France Heatwave : फ्रान्समध्ये विक्रमी तापमानाचा कहर! हीटवेव्हमुळे हजारो नागरिकांचा बळी, जेष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक फटका

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मीडिया रिपोर्टनुसार, फ्रान्सच्या अनेक भागांमध्ये तापमान ४० ते ४५ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचले आहे. राजधानी पॅरिससह इल-द-फ्रान्स, नुव्हेल-अकितेन, ब्रेटनी, नॉर्मंडी आणि इतर काही भागांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. रुग्णालयांपेक्षा घरामध्ये लोकांचा मृत्यू होत आहे. यामध्ये एकटे राहणारे वृद्ध आणि दाट लोकवस्तीमधील नागरिकांचा सर्वाधिक समावेश आहे. फ्रेंच आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे आकडे प्राथमिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या वृद्धाश्रम आणि इतर संस्थांमधील माहिती आल्यावर मृतांचा आकडा स्पष्ट होईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२००३ मध्ये फ्रान्समध्ये भीषण उष्णतेची लाट आली होती. अशाच लाटीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. २००३ साली या उष्णतेने जवळपास १५ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे यावेळी वृद्धाश्रम, नागरि वस्त्या, बेघर नागरिकांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांना दुपारच्या वेळी घराबाहेर न पडण्याचे आदेश फ्रेंच सरकारने दिले आहेत.
केवळ फ्रान्सच नव्हे, तर संपूर्ण युरोप उष्णतेच्या विळख्यात आहे. स्वित्झर्लंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेन्मार्क, झेक प्रजासत्ताक आणि ब्रिटनमध्येही उष्णतेने विक्रम मोडला आहे. जर्मनीच्या उष्णतेमुळे महामार्गांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाले आहे. इटलीच्या रोम आणि व्हेनिससारख्या शहरांमध्येही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. स्पेनमध्येही हीटवेवमुळे मृत्यूंची नोंद वाढू शकते. यामुळे रुग्णालयांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे.
हवामान तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युरोमध्ये तीव्र आणि दीर्घकालीन उष्णतेच्या लाटा हवामान बदलामुळे अधिक तीव्र होतात. यामुळे वृद्ध, लहान मुले आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या नागरिकांवर याचा परिणाम होतो. यामुळे आसपासच्या जंगलातही आग लागण्याची शक्यता अधिक असते.
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