Ather ची इलेक्ट्रिकल मोटरसायकल २०२८ च्या ही नंतर लांबणीवर; कंपनीचे ‘EL’ स्कूटर प्लॅटफॉर्मवर जास्त लक्ष केंद्रित

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची ‘Zenith’ इलेक्ट्रिक मोटरसायकल प्लॅटफॉर्म लाँच होण्यासाठी अजून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल. सध्या कंपनीचे संपूर्ण लक्ष नवीन मास-मार्केट स्कूटर आर्किटेक्चरवर आहे.
एथर एनर्जी ने इलेक्ट्रिक मोटरसायकल सेगमेंटमधील आपला प्रवेश ऑफीशली दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी पुढे ढकलला आहे. कंपनीचे सीईओ तरुण मेहता यांनी अलिकडील इन्व्हेस्टर प्रेझेंटेशनमध्ये ही माहिती दिली. घाईघाईने बाजारात उतरण्याऐवजी, सध्या नवीन ‘EL’ स्कूटर प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्याला कंपनीने प्राधान्य दिले आहे.
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मोटरसायकल प्रकल्प तूर्तास स्थगित
एथरच्या ‘जेनिथ’ या कोडनेम असलेल्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकलचे लाँच आता किमान दोन वर्षे दूर आहे. तरुण मेहता यांच्या मते, इलेक्ट्रिक मोटरसायकल हा सध्या कंपनीचा तातडीचा प्राधान्यक्रम नाही. बाजारातील घडामोडी, ग्राहकांची मागणी आणि कोणत्या सेगमेंटला जास्त प्रतिसाद मिळतोय, याचा अभ्यास केल्यानंतरच कंपनी यावर काम करेल. इतर ब्रँड्सच्या अनुभवातून शिकून आणि आपल्या मूळ स्कूटर व्यवसायावर भांडवल केंद्रित करण्याचा हा कंपनीचा धोरणात्मक निर्णय आहे.
२९ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘EL01’ होणार सादर
सध्या एथरचे पूर्ण लक्ष नवीन मास-मार्केट ‘EL’ स्कूटर प्लॅटफॉर्मवर आहे. या
प्लॅटफॉर्मवर आधारित Ather EL01 ही पहिली स्कूटर २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केली जाणार आहे. या प्लॅटफॉर्मचे उत्पादन आधीच सुरू झाले असून, होमोलॉगेशन पूर्ण झाले आहे आणि हाय-व्हॉल्यूम चाचण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. EL01 च्या लाँचिंगनंतर, येत्या एका वर्षात याच आर्किटेक्चरवर आधारित आणखी १ ते २ नवीन उत्पादने आणण्याची एथरची योजना आहे.
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ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय?
एथरची इलेक्ट्रिक मोटरसायकल खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना आता किमान २०२८ पर्यंत वाट पाहावी लागेल. इलेक्ट्रिक मोटरसायकलच्या बाजारपेठेत ग्राहक कसा प्रतिसाद देतात हे पाहण्याची ॲथरची भूमिका आहे. सध्या बाजारात Ultraviollette, Revolt आणि Oben यांसारखे ब्रँड्स कार्यरत आहेत, तर Royal Enfield, Bajaj Auto आणि Hero MotoCorp सारख्या प्रस्थापित कंपन्या देखील त्यांच्या इलेक्ट्रिक मोटरसायकलवर काम करत आहेत.
एथरने वाट पाहण्याचे धोरण स्वीकारल्याने हे स्पष्ट होते की, त्यांना सध्या स्कूटर सेगमेंटवर पूर्ण विश्वास आहे आणि मोटरसायकल मार्केटमध्ये स्पष्ट चित्र दिसल्यानंतरच ते त्यात पाऊल टाकतील.