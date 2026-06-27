Best Bikes In India : कमी बजेट, दमदार परफॉर्मन्स! 200cc ते 250cc सेगमेंटमधील या बाइक्स ठरू शकतात फायदेशीर पर्याय

हिरो एक्सट्रीम २५०आरने २५० सीसी सेगमेंटमध्ये आपले मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. ही बाईक २४९ सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिनद्वारे चालते, जे अंदाजे ३० एचपी शक्ती निर्माण करते. तिचे आक्रमक डिझाइन आणि दणकट बॉडी तिला एक स्पोर्टी लूक देते. या बाईकचे वजन अंदाजे १६७.७ किलो आहे आणि तिची ८०६ मिमी सीटची उंची बहुतेक रायडर्ससाठी आरामदायक आहे. यात यूएसडी फ्रंट फोर्क्स, दोन्ही चाकांवर डिस्क ब्रेक्स, पूर्ण एलईडी लायटिंग आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
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जर तुम्हाला स्टाईल आणि आरामदायक राईड देणारी बाईक हवी असेल, तर टीव्हीएस रोनिन एक चांगला पर्याय आहे. यात २२५.९ सीसी, ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे जे २०.४ एचपी पॉवर निर्माण करते. याची निओ-रेट्रो डिझाइन याला इतर बाईक्सपेक्षा वेगळे ठरवते. याची ७९५ मिमी सीटची उंची आणि १५९ किलो वजनामुळे शहरातील रहदारीत चालवणे सोपे होते. यात ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, विविध रायडिंग मोड्स आणि ड्युअल-चॅनल एबीएस यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
सुझुकी गिक्सर २५० तिच्या स्मूथ राइड आणि दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. यात २४९ सीसी, ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे जे २५.७ एचपी पॉवर निर्माण करते. तिचा हायवेवरील परफॉर्मन्स खूप चांगला मानला जातो. अंदाजे १५६ किलो वजनामुळे ही बाईक हलकी वाटते आणि हाताळायला सोपी आहे.
बजाज पल्सर एन२५० या सेगमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय बाईक्सपैकी एक आहे. यात २४९ सीसी, एअर- आणि ऑइल-कूल्ड इंजिन आहे जे २४.५ एचपी पॉवर निर्माण करते. कंपनीने ही बाईक शहरात आणि महामार्गावर दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी देईल अशा प्रकारे ट्यून केली आहे. बाईकचे वजन १६२ किलो असून सीटची उंची ७९५ मिमी आहे, ज्यामुळे ती नियंत्रित करणे सोपे होते. नवीन मॉडेलमध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल, रायडिंग मोड्स, एलईडी लाइट्स, ड्युअल-चॅनल एबीएस आणि ब्लूटूथ सपोर्टसह डिजिटल डिस्प्ले यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
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