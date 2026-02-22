Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

जर तुम्ही बाईक खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असेल आणि तुमचा बजेट अगदीच कमी आहे तर मग आज आपण अशा बाईकबद्दल जाणून घेऊयात जी फक्त 2 हजार रुपयांच्या EMI वर मिळेल.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:21 PM
  • भारतात अनेक बाईक लोकप्रिय
  • Bajaj Platina ही त्यातीलच एक बाईक
  • जाणून घ्या या बाईकचा फायनान्स प्लॅन
स्वतःची बाईक खरेदी करणे देखील कोणत्या मोठ्या स्वप्नपूर्तीपेक्षा कमी नसते. अनेक जण अशा बाईकच्या शोधात असतात जिची किंमत कमी असेल आणि मायलेज जास्त. ग्राहकांची हीच अपेक्षा लक्षात घेत अनेक बाईक उत्पादक कंपन्यांनी मार्केटमध्ये सुसाट मायलेज देणाऱ्या बाईक ऑफर केल्या आहेत.

जर तुम्ही रोजच्या दैनंदिन प्रवासासाठी किफायतशीर आणि चांगले मायलेज देणारी बाईक शोधत असाल, तर Bajaj Platina हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. विशेष म्हणजे, जर तुम्ही ही बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही पूर्ण पैसे देण्याऐवजी ती लोनवर देखील खरेदी करू शकता. बजाज प्लॅटिनासाठी तुम्ही किती ईएमआय द्यावा लागू शकतो त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

माहितीनुसार, बजाज प्लॅटिना 100 ची ऑन-रोड किंमत सुमारे 83000 रुपये आहे. यामध्ये एक्स-शोरूम किंमत, आरटीओ फी आणि इंश्युरन्स समाविष्ट आहे. ही बजाज बाईक खरेदी करण्यासाठी, जर तुम्ही 5000 रुपयांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला सुमारे 78000 रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल. लक्षात घ्या, कर्जाची रक्कम तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर अवलंबून असते.

किती द्यावा लागेल EMI?

जर तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्हाला 9% व्याजदराने बाईक लोन मिळू शकते. जर तुम्ही 3 वर्षांसाठी लोन घेतले तर तुम्हाला दरमहा अंदाजे 2734 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. या संपूर्ण कालावधीत, तुम्हाला अंदाजे 20,925 रुपये व्याज म्हणून द्यावे लागेल.

Bajaj Platina 100 : पॉवरट्रेन आणि मायलेज

बजाज प्लेटिना 100 मध्ये कंपनीने 102 सीसी क्षमतेचे इंजिन दिले आहे. हे इंजिन 7.9 पीएस इतकी कमाल शक्ती आणि 8.3 एनएम इतका पीक टॉर्क निर्माण करते. या बाईकचे वजन सुमारे 117 किलो आहे. ब्रेकिंगसाठी ड्रम ब्रेकची सुविधा देण्यात आली असून, 11 लिटर क्षमतेचा इंधन टँक उपलब्ध आहे.

Electric Vehicle ला 100 टक्के चार्ज करणे योग्य आहे का? यामुळे खरंच काही नुकसान होते? जाणून घ्या

या बाईकचे ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे 70 ते 75 किमी प्रति लिटर आहे. 11 लिटरच्या फ्यूल टँकसह ही बाईक अंदाजे 800 किमीपेक्षा जास्त अंतर पार करू शकते, त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ती किफायतशीर पर्याय ठरते.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

ही बाईक Honda Shine, TVS Sport आणि Hero Splendor Plus यांसारख्या बाईक्सना थेट टक्कर देते. उत्कृष्ट मायलेजमुळे ही देशातील सर्वाधिक किफायतशीर बाईक्सपैकी एक मानली जाते.

 

 

Feb 22, 2026 | 06:21 PM
