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US-Iran Talks: अमेरिका-इराण चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण; 60 दिवसांत अंतिम निर्णय; कतार अन् पाकिस्तानने सांगितली आतली बातमी

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:51 AM IST
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सारांश

स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेच्या पहिल्या फेरीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रगती झाली. दोन्ही बाजूंनी ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक आराखडा तयार केला आहे.

us iran peace talks switzerland qatar pakistan joint statement 60 days roadmap strait of hormuz lebanon

US-Iran Talks: अमेरिका-इराण चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण; 60 दिवसांत अंतिम निर्णय; कतार अन् पाकिस्तानने सांगितली आतली बातमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ऐतिहासिक चर्चेची पहिली फेरी यशस्वी
  • ६० दिवसांचा महत्त्वाचा रोडमॅप
  • सागरी सुरक्षा आणि लेबनॉनमध्ये युद्धविराम

US Iran peace talks Switzerland 2026 : जागतिक राजकारणात आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील (Middle East) वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. दीर्घकाळापासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू राहिलेले अमेरिका आणि इराण अखेरीस शांततेच्या मार्गावर एकत्र आले आहेत. स्वित्झर्लंडमधील निसर्गरम्य बर्गेनस्टॉक (Burgenstock) येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चेची पहिली फेरी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या कतार आणि पाकिस्तानने एका संयुक्त निवेदनाद्वारे (Joint Statement) या ऐतिहासिक बैठकीतील करारांची अधिकृत घोषणा केली आहे. या बैठकीमुळे संपूर्ण जगात युद्ध छायेतून बाहेर पडण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

स्वित्झर्लंडच्या लेक लुसर्न (Lake Lucerne) येथे पार पडलेली ही शिखर परिषद अत्यंत सकारात्मक आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडली. या बैठकीत केवळ वरवरची चर्चा झाली नाही, तर दोन्ही देशांनी दीर्घकालीन संघर्षावर पडदा टाकण्यासाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थात्मक रचनेला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, संपूर्ण वाटाघाटी प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राजकीय दिशा ठरवण्यासाठी एका ‘उच्चस्तरीय समिती’ची (High-Level Committee) स्थापना करण्यात आली आहे. अमेरिका आणि इराणचे मुख्य वाटाघाटीकार या समितीला सातत्याने आपल्या प्रगतीचा अहवाल सादर करतील. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या समितीने पुढील ६० दिवसांच्या आत एका अंतिम आणि ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठीचा एक स्पष्ट रोडमॅप (Roadmap) मंजूर केला आहे.

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स्वतंत्र कार्यकारी गट आणि अणुकार्यक्रमावर तोडगा

या वाटाघाटींना केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना व्यावहारिक स्वरूप देण्यासाठी दोन्ही देशांनी अनेक स्वतंत्र कार्यकारी गट (Executive Working Groups) स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. हे विशेष गट प्रामुख्याने इराणचा वादग्रस्त अणुकार्यक्रम (Iran Nuclear Program), इराणवर अमेरिकेने लादलेले कडक आर्थिक निर्बंध हटवणे, कराराच्या अटींचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा आणि भविष्यातील विवाद निराकरण यांसारख्या अतिशय संवेदनशील विषयांवर तांत्रिक स्तरावर काम करणार आहेत. या गटांचे मुख्य उद्दिष्ट दोन्ही देशांमधील सामंजस्य कराराची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे असेल.

credit – social media and Twitter

या ऐतिहासिक बैठकीत केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करणाऱ्या सागरी सुरक्षेवरही अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) कोणताही गैरसमज किंवा अचानक होणारा लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी दोन्ही देशांनी एका थेट संपर्क प्रणाली (Direct Communication System) म्हणजेच हॉटलाईन स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांना या सागरी मार्गातून कोणताही धोका न घेता सुरक्षित प्रवास करता येणार आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील इंधनाचे दर देखील स्थिर राहण्यास मदत होईल.

credit – social media and Twitter

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लेबनॉनमध्ये शांततेसाठी विशेष ‘संघर्ष-निवारण कक्ष’

पश्चिम आशियातील युद्धाचा धोका पूर्णपणे टळावा यासाठी या बैठकीत लेबनॉनमधील परिस्थितीवरही विशेष भर देण्यात आला. लेबनॉनमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांना तात्काळ प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तिथे पूर्ण शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एक विशेष ‘संघर्ष-निवारण कक्ष’ (Conflict Resolution Cell) स्थापन केला जाणार आहे. या महत्त्वाच्या देशामध्ये अमेरिका, इराण, लेबनॉन आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत मध्यस्थी करणाऱ्या देशांचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी एकत्र काम करतील. यामुळे या भागात होणारा निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू आणि हिंसाचार थांबण्यास मोठी मदत होणार आहे.

कतार आणि पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बर्गेनस्टॉक येथे केवळ राजकीय नेत्यांची बैठक संपली असली, तरीही दोन्ही देशांच्या तज्ञांमधील तांत्रिक स्तरावरील चर्चा संपूर्ण आठवडाभर सुरूच राहणार आहे. मध्यस्थ देशांनी अत्यंत ठामपणे विश्वास व्यक्त केला आहे की, ही चर्चा याच सकारात्मक दिशेने पुढे जाईल आणि येत्या ६० दिवसांच्या आत दोन्ही देश एका अशा अंतिम करारावर पोहोचतील, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला एक नवी आणि शांततापूर्ण दिशा मिळेल.

Web Title: Us iran peace talks switzerland qatar pakistan joint statement 60 days roadmap strait of hormuz lebanon

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Published On: Jun 22, 2026 | 09:51 AM

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