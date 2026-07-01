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US-Iran Negotiations : ‘युद्धासाठी तयार…’ इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा; अंतिम चर्चेपूर्वी ठेवली ‘ही’ मोठी अट

Updated On: Jul 01, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

US-Iran Negotiations : अमेरिका-इराणमधील मतभेदांमुळे दोन्ही देशांतील युद्धबंदीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. इराणने अंतिम चर्चेपूर्वी एक मोठी अट ठेवली आहे. ही अट मान्य झाली तरच चर्चा होईल असे इराणने म्हटले.

US-Iran Negotiations

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा
  • MoU करारातील अटी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही चर्चा नाही
  • जाणून घ्या काय म्हणाला इराण?
US-Iran Negotiations News in Marathi : तेहरान/वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा वाढला असून अंतिम शांतात चर्चेपूर्वी दोन्ही देशांत मतभेद अधिक तीव्र झाले आहे. नुकतेच इराणने कतारमध्ये अमेरिकेसोबतच्या चर्चेला स्पष्ट नकार दिला आहे. यानंतर इराणने पुन्हा अमेरिकेला मोठा इशारा दिला आहे. सांमजस्य करारातील अटी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतीही अंतिम चर्चा होणार नाही असे इराणने म्हटले आहे.

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..तर अंतिम चर्चा होणार नाही

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, १४ कलमी सामंजस्य करार पूर्णपणे आमंलात आल्यानंतरच अंतिम चर्चा होईल. त्यांनी अमेरिकेने कराराचे उल्लंघन केल्यास इराण युद्धासाठी तयार आहे असाही इशारा दिला आहे.

माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत गालीबाफ यांनी अमेरिकेवर फारसच्या आखातात हल्ले करुन ६० दिवसांच्या युद्धविराम कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या सुरु असलेल्या चर्चा अंतिम करारासाठी नाहीत, तर १४ कलमी MoU कराराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रित आहेत.

अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा नाही

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनीही येत्या काही दिवसांत अमेरिकेसोहत कोणतीही उच्चस्तरीय बैठक निश्चित नसल्याचे स्पष्ट केले. कतारची राजधानी दोहा येथील चर्चेत केवळ इराणची जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करणे आणि MoU कराराची अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावंर असल्याचे बघाई यांनी सांगितले. कतारनेही याची पुष्टी केली आहे.

अमेरिकेचा इशारा

दुसरीकडे अमेरिकेनेही इराणला देण्यात येणारे ६ अब्ज डॉलरची जप्त केलेला निधी दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. MoU मधील अमेरिकेच्या ठराविक अटी पूर्ण झाल्यावरच हा निधी टप्प्याटप्प्यात मानवीय कारणांसाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल असे अमेरिकेने म्हटले.

होर्मुझबाबत कठोर पवित्रा

होर्मुझवरही इराणने कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. MoU मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींनुसार ६० दिवसानंतर होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल केला जाईल असे इराणने म्हटले. सध्या अमेरिका-इराण तणाव निवळलेला नसून, दोन्ही देशांतील मतभेदांमुळे परिस्थिती बिघडू शकते. येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या तांत्रिक चर्चांवरच मध्यपूर्वेतील स्थिरता अवलंबून आहे.

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Web Title: Us iran negotiations iran sets condition for final deal

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Published On: Jul 01, 2026 | 11:36 AM

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