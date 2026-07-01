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Birthright Citizenship : ट्रम्प यांचा ‘तो’ निर्णय अमेरिकन कोर्टाने ठरवला बेकायदेशीर; भारतीयांची होणार चांदी 

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

Birthright Citizenship : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना मोठा झटका दिला आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सुरुवातीच्या काळात देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर आळा घालण्यासाठी जन्मजात नागरिकत्वाचा कायदा नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे.

US Birthright Citizenship

Birthright Citizenship : ट्रम्प यांचा 'तो' निर्णय अमेरिकन कोर्टाने ठरवला बेकायदेशीर; भारतीयांची होणार चांदी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प सरकारला अमेरिकन न्यायालयाचा मोठा धक्का
  • जन्मजात नागरिकत्वाबाबत मोठा निर्णय
  • भारतीयांना होणार मोठा फायदा
Birthright Citizenship News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारला मोठे झटका दिला आहे. जन्मजात नागरिकत्वा संदर्भात ट्रम्प सरकारचा कार्यकारी आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत विविध व्हिसांवर राहणाऱ्या लाखो भारतीयांना कुटुंबाना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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ट्रम्प सरकारचा कार्यकारी आदेश बेकायदेशीर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातील तात्पुरत्या व्हिसा आणि बेकायदेशीर अमेरिकेत राहणऱ्यांना हद्दपार करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला होता. बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या कुटुंबांच्या जन्मजात मुलांना अमेरिकेचे जन्मताच नागरिकत्व नाकारले होते.

यासाठी त्यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, ट्रम्प यांचा हा निर्णय आता असंवैधानिक ठरवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकेच्या संविधानातील १४ व्या दुरुस्तीतील नागरिकांच्या तरतुदीं विरोधात असल्याचे म्हटले. यामुळे अमेरिकेतील भारतीयांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

भारतीयांना काय होणार फायदा?

सध्या अमेरिकेत सुमारे ३० लाख भारतीय राहतात. यामध्ये एच-१बी, एल-१, एफ-१ व्हिसाधारक, ग्रीड कार्डची प्रतिक्षा करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ग्रीनकार्ड मिळायला अनेक वर्षे जातात. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाने मुलांच्या नागरिकत्वाबाबतही गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  • यामुळे एच-१बी व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना जन्मत:च अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल.
  • तसेच F-1 विद्यार्थी व्हिसा आणि L-1 आणि इतर तात्पुरत्या व्हिसाधारकांच्या मुलांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
  • ग्रीन कार्ड किंवा अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठी वाट पहावी लागली तरी, मुलांच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
  • बेकायदेशीररित्या अमेरिकेत राहणाऱ्या पालकांच्या जन्मलेल्या मुलांनाही जन्मजात अमेरिकन नागरिकत्व मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायलायच्या निर्णयानुसार, अमेरिकेच्या संविधानातील १४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मजात अमेरिकन नागरिक ठरते. हा संवैधानिक अधिकार आहे. केवळ राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे हा बदलता येत नाही. हा बदल करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करावे लागते असे अमेरिकन हाय-कोर्टाने म्हटले.

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Web Title: Us supreme court rejects trump birthright citizenship order relief for indian

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:30 PM

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