तर त्यांना जगाच्या नकाशावरुन पुसून टाकण्यात येईल. यासाठी कोणतीही कारवाई करायला अमेरिका सज्ज आहे असा इशारा त्यांनी दिला होता. तर अमेरिकेने युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यास सर्व राजनैतिक चर्चा आणि इतर मार्ग बंद करु असे इराणने स्पष्ट केले होते.

होर्मुझमधील परिस्थिती

सध्या दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या काळात होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरु राहिल असे सांगितले जात आहे. पण तणाव कायम आहे. यामुळे कतारमध्ये होणार बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. अद्याप यावर इराणकडून प्रतिक्रिया न आल्याने परिस्थिती अत्यंत नाजूक मानली जात आहे.

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Web Title: Us iran conflict ceasefire talks qatar hormuz meeting

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Published On: Jun 29, 2026 | 09:16 AM

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