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India-Greece संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पीयूष गोयल यांच्या दौऱ्यात उद्योग, फिनटेक आणि कनेक्टिव्हीटवर भर

Updated On: Jul 01, 2026 | 12:53 PM IST
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सारांश

India-Greece Relations : भारताचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सध्या ग्रीसच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रीसच्या अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांची भेट घेतली असून दोन्ही देशांतील संबंधांना नवी गती प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.

India-Greece Relations

India-Greece संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पीयूष गोयल यांच्या दौऱ्यात उद्योग, फिनटेक आणि कनेक्टिव्हीटवर भर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारत-ग्रीस संबंधांना नवी गती
  • पीयूष गोयल यांची ग्रीक मंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक
  • जाणून घ्या सविस्तर
India-Greece Relations News in Marathi : नवी दिल्ली/ अथेन्स : भारत आणि ग्रीसमधील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ग्रीसच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रीसच्या वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली असून यामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला. दोन्ही देशांनी उद्योग, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दीर्घकालीन भागारीदारी बळकट करण्याचे निश्चित केले.

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या क्षेत्रांवर विशेष भर

ग्रीसचे अर्थ व वित्तमंत्री किरियाकोस पिएराकाकिस आणि भारताचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर विशेष चर्चा झाली. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

  • वित्तीय सेवा
  • फिनटेक आणि डिजिटल पेमेंट
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान
  • भारतीय आणि ग्रीक उद्योग व वित्तीय संस्थांमध्ये सहकार्य
  • नवकल्पना आणि स्टार्टअप परिसंस्था
दोन्ही देशात या क्षेत्रातील भागीदारीमुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष्य

पीयूष गोयस यंनी ग्रीसचे पायाभूत सुविधा आणि परिवहन मंत्री ख्रिस्तोस डिमास यांचीही भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही मंत्र्यांनी भारत-युरोप संपर्क अधिक बळकट करण्यावर चर्चा केली.

  • पायाभूत सुविधा विकास
  • वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हीटी
  • सागरी क्षेत्रातील सहकार्य
  • नागरी विमान वाहतूक
  • शाश्वत गतिशीलता
  • मजबूत आणि लवचिक पुरवठा साखळी
यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची भूमिका दोन्ही देशांनी मांडली

गुंतवणूक आणि नवीन उद्याोगांना संधी

भारतीय उद्योग प्रतिनिधीमंडळ आणि गद्रीसमधील व्यावसायिक संस्थांमध्ये अथेन्स स्टार्टअप बिझनेस इनक्युबेटर (THEA) येथे विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये स्टार्टअपस डिजिटायझेशन, कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण उद्योगात सहार्याच्या संधींचा विशेष आढावा घेतला जाईल. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापार आणि परस्पर गुंतवणुकीला नवी दिशा मिळेल असे म्हटले जात आहे.

गेल्या काही काळात भारत युरोपीय देशांसोबत आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर देत आहे. यामुळे पीयूष गोयल यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यामुळे भारताच्या द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, स्टार्टअप सहकार्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंधांना नवी दिशा मिळेल असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

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Web Title: India greece relations piyush goyal visit trade fintech infrastructure cooperation

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Published On: Jul 01, 2026 | 12:51 PM

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