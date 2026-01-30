Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! Sunetra Pawar स्वीकारणार उपमुख्यमंत्रीपद, तर 'या' मंत्रालयांची मिळणार जबाबदारी

Sunetra Pawar News: सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर स्वीकारली असून, उद्या शनिवारी (३१ जानेवारी) सायंकाळी ५ वाजता त्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे.

Jan 30, 2026 | 09:05 PM
Sunetra Pawar Accepts Deputy CM Offer: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज एक अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पदावर आता त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांची वर्णी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर स्वीकारली असून, उद्या शनिवारी (३१ जानेवारी) सायंकाळी ५ वाजता त्यांचा शपथविधी होण्याची शक्यता आहे.

सुनेत्रा पवारांकडे ‘ही’ दोन महत्त्वाची खाती

केवळ उपमुख्यमंत्रीपदच नाही, तर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य सरकारमधील अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा ही दोन मंत्रालये देखील सोपवली जाणार आहेत. सत्तेचे संतुलन राखण्यासाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची (अजित पवार गट) पकड मजबूत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार नवे ‘अर्थमंत्री’?

राजकीय वर्तुळातून दुसरी मोठी बातमी म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः राज्याच्या अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारणार असल्याचे बोलले जात आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक धोरणांवर थेट नियंत्रण असावे आणि बजेटची तयारी प्रभावीपणे व्हावी, या हेतूने फडणवीसांनी ही महत्त्वाची जबाबदारी घेण्याचे ठरवले आहे.

अजित पवारांच्या निधनामुळे बारामतीतील समीकरणे बदलणार? स्थानिक राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता

राष्ट्रवादीच्या विधिमंडळ पक्षाची उद्या महत्त्वाची बैठक

उद्या दुपारी २ वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वावर औपचारिक शिक्कामोर्तब केले जाईल. ७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सुनेत्रा पवारांना दिलेली ही जबाबदारी राष्ट्रवादीसाठी ‘धोरणात्मक’ मास्टरस्ट्रोक मानली जात आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “नितीन गडकरी आमचे नेते आणि मार्गदर्शक आहे. त्यामुळे ज्या महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांच्याशी चर्चा झाली. एक रूपरेषा ठरवण्यात आली आहे. उद्या किंवा परवा नावे अंतिम होणार आहेत. कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल तो राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्ष घेईल. भाजप आणि सरकार म्हणून ते जो निर्णय घेतील त्या निर्णयामागे आम्ही पाठीशी उभे राहू. अजित पवारांचे कुटुंब आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत. त्यांच्या निर्णयाला आमचे योग्य ते समर्थन असेल. अंतिम निर्णय जो असेल तो त्यांचा पक्ष घेईल.”

Ajit Pawar Death: “ते केवळ राजकारणी नव्हते तर…” अजित दादांच्या निधनानंतर आमदार सत्यजित तांबे झाले व्यक्त

Jan 30, 2026 | 09:05 PM

