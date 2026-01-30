Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Ashwini Nikam A Shiv Sena Member Has Been Nominated For The Post Of Mayor Of Ulhasnagar Municipal Corporation

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून अश्वीनी कमलेश निकम यांनी दाखल केला.

Updated On: Jan 30, 2026 | 04:11 PM

Follow Us:

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून अश्वीनी कमलेश निकम यांनी दाखल केला. उमेदवारी अर्ज उपमहापौर पदासाठी भाजपकडून अमर लूंड यांनी केला उमेदवारी अर्ज दाखल केंद्रात एनडीएचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यात महायुतीचे सरकार उल्हासनगरात महायुतीचे सरकार बसले पाहिजे ही प्रत्येक कार्यकर्त्यांची इच्छा होती आम्ही निवडणूका स्वबळावर लढलो तरी उल्हासनगर महापालिकेत आकडे बघितले तर विरोध करायला विरोधक सुद्धा शिल्लक नाही अशी राजकीय परिस्थिती उल्हासनगरात आहे

Follow Us:

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून अश्वीनी कमलेश निकम यांनी दाखल केला. उमेदवारी अर्ज उपमहापौर पदासाठी भाजपकडून अमर लूंड यांनी केला उमेदवारी अर्ज दाखल केंद्रात एनडीएचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यात महायुतीचे सरकार उल्हासनगरात महायुतीचे सरकार बसले पाहिजे ही प्रत्येक कार्यकर्त्यांची इच्छा होती आम्ही निवडणूका स्वबळावर लढलो तरी उल्हासनगर महापालिकेत आकडे बघितले तर विरोध करायला विरोधक सुद्धा शिल्लक नाही अशी राजकीय परिस्थिती उल्हासनगरात आहे

Web Title: Ashwini nikam a shiv sena member has been nominated for the post of mayor of ulhasnagar municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 04:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस
1

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार
2

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय
3

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Maharashtra Politics: उल्हासनगरात शिवसेनेचा महापौर? वंचितच्या 2 नगरसेवकांनी थेट…
4

Maharashtra Politics: उल्हासनगरात शिवसेनेचा महापौर? वंचितच्या 2 नगरसेवकांनी थेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…

Indian Politics: पश्चिम बंगालमध्ये ‘दीदीं’ची सत्ता जाणार? ‘या’ सर्व्हेने उडाली खळबळ, भाजपला फायदा…

Jan 30, 2026 | 04:08 PM
Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र

Dharashiv Zilla Parishad: धाराशिवमध्ये शेवटच्या क्षणी राजकीय उलथापालथ; उमेदवारी माघारीने बदलले निवडणुकीचे चित्र

Jan 30, 2026 | 04:07 PM
परे, मरे, विद्यार्थी क्रीडा केंद्राला विजेतेपद! शेवटपर्यंत दिली झुंज

परे, मरे, विद्यार्थी क्रीडा केंद्राला विजेतेपद! शेवटपर्यंत दिली झुंज

Jan 30, 2026 | 04:04 PM
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त क्लासिक लेजेंड्सच्या ‘नोमॅड्स’ राईडमध्ये देशभरातील २,००० हून अधिक रायडर्स सहभागी

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त क्लासिक लेजेंड्सच्या ‘नोमॅड्स’ राईडमध्ये देशभरातील २,००० हून अधिक रायडर्स सहभागी

Jan 30, 2026 | 03:58 PM
Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित

Bangladesh Election: इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं! जमात-ए-इस्लामीने हिंदू नेत्याला दिले निवडणुकीचे तिकीट; भारताची रणनीतीच गुपित

Jan 30, 2026 | 03:54 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM