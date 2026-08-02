Royal Enfield Upcoming Bikes: नव्या ६ बाइक्ससह रॉयल एनफिल्ड बाजारात धुमाकूळ घालणार! पाहा कोणत्या असतील या दमदार बाईक्स

भारतीय दुचाकी क्षेत्रात आपले वर्चस्व गाजवणारी 'रॉयल एनफिल्ड' कंपनी आता आगामी काळात मोठ्या बदलांसाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. वाहनप्रेमींसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी म्हणजे कंपनी भारतीय बाजारात लवकरच एकापेक्षा एक ६ भन्नाट आणि शक्तिशाली बाइक्स लाँच करणार आहे. यामध्ये केवळ क्लासिक मॉडेल्सच नाही, तर उच्च क्षमतेच्या ७५०cc इंजिन असलेल्या ३ नवीन आणि धाकड बाइक्सचा समावेश आहे. यासोबतच अॅडव्हेंचर प्रेमींसाठी ४४०cc आणि ४५०cc सेगमेंटमधील नवीन पर्याय आणि भविष्यातील ई-व्ही तंत्रज्ञानावर आधारित इलेक्ट्रिक स्क्रॅम्बलर बाइक देखील बाजारात धडकणार आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे रॉयल एनफिल्ड प्रेमींसाठी अत्यंत खास आणि उत्सुकतेची ठरणार आहेत.