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Royal Enfield Upcoming Bikes: नव्या ६ बाइक्ससह रॉयल एनफिल्ड बाजारात धुमाकूळ घालणार! पाहा कोणत्या असतील या दमदार बाईक्स

भारतीय दुचाकी क्षेत्रात आपले वर्चस्व गाजवणारी 'रॉयल एनफिल्ड' कंपनी आता आगामी काळात मोठ्या बदलांसाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. वाहनप्रेमींसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी म्हणजे कंपनी भारतीय बाजारात लवकरच एकापेक्षा एक ६ भन्नाट आणि शक्तिशाली बाइक्स लाँच करणार आहे. यामध्ये केवळ क्लासिक मॉडेल्सच नाही, तर उच्च क्षमतेच्या ७५०cc इंजिन असलेल्या ३ नवीन आणि धाकड बाइक्सचा समावेश आहे. यासोबतच अ‍ॅडव्हेंचर प्रेमींसाठी ४४०cc आणि ४५०cc सेगमेंटमधील नवीन पर्याय आणि भविष्यातील ई-व्ही तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रिक स्क्रॅम्बलर बाइक देखील बाजारात धडकणार आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे रॉयल एनफिल्ड प्रेमींसाठी अत्यंत खास आणि उत्सुकतेची ठरणार आहेत.

Updated On: Aug 02, 2026 | 06:28 PM
Royal Enfield Upcoming Bikes: नव्या ६ बाइक्ससह रॉयल एनफिल्ड बाजारात धुमाकूळ घालणार! पाहा कोणत्या असतील या दमदार बाईक्स
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1 / 6 रॉयल एनफिल्ड हिमालयन ७५० (Royal Enfield Himalayan 750) रॉयल एनफिल्डच्या आगामी पोर्टफोलिओमधील ही सर्वात बहुप्रतिक्षीत बाइक मानली जात आहे. ही बाइक सध्याच्या हिमालयन ४५० च्या वरच्या सेगमेंटमध्ये असेल आणि यामध्ये नवीन ७५०cc पॅरेलल-ट्विन इंजिन दिले जाईल. चाचणीदरम्यान दिसलेल्या मॉडेलनुसार यात USD फोर्क्स, मोठी इंधन टाकी, स्पोक व्हील्स आणि मजबूत अ‍ॅडव्हेंचर चेसिस मिळतील. हे इंजिन सध्याच्या ६४८cc पेक्षा जास्त पॉवर देईल. यात ६-स्पीड गिअरबॉक्स आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी विशेष डिझाइन असेल. ही बाइक २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे.

रॉयल एनफिल्ड हिमालयन ७५० (Royal Enfield Himalayan 750) रॉयल एनफिल्डच्या आगामी पोर्टफोलिओमधील ही सर्वात बहुप्रतिक्षीत बाइक मानली जात आहे. ही बाइक सध्याच्या हिमालयन ४५० च्या वरच्या सेगमेंटमध्ये असेल आणि यामध्ये नवीन ७५०cc पॅरेलल-ट्विन इंजिन दिले जाईल. चाचणीदरम्यान दिसलेल्या मॉडेलनुसार यात USD फोर्क्स, मोठी इंधन टाकी, स्पोक व्हील्स आणि मजबूत अ‍ॅडव्हेंचर चेसिस मिळतील. हे इंजिन सध्याच्या ६४८cc पेक्षा जास्त पॉवर देईल. यात ६-स्पीड गिअरबॉक्स आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी विशेष डिझाइन असेल. ही बाइक २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे.

2 / 6 रॉयल एनफिल्ड कॉन्टिनेन्टल जीटी ७५० (Royal Enfield Continental GT 750) कंपनीच्या नवीन ७५०cc प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही दुसरी प्रमुख बाइक असेल. ही कॅफे रेसर बाइक दिसायला सध्याच्या GT 650 सारखीच असेल, मात्र मोठ्या इंजिनमुळे तिचा परफॉर्मन्स अधिक दमदार असेल. ७५०cc इंजिनमुळे या बाइकला अधिक पॉवर आणि टॉर्क मिळेल, ज्यामुळे बाइक प्रेमींना क्लासिक लूकसोबतच आधुनिक परफॉर्मन्सचा अनुभव घेता येईल. ही बाइक २०२६ च्या अखेरपर्यंत बाजारात येण्याची शक्यता आहे.

रॉयल एनफिल्ड कॉन्टिनेन्टल जीटी ७५० (Royal Enfield Continental GT 750) कंपनीच्या नवीन ७५०cc प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही दुसरी प्रमुख बाइक असेल. ही कॅफे रेसर बाइक दिसायला सध्याच्या GT 650 सारखीच असेल, मात्र मोठ्या इंजिनमुळे तिचा परफॉर्मन्स अधिक दमदार असेल. ७५०cc इंजिनमुळे या बाइकला अधिक पॉवर आणि टॉर्क मिळेल, ज्यामुळे बाइक प्रेमींना क्लासिक लूकसोबतच आधुनिक परफॉर्मन्सचा अनुभव घेता येईल. ही बाइक २०२६ च्या अखेरपर्यंत बाजारात येण्याची शक्यता आहे.

