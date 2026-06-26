Venezuela Earthquake :व्हेनेझुएलात मृत्यचं तांडव! मृतांचा आकडा २०० पार; हजारो कुटुंब बेघर

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी
मीडिया रिपोर्टनुसार, या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत २३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच ४,३०० हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. ७० हजाराहून अधिक कुटुंबे बेघर झाली आहेत. देशाच्या ला ग्वाइरा, काराबालेडा आणि काटिया ला मार भागांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.
भूकंपाच्या जोरदार झटक्यांमुळे आणि २० आफ्टरशॉकमुळे १०० हून अधिक इमारती कोसळल्या आहेत. शेकडो घरे उद्ध्वस्त झाली असून लोक रस्त्यावर आले आहेत. अनेक नागरिक अद्याप मलब्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. त्यांचा शोध सुरु असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
ढिगाऱ्याखाली अडकेलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहे. १५७ नागरिक बेपत्ता असून त्यांचा शोध घेतला जात आहे. वाढत्या मृतांच्या संख्येमुळे रुग्णालयांमध्ये तातडीच्या उपचारासाठी प्रचंड गर्दी झाली आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, या भूकंपामुळे व्हेनेझुएलाला सुमारे ७.५ अज्ब डॉलरचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच बचाव पथके आणि सुरक्षा दलांची तैनाती वाढवण्यत आली आहे. राष्ट्रीय रक्षक दल, सैन्य, पोलिस आणि इतर आपत्कालीन यंत्राणा मदतकार्यात गुंतल्या आहेत.
या भूकंपामुळे व्हेनेझुएलातील सर्वात मोठे विमानतळ सायमन बोलिव्हर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे गंभीर नुकसान झाले आहे. यामुळे विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला असून कच्चा तेलाच्या उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे. सुदैवाने देशातील प्रमुख तेल आणि वायू पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झालेले नाही.
या संकटाच्या काळात अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारतासह, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साल्वाडोर, ब्राझील, इक्वेडारा, चिली यांसारख्या देशांनी बचाच पथके आणि मानवीय मतद व्हेनेझुएलाला पाठवली आहेत. तसेच स्पेसएक्सने भूकंपामुळे प्रभावित झालेल्या भागांमध्ये एक महिना स्टारलिंक इंटरनेट सेवा मोफत उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे.
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