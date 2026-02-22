‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत

Lexus India ने आपली लक्झरी एसयूव्ही Lexus LX भारतात रिकॉल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.80 कोटी रुपये आहे. ट्रान्समिशनमध्ये संभाव्य बिघाड आढळल्यामुळे कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. 6 मार्च 2025 ते 29 सप्टेंबर 2025 दरम्यान तयार झालेल्या एकूण 117 युनिट्सवर हा रिकॉल लागू होणार आहे. प्रभावित ग्राहकांशी कंपनी थेट संपर्क साधून ही समस्या मोफत दुरुस्त करून देणार आहे.
Lexus LX मध्ये 10-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे, जे गिअर बदलण्यासाठी लीनियर सोलिनॉइडचा वापर करते. काही विशिष्ट ड्रायव्हिंग परिस्थितीत हा सोलिनॉइड बिघडल्यास सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे ट्रान्समिशन कंट्रोल युनिट आणि इंजिन ECU यांच्यात योग्य माहितीची देवाणघेवाण होत नाही. परिणामी ट्रान्समिशन काही गिअरमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त रेव होऊ शकते. वेळेत दुरुस्ती न केल्यास ट्रान्समिशनला नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कंपनी ही समस्या सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे विनामूल्य सोडवणार आहे.
ही अडचण कायम राहिल्यास वेगात कार चालवताना इंजिनची पॉवर कमी होऊ शकते. गंभीर परिस्थितीत ट्रान्समिशन हाउसिंगला हानी पोहोचू शकते तसेच ट्रान्समिशन फ्लुइड लीक होण्याचा धोका संभवतो. कंपनीच्या मते कंट्रोल युनिटचे फर्मवेअर अपडेट केल्यास ही समस्या सहज दूर करता येते. हा रिकॉल केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून इतर देशांमध्येही याच कारणामुळे Lexus LX मागवण्यात आली आहे. सध्याच्या जनरेशनसाठी हा चौथा रिकॉल असल्याचे सांगितले जाते.
सध्या भारतात Lexus LX 500d हा व्हेरिएंट विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. यात 3.3 लिटर ट्विन-टर्बो V6 डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 304 हॉर्सपावर आणि 700 एनएम टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 10-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन दिले आहे. तसेच अॅडॅप्टिव्ह व्हेरिएबल सस्पेन्शन आणि फोर-व्हील अॅक्टिव्ह हाइट कंट्रोलसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे ही एसयूव्ही ऑफ-रोड क्षमता आणि लक्झरी या दोन्ही बाबतीत उत्कृष्ट ठरते.