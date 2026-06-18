ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा बुस्टर! भारत-यूके व्यापार करारामुळे ऑटो पार्टसची निर्यात होणार कस्टम ड्युटी फ्री!

भारत-यूके व्यापार करार: वाहन सुट्या भागांवरून कस्टम ड्युटी हटणार
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील ‘सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA) येत्या १५ जुलै २०२६ पासून लागू होत आहे. या करारामुळे भारतीय ऑटो कंपोनेंट (वाहन सुटे भाग) उद्योगाला यूकेच्या बाजारपेठेत मोठा फायदा होईल, कारण तिथला तब्बल १८ टक्क्यांपर्यंत असणारा आयात कर टॅरिफ आता शून्य होणार आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.
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याशिवाय, दोन्ही देशांमध्ये इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांची ये-जा सुलभ होणार आहे. नव्या ‘सामाजिक सुरक्षा कराराअंतर्गत (DCC), यूकेमध्ये तात्पुरत्या कामासाठी जाणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देण्यापासून ५ वर्षांसाठी सूट मिळाली आहे. याचा फायदा ७५,००० हून अधिक भारतीय व्यावसायिक आणि ९०० हून अधिक कंपन्यांना होईल.
‘मिनी’ची भारतात नवी इनिंग: ‘कंट्रीमन’ SUV द्वारे बाजारावर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न
BMW ग्रुपची प्रसिद्ध ब्रिटिश कार ब्रँड ‘मिनी’ (MINI) भारतात आपली मर्यादित प्रतिमा बदलून एक मुख्य प्रवाहातील लक्झरी ब्रँड बनण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीने आपली नवीन ‘मिनी कंट्रीमन’ (MINI Countryman) ही मोठी आणि प्रॅक्टिकल SUV भारतात लॉन्च केली आहे. भारतीय ग्राहकांच्या मोठ्या गाड्यांच्या आवडीचा विचार करून हा बदल करण्यात आला आहे.
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चेन्नई येथील प्लांटमध्ये या गाडीचे सुमारे ५०% स्थानिक पातळीवर उत्पादन (Localisation) केले जात असल्याने, आयात कर कमी होऊन गाडीची किंमत ४७.५ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवणे शक्य झाले आहे. २०२६ च्या अखेरीस मिनी आपले नेटवर्क ११ वरून २१ आउटलेट्सपर्यंत वाढवणार आहे, ज्यात जयपूर, लखनऊ आणि रांची सारख्या शहरांचा समावेश आहे. या रणनीतीद्वारे २०२६ मध्ये आपले विक्रीचे उद्दिष्ट दुप्पट करण्याचा कंपनीचा मानस आहे.