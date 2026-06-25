Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाच्या भूकंपानंतर अमेरिकेकडून मदतीचा हात; पंतप्रधान मोदींनीही…

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी
पंतप्रधानांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, व्हेनेझुएलात झालेल्या भुकंपामुळे विध्वंसामुळे अत्यंत दु:ख झाले आहे. त्यांनी म्हटले की, मी भारतीयांच्या वतीने व्हेनेझुएला सरकार आणि जनतेच्या प्रती विशेष करुन प्रियजनांना गमवालेल्या कुटुंबीयांप्रती संवदेना व्यक्त करतो.
तसेच पंतप्रधानांनी जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना देखील केली. त्यांनी म्हटले की, जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो आणि कठीण काळात बाधित झालेल्या सर्वांच्या पाठिशी भारत उभा असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच भारताकडून सर्वोतोपरी मदत करण्याची तयारीही दर्शवली.
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy… — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील व्हेनेझुएलाला मदत पाठवली आहे. त्यांनी ट्रुथवर पोस्ट करत लिहिले की, सुरुवातीचे अहवाल परिस्थिती चांगली नसल्याचे स्पष्ट करतात. अमेरिका पूर्ण मदत करण्यास तयार आहे. त्यांनी सांगितले की सर्व सरकारी संस्थांना आणि मदत सेवांना तातडीने तयारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अमेरिका शोध आणि बचाव पथके, वैद्यकीय आणि मानवतावादी मदत पाठवण्याची योजनाही ट्रम्प यांनी जाहीर केली.
अल साल्वाडोरचे राष्ट्राध्यक्ष नायब बुकले यांनी देखील ३०० बचाव कर्मचारी आणि ५० टन मदत साहित्य पाठवण्यास तयार आहेत. इक्वेडोरचे राष्ट्राध्यत्र डॅनियल नोबोओ अझिन, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी देखील व्हेनेझुएलाला मदत पाठवण्याची घोषणा केली आहे. मेक्सिकोच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील व्हेनेझुएलाला मानवतावादी मदत जाहीर केली आहे.
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