3 / 6 रॉयल एनफिल्ड हिमालयन ४४० (Royal Enfield Himalayan 440) सध्या बाजारात हिमालयन ४५० उपलब्ध असताना, कंपनी जुन्या स्टाइलमधील सोपी आणि परवडणारी हिमालयन पुन्हा आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये Scram 440 मधील ४४३cc LS440 इंजिन वापरले जाऊ शकते, जे २५.४ bhp पॉवर आणि ३४ Nm टॉर्क जनरेट करते. हिमालयन ४५० च्या खाली एक अधिक परवडणारा अ‍ॅडव्हेंचर बाइक पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

रॉयल एनफिल्ड हिमालयन ४४० (Royal Enfield Himalayan 440) सध्या बाजारात हिमालयन ४५० उपलब्ध असताना, कंपनी जुन्या स्टाइलमधील सोपी आणि परवडणारी हिमालयन पुन्हा आणण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये Scram 440 मधील ४४३cc LS440 इंजिन वापरले जाऊ शकते, जे २५.४ bhp पॉवर आणि ३४ Nm टॉर्क जनरेट करते. हिमालयन ४५० च्या खाली एक अधिक परवडणारा अ‍ॅडव्हेंचर बाइक पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

4 / 6 रॉयल एनफिल्ड स्क्रॅम ४५० (Royal Enfield Scram 450) हिमालयन ४५० चे 'शेरपा' इंजिन आता अधिक रोड-फोकस्ड पॅकेजमध्ये म्हणजेच स्क्रॅम ४५० मध्ये पाहायला मिळेल. यामध्ये ४५२cc लिक्विड-कुल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजिन दिले जाईल, जे ४०.०२ PS पॉवर आणि ४० Nm टॉर्क देते सोबतच ६-स्पीड गिअरबॉक्स असेल. हिमालयनच्या तुलनेत ही बाइक आकाराने लहान, कमी उंचीची आणि रोजच्या शहरांमधील वापरासाठी अत्यंत सोयीस्कर असेल.

रॉयल एनफिल्ड स्क्रॅम ४५० (Royal Enfield Scram 450) हिमालयन ४५० चे 'शेरपा' इंजिन आता अधिक रोड-फोकस्ड पॅकेजमध्ये म्हणजेच स्क्रॅम ४५० मध्ये पाहायला मिळेल. यामध्ये ४५२cc लिक्विड-कुल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजिन दिले जाईल, जे ४०.०२ PS पॉवर आणि ४० Nm टॉर्क देते सोबतच ६-स्पीड गिअरबॉक्स असेल. हिमालयनच्या तुलनेत ही बाइक आकाराने लहान, कमी उंचीची आणि रोजच्या शहरांमधील वापरासाठी अत्यंत सोयीस्कर असेल.

5 / 6 फ्लाइंग फ्ली S6 - इलेक्ट्रिक स्क्रॅम्बलर (Flying Flea S6 Electric Scrambler) रॉयल एनफिल्ड आपल्या 'फ्लाइंग फ्ली' (Flying Flea) या सब-ब्रँडअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात उतरवत आहे. S6 हे मॉडेल स्क्रॅम्बलर डिझाइनवर आधारित असून ते शहरी भाग आणि हलक्या ऑफ-रोडिंगसाठी योग्य असेल. फ्लाइंग फ्ली C6 प्रमाणेच यात ३.९१ kWh ची बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी १५४ किमीची रेंज आणि ११५ किमी/तास इतका सर्वोच्च वेग देण्यास सक्षम असेल. ही इलेक्ट्रिक बाइक २०२६ च्या शेवटी लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

फ्लाइंग फ्ली S6 - इलेक्ट्रिक स्क्रॅम्बलर (Flying Flea S6 Electric Scrambler) रॉयल एनफिल्ड आपल्या 'फ्लाइंग फ्ली' (Flying Flea) या सब-ब्रँडअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारात उतरवत आहे. S6 हे मॉडेल स्क्रॅम्बलर डिझाइनवर आधारित असून ते शहरी भाग आणि हलक्या ऑफ-रोडिंगसाठी योग्य असेल. फ्लाइंग फ्ली C6 प्रमाणेच यात ३.९१ kWh ची बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी १५४ किमीची रेंज आणि ११५ किमी/तास इतका सर्वोच्च वेग देण्यास सक्षम असेल. ही इलेक्ट्रिक बाइक २०२६ च्या शेवटी लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

6 / 6 रॉयल एनफिल्ड इंटरसेप्टर ७५० (Royal Enfield Interceptor 750) प्रसिद्ध 'इंटरसेप्टर ६५०' चे हे अधिक शक्तिशाली व्हर्जन असणार आहे. ही बाइक रिलॅक्स्ड रोडस्टर लूक कायम ठेवेल, मात्र ७५०cc इंजिनमुळे तिला अधिक ताकद मिळेल. ज्यांना अ‍ॅडव्हेंचर किंवा कॅफे रेसर बाइक नको आहे, पण एक शक्तिशाली आणि आरामदायी क्लासिक बाइक हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल.

रॉयल एनफिल्ड इंटरसेप्टर ७५० (Royal Enfield Interceptor 750) प्रसिद्ध 'इंटरसेप्टर ६५०' चे हे अधिक शक्तिशाली व्हर्जन असणार आहे. ही बाइक रिलॅक्स्ड रोडस्टर लूक कायम ठेवेल, मात्र ७५०cc इंजिनमुळे तिला अधिक ताकद मिळेल. ज्यांना अ‍ॅडव्हेंचर किंवा कॅफे रेसर बाइक नको आहे, पण एक शक्तिशाली आणि आरामदायी क्लासिक बाइक हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल.

Web Title: Upcoming royal enfield bikes auto news marathi

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Published On: Aug 02, 2026 | 06:28 PM

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