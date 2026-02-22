पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

जर तुम्ही रोजच्या दैनंदिन प्रवासासाठी किफायतशीर आणि चांगले मायलेज देणारी बाईक शोधत असाल, तर Bajaj Platina हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. विशेष म्हणजे, जर तुम्ही ही बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही पूर्ण पैसे देण्याऐवजी ती लोनवर देखील खरेदी करू शकता. बजाज प्लॅटिनासाठी तुम्ही किती ईएमआय द्यावा लागू शकतो त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
माहितीनुसार, बजाज प्लॅटिना 100 ची ऑन-रोड किंमत सुमारे 83000 रुपये आहे. यामध्ये एक्स-शोरूम किंमत, आरटीओ फी आणि इंश्युरन्स समाविष्ट आहे. ही बजाज बाईक खरेदी करण्यासाठी, जर तुम्ही 5000 रुपयांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला सुमारे 78000 रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. लक्षात घ्या, कर्जाची रक्कम तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर अवलंबून असते.
जर तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्हाला 9% व्याजदराने बाईक लोन मिळू शकते. जर तुम्ही 3 वर्षांसाठी लोन घेतले तर तुम्हाला दरमहा अंदाजे 2734 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. या संपूर्ण कालावधीत, तुम्हाला अंदाजे 20,925 रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागेल.
बजाज प्लेटिना 100 मध्ये कंपनीने 102 सीसी क्षमतेचे इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 7.9 पीएस इतकी कमाल शक्ती आणि 8.3 एनएम इतका पीक टॉर्क निर्माण करते. या बाईकचे वजन सुमारे 117 किलो आहे. ब्रेकिंगसाठी ड्रम ब्रेकची सुविधा देण्यात आली असून, 11 लिटर क्षमतेचा इंधन टँक उपलब्ध आहे.
या बाईकचे ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे 70 ते 75 किमी प्रति लिटर आहे. 11 लिटरच्या फ्यूल टँकसह ही बाईक अंदाजे 800 किमीपेक्षा जास्त अंतर पार करू शकते, त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ती किफायतशीर पर्याय ठरते.
ही बाईक Honda Shine, TVS Sport आणि Hero Splendor Plus यांसारख्या बाईक्सना थेट टक्कर देते. उत्कृष्ट मायलेजमुळे ही देशातील सर्वाधिक किफायतशीर बाईक्सपैकी एक मानली जाते.