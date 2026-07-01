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पाचव्या जनरेशनमध्ये BMW X5 चे पदार्पण; तब्बल ५ इंजिन पर्यायांसह हायड्रोजन व्हर्जनही मिळणार!

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:22 PM IST
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सारांश

बीएमडब्ल्यूने पाच नवीन इंधन पर्यायांसह (पेट्रोल, डिझेल, हायब्रीड, इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन) त्यांची आधुनिक 'एक्स५' कार जागतिक स्तरावर सादर केली आहे. आकर्षक डिझाइन आणि ८४५ किमी रेंज देणाऱ्या इलेक्ट्रिक आवृत्तीसह या गाडीचे उत्पादन ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे.

पाचव्या जनरेशनमध्ये BMW X5 चे पदार्पण; तब्बल ५ इंजिन पर्यायांसह हायड्रोजन व्हर्जनही मिळणार!
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विस्तार

बीएमडब्ल्यूने त्यांच्या अत्यंत लोकप्रिय एक्स५ (X5) कारची पाचवी पिढी जागतिक बाजारपेठेत सादर केली आहे. नव्या रचनेव्यतिरिक्त या आरामदायी गाडीचे इंजिन पर्याय ग्राहकांसाठी आकर्षणाचे मुख्य केंद्र ठरत आहेत. कोणत्याही एका तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता, कंपनीने ही गाडी पाच वेगवेगळ्या इंधन पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. ही बहु-इंधन रणनीती ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते, ज्यामुळे ही गाडी आतापर्यंतची सर्वात अष्टपैलू वाहनांपैकी एक बनली आहे.

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BMW X5 चे फीचर्स

नवीन मॉडेलमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल माईल्ड-हायब्रीड इंजिन, एक प्लग-इन हायब्रीड, पूर्णपणे विजेवर चालणारी ‘आयएक्स५’ आणि हायड्रोजन फ्युएल-सेलवर धावणारी आवृत्ती समाविष्ट आहे. हायड्रोजन तंत्रज्ञानावरील मॉडेलचे व्यावसायिक उत्पादन २०२८ मध्ये सुरू होणार आहे. या ताफ्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असलेली ‘आयएक्स५’ आवृत्ती होय. ही गाडी अत्याधुनिक ८०० व्होल्टच्या रचनेवर आधारित आहे. यामध्ये वेगवान थेट विद्युत प्रवाह (डीसी फास्ट चार्जिंग) प्रणाली दिली आहे, ज्यामुळे अवघ्या १० मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये तब्बल ४०० किलोमीटरचे अंतर पार करता येऊ शकते. एका पूर्ण चार्जमध्ये ही गाडी तब्बल ८४५ किलोमीटर धावू शकते, असा दावा कंपनीने केला आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांशिवाय हायड्रोजन इंधनावर गुंतवणूक करून कंपनीने भविष्यातील बहु-इंधन धोरणाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

इंजिन पफॉरमन्स

जिनमधील बदलांशिवाय या गाडीचे बाह्य रूप देखील कमालीचे बदलले आहे. यात बारीक आकाराचे मुख्य दिवे, नवीन डिझाइनची पुढील जाळी (किडनी ग्रिल), दरवाजांमध्ये लपणारे हँडल्स आणि गुळगुळीत कडा देण्यात आल्या आहेत. गाडीच्या आत संपूर्ण समोरच्या काचेच्या खालच्या बाजूला एक मोठी पडदा प्रणाली (पॅनोरामिक आयड्राईव्ह) दिली आहे. यासोबतच मध्यभागी मोठा स्पर्शपडदा आणि नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स देखील मिळते.

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कारचे उत्यापादन

नव्या गाडीचे उत्पादन ऑगस्ट २०२६ पासून अमेरिकेतील दक्षिण कॅरोलिना येथील कारखान्यात सुरू होणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस जगभरात या गाडीची विक्री सुरू होईल. भारतीय बाजारपेठेत ही गाडी कधी दाखल होणार, याबाबत कंपनीने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. वाढत्या मागणीमुळे या गाडीची बाजारात उत्सुकता वाढली आहे.

Web Title: Bmw launched its fifth generation bmwx5 in market auto sector

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:22 PM

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