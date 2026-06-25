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Delhi EV Hub : 10 सरकारी कंपन्यांसोबत करार; दिल्लीच्या पार्किंग लॉट्समध्ये उभे राहणार देशातील सर्वात मोठे ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

Delhi EV Charging Hub: दिल्लीतील ईव्ही मालकांसाठी आनंदाची बातमी. एमसीडी मेट्रो स्टेशन आणि प्रमुख बाजारपेठांजवळ मोठे चार्जिंग हब उघडत आहे, जिथे बॅटरी बदलण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.

delhi mcd ev charging hub metro stations markets battery swapping facility electric vehicles

इलेक्ट्रिक वाहन मालकांसाठी आनंदाची बातमी, मेट्रो स्टेशनजवळ चार्जिंग हब उभारले जाणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • मेगा चार्जिंग हबची निर्मिती
  • बॅटरी स्वॅपिंग (बदलण्याची) सुविधा
  • कडक सुरक्षा व्यवस्था

Delhi MCD EV charging hub 2026 : भारतामध्ये सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) क्रेझ कमालीची वाढताना दिसत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासोबतच खिशाला परवडणारे माध्यम म्हणून नागरिक आता मोठ्या संख्येने ईव्ही गाड्यांकडे वळत आहेत. आज रस्त्यांवरून धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या पाहिली, तर लोकांचा या तंत्रज्ञानावरील विश्वास किती वाढला आहे हे स्पष्ट होते. परंतु, या वाढत्या संख्येसोबतच ईव्ही चालकांच्या मनात एक भीती नेहमी असते ‘प्रवासादरम्यान अचानक गाडीची चार्जिंग संपली तर काय करायचे?’ चार्जिंग स्टेशन वेळेवर न मिळणे किंवा तिथे लांब रांगा असणे, ही मोठी समस्या आहे. जर तुम्हालाही हीच चिंता सतावत असेल, तर आता तुमची ही डोकेदुखी कायमची दूर होणार आहे.

दिल्ली महानगरपालिकेने (MCD) राजधानीतील इलेक्ट्रिक वाहन चालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दिलासादायक योजना आखली आहे. एमसीडी आता दिल्लीतील प्रमुख मेट्रो स्टेशन्स, गजबजलेल्या मुख्य बाजारपेठा आणि मोठ्या व्यावसायिक संकुलांच्या (Commercial Complexes) पार्किंग लॉट्समध्ये भव्य ईव्ही चार्जिंग हब उभारण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे दिल्लीतील चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा संपूर्णपणे बदलणार असून, वाहन चालकांना अगदी सहज आणि जलद गतीने आपली वाहने चार्ज करता येणार आहेत.

चार्जिंगसाठी आता रांगेत उभे राहावे लागणार नाही!

सध्या जर आपण पाहिले तर बहुतांश लहान चार्जिंग स्टेशन्सवर केवळ दोन किंवा तीनच चार्जिंग पॉईंट्स उपलब्ध असतात. यामुळे वाहन चालकांना आपल्या नंबरसाठी तासन्तास लांब रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागते. कामाच्या घाईत असताना हा वेळ वाया जाणे कोणालाही परवडणारे नसते. हीच अडचण ओळखून एमसीडीने नवीन हबचे नियोजन केले आहे. या नवीन मेगा हबचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, एकाच छताखाली २५ पेक्षा जास्त चार्जिंग पॉईंट्स उभारले जाणार आहेत.

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या आधुनिक केंद्रामध्ये दुचाकी (Two-Wheelers) आणि चारचाकी (Four-Wheelers) दोन्ही प्रकारची वाहने एकाच वेळी चार्ज करण्याची उत्तम सोय असेल. हा मोठा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी एमसीडीने सुमारे १० नामांकित सरकारी कंपन्यांशी बोलणी सुरू केली असून, त्यापैकी काही कंपन्यांनी थेट २७ ते ३० चार्जिंग पॉईंट्स असलेले अवाढव्य हब विकसित करण्यात विशेष स्वारस्य दाखवले आहे.

काही मिनिटांत बॅटरी बदला आणि प्रवासाला निघा!

सध्या दिल्लीच्या आणि देशाच्या इतर प्रमुख शहरांच्या रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक दुचाकींचे म्हणजेच स्कूटर आणि बाईक्सचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. डिलिव्हरी बॉईजपासून ते ऑफिसला जाणाऱ्यांपर्यंत अनेकजण ई-स्कूटर वापरतात. या चालकांचा अमूल्य वेळ वाचवण्यासाठी या नवीन केंद्रांवर ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ (बॅटरी बदलण्याची) विशेष हायटेक सुविधा दिली जाईल.

या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा असा की, तुम्हाला तुमची गाडी चार्जिंगला लावून तिथे थांबण्याची अजिबात गरज नाही. तुम्ही थेट या स्टेशनवर जाल, तुमची डिस्चार्ज झालेली (संपलेली) बॅटरी तिथे जमा कराल आणि तिच्या बदल्यात काही मिनिटांतच पूर्ण चार्ज झालेली नवीन बॅटरी घेऊन तुमच्या गाडीत बसवून पुढे निघून जाल. काही मिनिटांत होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे वेळ तर वाचेलच, शिवाय प्रवासातील अडथळेही दूर होतील. येथे गरजेनुसार ग्राहकांसाठी फास्ट आणि स्लो अशा दोन्ही प्रकारच्या चार्जिंगची सोय उपलब्ध असेल.

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चोरी आणि तोडफोडीपासून संरक्षणासाठी कडक सुरक्षा उपाय

हा प्रकल्प केवळ तात्पुरता नसून भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजनाचा भाग म्हणून उभारला जात आहे. हे केवळ साधे चार्जिंग पॉईंट्स नसून ती मोठ्या प्रमाणावरची एकात्मिक केंद्रे (Integrated Hubs) असणार आहेत. यामध्ये सरकार आणि कंपन्यांद्वारे मोठी गुंतवणूक केली जात असून अत्यंत महागडी आणि प्रगत उपकरणे बसवली जात आहेत.

सुरक्षेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून एमसीडी या सर्व केंद्रांच्या संरक्षणासाठी कडक पावले उचलत आहे. या हबच्या अवतीभवती विशेष कुंपण (Fencing) घातले जाईल आणि महागड्या उपकरणांची चोरी किंवा समाजकंटकांकडून होणारी तोडफोड रोखण्यासाठी २४ तास सुरक्षारक्षक (Security Guards) तैनात केले जातील. सध्या दिल्लीत सुमारे ४७० चार्जिंग आणि स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू आहेत, परंतु एमसीडीचा हा नवीन मेगा प्लॅन पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर दिल्लीतील ईव्ही विश्वाचा कायापालट होणार हे निश्चित.

Web Title: Delhi mcd ev charging hub metro stations markets battery swapping facility electric vehicles

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Published On: Jun 25, 2026 | 03:45 PM

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