Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत

टोयोटा मोटर्सच्या लक्झरी ऑटो ब्रँड Lexus India ने त्यांची Lexus LX SUV साठी रिकॉल जारी केला आहे. चला जाणून घेऊयात या एसयूव्हीमध्ये कोणता बिघाड झाला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 07:41 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • लेक्ससच्या एसयूव्हीत झाला बिघाड
  • Lexus LX SUV मध्ये झाला बिघाड
  • जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
जगभरात अनेक लक्झरी कार उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या बेस्ट आणि आलिशान कार ऑफर करत असतात. अशीच एक कंपनी म्हणजे Lexus. लेक्सस ही Toyoto Motors चे लक्झरी ऑटो ब्रँड आहे. नुकतेच कंपनीने तिच्या दमदार एसयूव्हीसाठी रिकॉल जारी केला आहे.

Lexus India ने आपली लक्झरी एसयूव्ही Lexus LX भारतात रिकॉल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 2.80 कोटी रुपये आहे. ट्रान्समिशनमध्ये संभाव्य बिघाड आढळल्यामुळे कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. 6 मार्च 2025 ते 29 सप्टेंबर 2025 दरम्यान तयार झालेल्या एकूण 117 युनिट्सवर हा रिकॉल लागू होणार आहे. प्रभावित ग्राहकांशी कंपनी थेट संपर्क साधून ही समस्या मोफत दुरुस्त करून देणार आहे.

पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

काय आहे नेमकी अडचण?

Lexus LX मध्ये 10-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे, जे गिअर बदलण्यासाठी लीनियर सोलिनॉइडचा वापर करते. काही विशिष्ट ड्रायव्हिंग परिस्थितीत हा सोलिनॉइड बिघडल्यास सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे ट्रान्समिशन कंट्रोल युनिट आणि इंजिन ECU यांच्यात योग्य माहितीची देवाणघेवाण होत नाही. परिणामी ट्रान्समिशन काही गिअरमध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त रेव होऊ शकते. वेळेत दुरुस्ती न केल्यास ट्रान्समिशनला नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कंपनी ही समस्या सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे विनामूल्य सोडवणार आहे.

संभाव्य धोके कोणते?

ही अडचण कायम राहिल्यास वेगात कार चालवताना इंजिनची पॉवर कमी होऊ शकते. गंभीर परिस्थितीत ट्रान्समिशन हाउसिंगला हानी पोहोचू शकते तसेच ट्रान्समिशन फ्लुइड लीक होण्याचा धोका संभवतो. कंपनीच्या मते कंट्रोल युनिटचे फर्मवेअर अपडेट केल्यास ही समस्या सहज दूर करता येते. हा रिकॉल केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून इतर देशांमध्येही याच कारणामुळे Lexus LX मागवण्यात आली आहे. सध्याच्या जनरेशनसाठी हा चौथा रिकॉल असल्याचे सांगितले जाते.

नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

भारतामधील Lexus LX 500d व्हेरिएंट

सध्या भारतात Lexus LX 500d हा व्हेरिएंट विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. यात 3.3 लिटर ट्विन-टर्बो V6 डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 304 हॉर्सपावर आणि 700 एनएम टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 10-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन दिले आहे. तसेच अ‍ॅडॅप्टिव्ह व्हेरिएबल सस्पेन्शन आणि फोर-व्हील अ‍ॅक्टिव्ह हाइट कंट्रोलसारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे ही एसयूव्ही ऑफ-रोड क्षमता आणि लक्झरी या दोन्ही बाबतीत उत्कृष्ट ठरते.

Web Title: Luxury car lexus lx suv recall announced due to problem in transmission

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 07:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी
1

पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…
2

नवीन Tata Punch EV 2026 मध्ये असे कोणते बदल झाले आहेत? रेंज तर वाढलीच मात्र सेफ्टी…

नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल
3

नवीन आणि आकर्षक अवतारात येतेय Maruti Suzuki Brezza, जाणून घ्या इंटिरिअर आणि डिझाइनमधील बदल

Electric Vehicle ला 100 टक्के चार्ज करणे योग्य आहे का? यामुळे खरंच काही नुकसान होते? जाणून घ्या
4

Electric Vehicle ला 100 टक्के चार्ज करणे योग्य आहे का? यामुळे खरंच काही नुकसान होते? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत

‘या’ कंपनीचा मोठा निर्णय, 2.80 कोटींची किंमत असणाऱ्या ‘या’ Luxury Car ला बोलावले परत

Feb 22, 2026 | 07:41 PM
अरेरे…T20 World Cup 2026 मध्ये जगातील सर्वात दोन उंच गोलंदाज! चक्क अँकरला खुर्चीवर उभे घ्यावी लागली मुलाखत

अरेरे…T20 World Cup 2026 मध्ये जगातील सर्वात दोन उंच गोलंदाज! चक्क अँकरला खुर्चीवर उभे घ्यावी लागली मुलाखत

Feb 22, 2026 | 07:34 PM
IND vs SA: सूर्याचं ‘ब्रह्मास्त्र’, काळ्या मातीच्या खेळपट्टीवर आकडेच पुरेसे, दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना फुटेल घाम!

IND vs SA: सूर्याचं ‘ब्रह्मास्त्र’, काळ्या मातीच्या खेळपट्टीवर आकडेच पुरेसे, दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना फुटेल घाम!

Feb 22, 2026 | 07:28 PM
ड्रोनपासून मिसाइलपर्यंत…! भारत-इस्रायली मैत्रीला PM मोदींच्या दौऱ्याने मिळणार अधिक बळकटी?

ड्रोनपासून मिसाइलपर्यंत…! भारत-इस्रायली मैत्रीला PM मोदींच्या दौऱ्याने मिळणार अधिक बळकटी?

Feb 22, 2026 | 07:20 PM
AI समिट 2026 मध्ये दिसली देशाची तंत्रज्ञान प्रगतीची झलक; जागतिक तांत्रिक युगात भारत तगडा स्पर्धक

AI समिट 2026 मध्ये दिसली देशाची तंत्रज्ञान प्रगतीची झलक; जागतिक तांत्रिक युगात भारत तगडा स्पर्धक

Feb 22, 2026 | 06:56 PM
४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!

४० वर्षे उलटली, तरी मोबदला नाही! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दणका; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे दिले कठोर आदेश!

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM