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Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! आतापर्यंत ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:12 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Update : व्हेनेझुएलात झालेल्या सलग दोन भूकंपानी प्रचंड हाहा:कार माजवला आहे. या भूकंपात सध्या ३२ जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यूएसजीएसने मृतांचा आकाडा १० हजार पार होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : अखेर मृतांचा आकडा समोर! तब्बल 'इतक्या' लोकांचा भूकंपात मृत्यू, तर शेकडोहून अधिक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अखेर मृतांचा आकडा समोर
  • तब्बल ‘इतक्या’ लोकांचा भूकंपात मृत्यू
  • शेकडोहून अधिक जखमी
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : व्हेनेझुएलात अवघ्या ४० सेकंदात झालेल्या दोन अत्यंत शक्तिशाली भूकंपाने प्रचंड विध्वंस घडला आहे. या भूकंपाने संपूर्ण व्हेनेझुएलाला हादरवून टाकले असून देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ३२ जणांचा मृत्यूची अधिकृत पुष्टी करण्यात आली आहे. पहिल्या भूकंपाची तीव्रता ही ७.२ इतकी होती, तर दुसरा भूकंप हा ७.५ रिश्टर स्केलचा अत्यंत धोकादायक होता. दुसऱ्या भूंकापाने राजधानी काराकससह देशाच्या अनेक भागांत इमारती कोसळल्या असून अनेक लोक मलब्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले आहे.

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मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

बीबीसी ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानीची शक्यता आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्वेनुसार, मृतांचा आकडा १० हजार च्या वर जाण्याची ४४% शक्यता आहे. सध्या ३२ जणांच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यात आली आहे.

मदत आणि बचाव कार्य सुरु

सध्या राजधानी काराकससह देशातील अनेक भागांत परिस्थिती गंभीर आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन सेवांना तातडीने बचाव कार्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बचाव पथके बहुमजली इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेत आहे. व्हेनेझुएलाच्या गृहमंत्र्यांनी लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आव्हान केले आहे.

20 हून अधिक आफ्टरशॉक

मीडिया रिपोर्टनुसार, सुरुवातील दोन शक्तिशाली भूकंपानंतर २० हून अधिक आफ्टरशॉक जाणवले आहेत. देशाच्या उत्तर किनारपट्टीच्या भागात ला गुएरा, अरागुआ, काराबोबो आणि फाल्कॉन या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. भूकंपतज्ज्ञांनी आणखी काही आफ्टरशॉक बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. हा व्हेनेझुएलाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात शक्तिशाली भूकंप मानला जात आहे.  यापूर्वी १९८२ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या भूकंपाने ३०,००० लोकांचा बळी घेतला होता.

व्हेनेझुएलात भूकंप का होतात ?

यूएसजीएस च्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएला कॅरेबियन आणि दक्षिण अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्सवर वसलेला आहे. या टेक्टॉनिक प्लेट्स एकमेकांवर आदळल्यावर घर्षण होते आणि कंपने बाहेर पडतात. या कंपनांना भूकंप म्हटले जाते. या प्लेट्समधील फॉल्ट लाइन्सवर अचानक वेगाने हालचाली झाली की भूकंप (Earthquake) घडतो.

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Web Title: Venezuela earthquake at least 32 killed 700 injured

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Published On: Jun 25, 2026 | 02:08 PM

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