India-Greece संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पीयूष गोयल यांच्या दौऱ्यात उद्योग, फिनटेक आणि कनेक्टिव्हीटवर भर

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ग्रीसचे अर्थ व वित्तमंत्री किरियाकोस पिएराकाकिस आणि भारताचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर विशेष चर्चा झाली. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
पीयूष गोयस यंनी ग्रीसचे पायाभूत सुविधा आणि परिवहन मंत्री ख्रिस्तोस डिमास यांचीही भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही मंत्र्यांनी भारत-युरोप संपर्क अधिक बळकट करण्यावर चर्चा केली.
भारतीय उद्योग प्रतिनिधीमंडळ आणि गद्रीसमधील व्यावसायिक संस्थांमध्ये अथेन्स स्टार्टअप बिझनेस इनक्युबेटर (THEA) येथे विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये स्टार्टअपस डिजिटायझेशन, कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि संरक्षण उद्योगात सहार्याच्या संधींचा विशेष आढावा घेतला जाईल. यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापार आणि परस्पर गुंतवणुकीला नवी दिशा मिळेल असे म्हटले जात आहे.
गेल्या काही काळात भारत युरोपीय देशांसोबत आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर देत आहे. यामुळे पीयूष गोयल यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यामुळे भारताच्या द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, स्टार्टअप सहकार्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंधांना नवी दिशा मिळेल असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
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