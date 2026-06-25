Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

Venezuela Earthquake : 40 सेकंदात होत्याचं नव्हतं झालं! व्हेनेझुएलात दुहेरी भूकंपाचा थरार; विमातळाचं छत कोसळलं अन्…; VIDEO VIRAL
बीबीसी ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानीची शक्यता आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्वेनुसार, मृतांचा आकडा १० हजार च्या वर जाण्याची ४४% शक्यता आहे. सध्या ३२ जणांच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली आहे.
सध्या राजधानी काराकससह देशातील अनेक भागांत परिस्थिती गंभीर आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन सेवांना तातडीने बचाव कार्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बचाव पथके बहुमजली इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेत आहे. व्हेनेझुएलाच्या गृहमंत्र्यांनी लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आव्हान केले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, सुरुवातील दोन शक्तिशाली भूकंपानंतर २० हून अधिक आफ्टरशॉक जाणवले आहेत. देशाच्या उत्तर किनारपट्टीच्या भागात ला गुएरा, अरागुआ, काराबोबो आणि फाल्कॉन या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. भूकंपतज्ज्ञांनी आणखी काही आफ्टरशॉक बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. हा व्हेनेझुएलाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात शक्तिशाली भूकंप मानला जात आहे. यापूर्वी १९८२ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या भूकंपाने ३०,००० लोकांचा बळी घेतला होता.
यूएसजीएस च्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला कॅरेबियन आणि दक्षिण अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे. या टेक्टॉनिक प्लेट्स एकमेकांवर आदळल्यावर घर्षण होते आणि कंपने बाहेर पडतात. या कंपनांना भूकंप म्हटले जाते. या प्लेट्समधील फॉल्ट लाइन्सवर अचानक वेगाने हालचाली झाली की भूकंप (Earthquake) घडतो.
Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026
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