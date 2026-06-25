गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Venezuela Earthquake Us Offers Aid Pm Modi Expresses Condolences

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

Venezuela Earthquake Update : व्हेनेझुएलात बुधवारी (२४ जून) संध्याकाळी दोन सर्वात शक्तिशाली भूकंप झाले. या भूकंपाच्या जोरदार झटक्यांनी संपूर्ण देशात विध्वंस झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी संवेदना व्यक्त करत मदतीचे आश्वासन दिले आहे. तसेच अमेरिकेकडून ट्रम्प यांनीही मदत पाठवत असल्याचे सांगितले आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्हेनेझुलाच्या भूकंपानंतर जगभरातून मदतीचा हात
  • अमेरिका, ब्राझील, इक्वेडोर, साल्वाडोर, मेक्सिकोकडून मदतीची तयारी
  • पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दु:ख
Venezuela Earthquake News in Marathi :काराकस : व्हेनेझुएलात दोन सर्वात शक्तिशाली भूकंपाने हाहा:कार माजवला आहे. राजधानी काराकससह देशाच्या अनेक भागांमध्ये प्रचंड विध्वंस घडला आहे. अनेक बहुमजली इमारती जमिनदोस्त झाल्या असून लोक मलब्यांच्या ढिगाऱ्यांखाली अडकले आहे. या दुर्दैवी घटनेत आतापर्यंत ३२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हेनेझुएलात आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीवर दु:ख व्यक्त केले आहे. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील व्हेनेझुएलाला तातडीने मदत पाठवली आहे.

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, व्हेनेझुएलात झालेल्या भुकंपामुळे विध्वंसामुळे अत्यंत दु:ख झाले आहे. त्यांनी म्हटले की, मी भारतीयांच्या वतीने व्हेनेझुएला सरकार आणि जनतेच्या प्रती विशेष करुन प्रियजनांना गमवालेल्या कुटुंबीयांप्रती संवदेना व्यक्त करतो.

तसेच पंतप्रधानांनी जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना देखील केली. त्यांनी म्हटले की, जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो आणि कठीण काळात बाधित झालेल्या सर्वांच्या पाठिशी भारत उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच भारताकडून सर्वोतोपरी मदत करण्याची तयारीही दर्शवली.

अमेरिकेकडून मदत जाहीर

दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील व्हेनेझुएलाला मदत पाठवली आहे. त्यांनी ट्रुथवर पोस्ट करत लिहिले की, सुरुवातीचे अहवाल परिस्थिती चांगली नसल्याचे स्पष्ट करतात. अमेरिका पूर्ण मदत करण्यास तयार आहे. त्यांनी सांगितले की सर्व सरकारी संस्थांना आणि मदत सेवांना तातडीने तयारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अमेरिका शोध आणि बचाव पथके, वैद्यकीय आणि मानवतावादी मदत पाठवण्याची योजनाही ट्रम्प यांनी जाहीर केली.

 

अल साल्वाडोरचे राष्ट्राध्यक्ष नायब बुकले यांनी देखील ३०० बचाव कर्मचारी आणि ५० टन मदत साहित्य पाठवण्यास तयार आहेत. इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यत्र डॅनियल नोबोओ अझिन, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी देखील व्हेनेझुएलाला मदत पाठवण्याची घोषणा केली आहे. मेक्सिकोच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील व्हेनेझुएलाला मानवतावादी मदत जाहीर केली आहे.

Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्…; VIDEO VIRAL

Web Title: Venezuela earthquake us offers aid pm modi expresses condolences

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड
1

Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी
2

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

India-Japan: जपानकडून पंतप्रधान मोदींची मोठी प्रशंसा; टोकियोत भारताचा बोलबाला, ‘या’ क्षेत्रांमध्ये होणार अब्जावधींची नवी गुंतवणूक
3

India-Japan: जपानकडून पंतप्रधान मोदींची मोठी प्रशंसा; टोकियोत भारताचा बोलबाला, ‘या’ क्षेत्रांमध्ये होणार अब्जावधींची नवी गुंतवणूक

Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्…; VIDEO VIRAL
4

Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्…; VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्य शासनाचे व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती

Jun 25, 2026 | 02:50 PM
Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Jun 25, 2026 | 02:50 PM
दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

दौंड नगरपरिषदेत खळबळ! महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग; नेमकं काय घडलं?

Jun 25, 2026 | 02:49 PM
Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Jun 25, 2026 | 02:40 PM
पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

Jun 25, 2026 | 02:34 PM
Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Jun 25, 2026 | 02:32 PM
Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Jun 25, 2026 | 02:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा